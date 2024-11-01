Испытания или трансформация: нумеролог рассказала, что принесет ноябрь 2024 года

Казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова поделилась с Zakon.kz прогнозом на последний месяц осени. Также она назвала опасные даты и периоды, в которые нужно быть осмотрительней, рассказав о непростых сторонах ноября. Как правильно его провести и тем самым избежать неприятностей.

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По словам известного нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, в целом, согласно расчетам, ноябрь месяц у большинства людей идет сложным месяцем.

"Так, ноябрь месяц сформировался даже на биологическом уровне. К концу года организм устает. И именно ноябрь для биологических ритмов очень сложный по выносливости. Кроме того, в мировом аспекте последний месяц осени предполагает прохождение кризисов", – отметила специалист.

Она рассказала, что ноябрь идет под энергией Скорпиона. В свою очередь Скорпион управляется Плутоном – планетой трансформацией. И все, что касается этого небесного тела,й связано с прогрессом.

"Она считается очень сильной, в какие-то моменты – разрушительной. Учитывая, что мы сейчас проживаем високосный год 2024, а значит, не только трансформационный, но и кризисный, приносящий какие-то неожиданные изменения, ноябрь может выдаться непростым месяцем. Будет происходить зарождение каких-то событий, которые дадут свои плоды в ближайшее время или годы проявляться", – поделилась нумеролог.

По ее мнению, начиная с ноября, изменения могут быть настолько глобальными, что мир уже не будет прежним.

"На этом скажутся и выборы, которые пройдут в США, после которых следует ждать смену уклада во многих государствах в политике на международном уровне. Основная масса людей уже не захочет, чтобы было все по-прежнему. Сильно все меняется и на геофизическом, геологическом, атмосферном уровне. И это уже заметно по происходящим стихийным бедствиям в мире, в том числе в тех странах Европы, для которых эти явления нехарактерны", – поделилась нумеролог.

Также специалист добавила, что планета Плутон, которая главенствует в ноябре, а точнее – его теневая сторона, связана с деструктивными энергиями. Поэтому в наступившем месяце необходимо "заземление" с помощью практик, транслирование света и доброты из сердца.

Вместе с тем в течение ноября желательно избегать охоты на животных, тем более плохого отношения к ним.

"Кармически очень опасен этот период для тех, кто позволяет себе издевательство над животными. Также в этот период нежелательно рубить деревья, срезать растения. Нужно быть благостным и милосердным со всем живым". Айсулу Ахимова

Специалист, изучающий влияние чисел на характер и судьбу человека, упомянула, что когда готовила прогноз на 2024 год, то предупреждала о масштабных катаклизмах и их вероятности в нашей стране в том числе, говоря о паводковой ситуации.

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Трансформация и проверка на прочность

В целом, отметила нумеролог, в ноябре у многих произойдет смена видения на какие-то вещи. У многих людей наступит прозрение, и иначе станут смотреть на некоторые вещи, правила и догмы .

"У большинства в ноябре будет проверка на прочность какими-то событиями. У кого-то – через искушение, у кого-то – через трудности, обязательства, даже через болезни, через нарушение каких-то границ и правил. Будет происходить внутренний слом и видение вещей иначе. В этот момент очень важно активизировать внутренние силы духа. Именно в такие кризисные моменты мы можем понять, насколько мы сильны". Айсулу Ахимова

Она уточнила: кому-то действительно придется укрепить свой внутренний стержень из-за наблюдающейся у многих тревожности и ощущения неопределенности будущего. По ее словам, часто состояния людей приблизятся к депрессивному.

"Сам по себе ноябрь наступает в то время, когда мало солнечных лучей. Для этого периода характерен спад энергии и хандра. В поле ближайших политических, экономических изменений, психике придется очень быстро адаптироваться под новые реалии. Необходимо поддержать свой организм. Я рекомендую в первую очередь соблюдение внутренней чистоты", – отметила собеседница.

Как объяснила нумеролог, с помощью поддержания внутренней чистоты к вам придет меньше зашлакованности извне.

"Когда мы поглощаем в больших объемах информационный шум – из новостей, соцсетей, каких-то разговоров, наше сознание быстро загрязняется. Так вот соблюдение именно внутренней чистоты работает только через аскезу – лишение себя чего-то того, во имя чего желаете очищения". Айсулу Ахимова

Нумеролог пояснила, как это работает.

Духовные практики

Аскеза – духовная практика, направленная на добровольное ограничение себя в чем-либо и на выполнение определенных условий ради достижения результата. Считается, что для того, чтобы накопить силы и достигнуть желаемого, необходимо отказаться от чего-то в своей жизни, чего лишиться особенно сложно. Желание при этом может быть как духовным, так и материальным.

