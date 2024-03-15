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Касым-Жомарт Токаев резко высказывался о навязывании чуждых религиозных идеалов

чуждая религия, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:00 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил: "Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков", сообщает Zakon.kz.

По его словам, стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям.

"Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков. Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка. Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, основоположника тюркского суфизма, внесшего огромный вклад в распространение и утверждение ислама в Великой степи.

"Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых. В этой связи хочу также сказать несколько слов о древней реликвии, связанной с Яссауи. В мусульманских странах могилы известных религиозных деятелей обязательно имеют соответствующий покров. Подобным образом оформлена усыпальница Пророка Мухаммеда в Медине. Эта традиция присуща исламской цивилизации".Касым-Жомарт Токаев

На могиле же Ходжи Ахмеда Яссауи в священном Туркестане, уточнил президент, уже длительное время отсутствует такой специальный покров.

"Попытка его реставрации, предпринятая несколько лет назад, закончилась безрезультатно. Поручаю уполномоченным органам в кратчайшие сроки качественно восстановить данный ценный артефакт и возвратить его на предназначенное ему место".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года.

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