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Где в Казахстане подешевело жилье: как изменились цены на недвижимость за полгода

недвижимость, цены, города, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 15:24 Фото: freepik
Как изменялись цены на недвижимость в разрезе городов и регионов за январь – июнь 2024 года. В каких городах жилье стало дешевле, а где стоимость квадратных метров выросла, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики, за год (июнь 2024 года к июню 2023 года) цены на новое жилье в целом по Казахстану повысились на 2,2%, а перепродажа квартир на вторичном рынке – на 1%. По регионам цены на новое жилье за год значительно подорожали в городах Актобе – на 9,5%, Талдыкоргане – на 7,2%, Кызылорде – на 7,1%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Атырау (14,1%) и Астана (6%).

Однако, если рассматривать динамику с начала текущего года, то здесь лидеры по росту и снижению цен на недвижимость сменились.

Первичный рынок

Отметим, что в первой половине года динамика цен на первичном рынке в регионах и городах была неравномерной. Так, средняя цена на продажи нового жилья за период январь – июнь по республике несущественно выросла с 486,7 тыс. тенге за квадратный метр до 488,3 тыс. тенге, или на 0,3%.

цены, недвижимость, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 15:24

Фото: Zakon.kz

При этом в отдельных областях и крупных городах рост был куда более существенным. В Астане стоимость квартир на первичном рынке выросла на 2% – с 573,4 тыс. в январе до 584,4 тыс. тенге за кв. м в июне. Новые квартиры также подорожали в следующих городах:

  • Караганда – 367,1 тыс. тенге (0,06%);
  • Уральск – 287,8 (+0,7%);
  • Актау – 409,7 тыс. тенге за кв. м (+0,8%);
  • Тараз – 351,4 тыс. тенге (3,8%);
  • Талдыкорган – 334, 8 тыс. тенге (+5%);
  • Кокшетау – 306, 6 тыс. тенге (+7).

Лидером роста на первичном рынке стал город Актобе, здесь с января по июнь квартиры подорожали на 10,6% – с 253,6 до 280,5 тыс. тенге.

В нескольких городах квартиры на первичном рынке подешевели. На первом месте оказался Атырау, снижение на 4,7%, до 394 тыс. тенге. На втором Алматы, стоимость продажи новых квартир здесь уменьшилась на 2% – с 579,9 тыс. тенге в январе до 567,6 тыс. по итогам июня.

В Шымкенте снижение составило 0,5%, до 420,8 тыс. тенге за квадратный метр жилья. В Усть-Каменогорске квартиры стали доступнее на 0,8% –  в среднем 376,3 тыс. тенге. Незначительно подешевело новое жилье в Костанае – 372,1 тыс. тенге (–0,3%), Павлодаре – 347,8 тыс. тенге (–0,1%).

В Жезказгане, Конаеве, Кызылорде, Петропавловске, Семее и Туркестане – цены на первичном рынке за рассматриваемые месяцы не поменялись.

Вторичный рынок

На вторичном рынке ситуация выглядит несколько иначе. Согласно данным статистики, в сегменте "Перепродажа квартир" цены за январь – июнь выросли в 12 из 20 городов и областей. Абсолютным лидером стала Астана. В столице жилье на вторичном рынке подорожало сразу на 10,8% – с 575,5 тыс. тенге до 637,7 тыс. тенге. Далее следует Талдыкорган, рост +5,8%, до 344,6 тыс. тенге, на третьем месте Атырау, где квадратные метры стали дороже на 5,5% – 429,1 тыс. тенге за кв. м. В остальных городах рост цен не превышал 5%:

  • Жезказган + 4,4%, до 352,4 тыс. тенге;
  • Кокшетау +4%, до 308,4 тыс. тенге;
  • Петропавловск +3%, до 370 тыс. тенге;
  • Актау + 2,9%, до 332,3 тыс. тенге;
  • Павлодар +2,1%, до 366,1 тыс. тенге;
  • Семей +2,1%, до 400 тыс. тенге;
  • Конаев +1,35%, до 414,7 тыс. тенге;
  • Кызылорда + 0,6%, до 312,7 тыс. тенге;
  • Тараз + 0,5%, до 317,9 тыс. тенге.

В топ-3 города по снижению цен на вторичке вошли: Шымкент –5,6%, с 435 тыс. до 410 тыс. тенге, Актобе – 3,3%, с 298,1 тыс. до 288, 3 тыс. тенге, Уральск – 1,5%, с 359,4 тыс. до 353,9 тыс. тенге.

В Алматы цены снизились на 1,4%, до 591, 5 тыс. тенге. Но в целом по дороговизне недвижимости город находится на втором месте после Астаны. В Караганде снижение также не очень небольшое – 1,1%, до 387,1 тыс. тенге. В Костанае, Усть-Каменогорске и Туркестане изменение цен было практически незаметным – менее 0,5%.

аренда, жилье, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 15:24

Фото: Zakon.kz

Добавим, что на рынке аренды за полгода больших ценовых реформ не произошло. Стоимость символически снизилась в Алматы, Актобе, Семее и Туркестане, в других городах цены немного выросли или остались без изменений. При этом Алматы традиционно остается наиболее дорогим городом для арендаторов.

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