"Мы не можем, к сожалению, взять и уйти в леса, в тайгу или поселиться в пустыне, чтобы внутренне очиститься. Живем в этом пространстве и не можем себя оградить, но любая аскеза дает очищение внутреннего духа и энергии на внутреннем плане". Айсулу Ахимова

Как отметила нумеролог, в аспекте, касающемся этого сложного месяца, который постоянно будет подкидывать какие-то препятствия и неожиданные новости, большая часть из которых будет тревожная, аскеза очень приветствуется.

"Это может быть любая аскеза. Ну лучше выбрать те, которые тяжелее всего осуществить. Кто-то, к примеру, не может без пятничных и субботних выходов в рестораны, употребления алкоголя. Тогда аскезу нужно брать от алкоголя. Кто-то не может без мяса, шашлыков, привык каждые выходные ездить в горы, на шашлыки, тогда необходимо взять аскезу от мяса. Кто-то совершенно не может жить без хлеба, тогда нужно выбрать аскезу хлебобулочную ". Айсулу Ахимова

Аскеза может быть любого характера, назначает ее для себя человек сам. В стремлении очистить все внутренние свои нисходящие, это может быть отказ как от определенной пищи, так и духовно-этического порядка.

"К примеру, на семь дней вы даете себе зарок никого не осуждать. Это очень сложная аскеза. Она только с первого взгляда легко представляется. Легче всего отказаться от пищевых вольностей, чем проводить духовную практику. Мозг устроен таким образом, что мы находимся в осуждающей или оценочной позиции по отношению к кому-то или к чему-то. И постоянно отслеживать поток мыслей, не дать ему трансформироваться в осуждение, очень сложно", – добавила специалист.

Аскеза направлена на то, чтобы освободить внутренний дух, сделать его чистым. Именно в ноябре это будет как никогда кстати..

Сложные дни в ноябре:

10 ноября – достаточно сложный день, разрушительный. У него энергетика идет нехорошая, и я рекомендовала бы этот день провести в уединении и одиночестве, не идти в массы людей.

19 ноября – интересный и масштабный на планете день, который запустит свои процессы. И мы увидим результаты всех этих вещей к маю будущего года.

26 ноября – 15 декабря 2024 года

Также стоит отметить, что в ноябре месяце всех землян ждет Ретроградный Меркурий. Он начнется с 26 числа, но его первые отклики станут ощущаться с 20 чисел ноября, предупредила нумеролог.

"В целом эта планета проходит под такими интересными аспектами, что с начала ноября, или даже с конца октября, уже идут негативные вибрации в плане новых вирусов. Меркурий – воздушный знак, а значит, это про все то, что передается воздухом. Сейчас многое передается воздушным путем. И в плане здоровья в этот период есть риск подцепить достаточно серьезное обострение из-за серьезного вируса по типу COVID, но немного другого типа. И тем, у кого слабые дыхательные пути, желательно сейчас начать укреплять дыхательную систему гимнастикой". Айсулу Ахимова

Кроме того, по мнению специалиста, в период ретроградности следует избегать рискованных финансовых операций, сделок с недвижимостью и автомобилями. Не рекомендуется в ретро Меркурий менять работу, так как обычно оказывается, что это несерьезный вариант для трудоустройства.

Также, по словам нумеролога, в этот период часто возникают проблемы с техникой, с коммуникациями.

"Возникает задержка с передачей информации или она поступает искаженная. Происходят в это время случаи мошенничества, обмана, есть опасность клеветы, online-аферизма, могут попасть под риски банковские переводы. Но в свою очередь это время завершения ранее начатых дел". Айсулу Ахимова

Также специалист предупредила, что с конца ноября можно почувствовать приход Ретроградного Марса. А он отвечает за усиление военных действий, обострение военных конфликтов, тяжелые или неразрешимые противостояния.

"Они могут случиться в начале ноября и усилиться в декабре. Не рекомендуется посещать места большого скопление людей в середине ноября. Следует быть более осмотрительными и аккуратными. Особенно это касается всех тех, у кого личный год "стоит на минусе", либо на низком нулевом уровне – для них массового пребывания людей могут быть рискованными", – сказала нумеролог.

Также Айсулу Ахимова посоветовала женщинам быть осторожными в вопросах красоты. Не следует до середины ноября увлекаться бьюти-процедурами – есть риск переусердствовать и ошибочно подойти к решению каких-то проблем. Имеется большая вероятность, что результат разочарует.

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