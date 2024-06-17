Эксперт: в Казахстане проводится большая работа по превенции терроризма и экстремизма

На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанцы должны опираться на религиозные знания именно наших предков. Стремление радикально настроенных неофитов навязать чуждые для нас идеалы является неприкрытым вызовом нашим традиционными ценностям.

Какие шаги предпринимаются в РК для предотвращения радикализации и насильственного экстремизма среди населения, Zakon.kz рассказал председатель РОО "Контртеррористический комитет", полковник запаса КНБ РК Аманжол Уразбаев.

– Аманжол Зейноллаевич, одним из опасных религиозных течений в РК является "салафия". В чем конкретно выражается угроза для населения? Каким образом ей можно противостоять?

– Адепты деструктивных религиозных течений (ДРТ) называют себя по-разному, салафиты, ваххабиты и прочие. Но суть у них одна, увести вас от семьи, от общества, лишить Родины. Они неплохие психологи и могут найти твою "болевую" точку. Начиная от критики власти, не сумевшей дать тебе достойную жизнь, до отрицания родных, близких, запрещающих исповедовать "истинную" веру. Дальше – больше, ты не должен считать себя представителем той или иной национальности, ты – мусульманин. Соответственно, к примеру, ты не должен: гордиться своими достойными предками, почитать усопших, слушать "кяфиров", даже если это твои родные мать и отец. Им характерно наполнение лексикона арабскими словами, в том числе в выражении любых эмоций. С такими манкуртами, оторванными от своих корней, можно делать что угодно, и они беспрекословно будут читать и слушать только те проповеди, которые им рекомендуют "наставники". Наукой давно доказано, что однобокое воздействие на любого индивида чревато тяжелыми последствиями. Вплоть до формирования агрессии к обществу и государству, в котором они живут и здравствуют. Противостоять распространению деструктивных религиозных идей можно различными способами. Прежде всего противостояние должно быть отражено законодательно. Однако внешнее влияние на принятие жестких мер по искоренению ДРТ все еще имеет место быть. Другими путями являются активное вовлечение молодежи в общественную деятельность, широкая пропаганда культуры, обычаев и традиций народа Казахстана, развитие критического мышления, расширение знаний о традиционных конфессиях и прочее.

– Какие меры принимаются в Казахстане для противодействия терроризму и экстремизму?

– Казахстан, как субъект международного права, ратифицировал все Конвенции ООН по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. Кроме того, нами подписаны и неукоснительно соблюдаются ряд международных и региональных соглашений по указанным глобальным проблемам современности. Это показывает нашу приверженность глобальной безопасности и сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с экстремизмом. Сотрудничество Казахстана с международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ и ШОС, а также двусторонние отношения с различными странами, направлены на усиление мер по противодействию терроризму. Важным аспектом нашей стратегии является обмен информацией, проведение совместных учений и тренингов, а также участие в многосторонних операциях. На национальном уровне мы также предпринимаем решительные шаги для предотвращения радикализации и насильственного экстремизма среди населения. В этой связи особое внимание уделяется профилактическим мерам, таким как образовательные программы, направленные на предотвращение радикализации, и работа с молодежью и религиозными лидерами.

– Насколько активно РК продвигает антитеррористические и антиэкстремистские инициативы?

– Казахстан достаточно активен и инициативен в вопросах продвижения инициатив, направленных на предупреждение и пресечение террористических и экстремистских проявлений по всему миру. Одной из основных общепризнанных площадок является трибуна Организации Объединенных Наций, где наша страна выступает с рядом инициатив и проектов, направленных на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, Казахстан активно сотрудничает с такими специализированными структурами, как Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ) и Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Эти площадки играют важную роль в координации усилий по противодействию террористическим угрозам в регионе и мире. Также РК участвует в деятельности других международных и региональных организаций, таких как ОБСЕ, ОДКБ и СВМДА, где наша страна занимает одну из ключевых позиций по активизации коллективных усилий в противодействии международному терроризму и насильственному экстремизму. Мы стремимся к укреплению международного сотрудничества, обмену передовым опытом и информацией, а также проведению совместных мероприятий и учений, направленных на повышение эффективности борьбы с этими угрозами.

– По вашему мнению, нужно ли казахстанцам активизировать работу в профилактике экстремизма и терроризма?

– В вашем вопросе содержится ключевое слово – профилактика, то есть на уровне предупреждения намного легче остановить потенциального террориста, чем встать на его пути, когда он уже стал убежденным фанатиком радикальных идей. Надо отметить, что в Казахстане проводится большой объем работы по превенции терроризма и экстремизма. В последнее десятилетие одним из ключевых компонентов системы профилактики являются неправительственные объединения. НПО привлекают для проведения профилактики различные экспертные сообщества, научный и интеллектуальный потенциал, специалистов силовых структур. Они также используют различные интерактивные формы для доведения до сознания, в первую очередь молодежи, пагубности слепого следования адептам-вербовщикам, манящим из глубин интернета самыми радужными перспективами. Например, наша организация "Контртеррористический комитет" была создана в сентябре 2016 года. Я как раз вышел в запас и сразу же было принято решение о создании структуры, которая стала бы промежуточным звеном между государственными органами и общественностью. Как вы знаете, страшные террористические акты лета 2016 года, к сожалению, обнажили такую проблему, как информационное обеспечение. То есть два теракта, которые произошли в 2016 году, это теракт в Актобе, самый массовый, и по количеству участников, и по количеству погибших, и также в Алматы показали полный информационный провал. В тот момент госорганы оказались неспособны вовремя отреагировать и вовремя проинформировать население по поводу того, какая угроза нависла и как из нее выходить. Народ оказался в неведении. Мы посоветовались с коллегами, имеющими богатый опыт службы в подразделениях борьбы с терроризмом, и решили создать такую структуру, которая могла взять на себя вопросы информационного обеспечения. Создали специализированный сайт Контртеррористического комитета, где все эти годы в ежедневном формате выкладываем информацию по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркопреступностью.

– Как можно избежать влияния деструктивных религиозных течений?

– Если у вас возникла потребность в получении ответов на религиозные темы, выберите себе учителя-наставника исключительно в стенах официально зарегистрированного заведения. Следование за духовниками вне зарегистрированных организаций, включая YouTube и "Телеграм", тем, кто проживает за рубежом и чьи лекции переводятся кем-то неизвестным – это изначально ошибочный путь. Эти люди не знают наших традиций, наших корней, их не интересует будущее нашего народа и Родины. Зачастую основным мотивом таких "проповедников" является желание наживы и желание власти, они не будут думать о переживаниях ваших родителей, детей, тех людей, которые любят вас и хотят вам действительно хорошего. В нашей стране все конфессии и религиозные объединения, несущие истинно благие намерения, прошли регистрацию и плодотворно работают со своей целевой аудиторией исключительно в стенах своих культовых заведений. Их задачи – помогать людям, поэтому им нечего скрывать и нечего бояться. Любые другие формы работы вне этих стен, а также проповеди из глобальной сети, чреваты вовлечением в деструктивные течения. Примеров тому масса, прежде всего сломанные судьбы сотен казахстанцев, оказавшихся в зоне террористической активности в Сирии, Ираке и Афганистане. Лишь нескольким десяткам удалось вернуться домой, и они отбывают уголовное наказание, считая, что им повезло. В отличие от многих других, полных сил и здоровья молодых казахстанцев, погибших на чужой земле неизвестно за что и зачем, эти люди принесли горе и страдания своим родителям, родным и близким, поддавшись влиянию адептов-вербовщиков деструктивных религиозных течений. Таким образом, чтобы избежать влияния деструктивных религиозных течений, следует получать религиозное образование только в официально зарегистрированных и признанных религиозных учреждениях. Избегайте нелегальных проповедников и тех, кто пытается вербовать через интернет. Всегда проверяйте источник информации и консультируйтесь с признанными религиозными лидерами, чтобы не попасть в ловушку экстремистских организаций.

– Насколько, на ваш взгляд, глобальное значение сегодня приобрел вопрос противодействия терроризму и экстремизму?

– Важность темы противодействия современным угрозам человечества в данный период трудно переоценить. Наряду с гигантскими темпами развития технического прогресса растет уязвимость как отдельных граждан, так и целых стран, которые могут оказаться в критической ситуации. Технологический прогресс приносит не только огромные преимущества, но и новые вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться. Более того, формы и методы террора становятся все более изощренными и непредсказуемыми. Например, всего пять-семь лет назад никому не пришло бы в голову рассматривать автомобиль в качестве орудия совершения массовых убийств. Или вербовки смертников, не выходя из офиса, лишь нажимая клавиши с "нужными" для потенциальной жертвы словами. Эти изменения требуют от нас адаптации и разработки новых стратегий противодействия. Для Республики Казахстан эта тема имеет первостепенное значение. Мы понимаем, что безопасность наших граждан и стабильность страны напрямую зависят от эффективности мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Важность этой темы также подтверждается активным участием Казахстана в международных и региональных инициативах по противодействию этим угрозам. В глобальном масштабе борьба с терроризмом и экстремизмом остается одной из ключевых задач для мирового сообщества. Международное сотрудничество и координация усилий являются необходимыми условиями для обеспечения безопасности и стабильности на планете. Казахстан, как часть этого сообщества, вносит свой вклад в прилагаемые усилия, стремясь к созданию безопасного и мирного мира для всех.