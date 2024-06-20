Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения

В восьми регионах Казахстана наблюдается стремительное старение населения. Это касается, прежде всего, северных областей – там уже много лет происходит отток относительно молодых мужчин и женщин в южные регионы и за границу, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане второй год подряд снижается индекс Биллетера – такой вывод сделали специалисты портала ranking.kz. Сам индекс был предложен в 1954 году швейцарским демографом Эрнстом Биллетером. Он характеризует соотношение доли населения моложе репродуктивного возраста (0-14 лет) и старше репродуктивного возраста (50 лет и старше). Индекс принимает положительные значения, когда в общей численности населения доля детей больше, чем доля лиц старше 50 лет. И, наоборот, принимает отрицательные значения, когда доля лиц старше 50 лет больше, чем доля детей.

В нашей стране индекс Биллетера рассчитывается специалистами БНС АСПиР РК с 2019 года, и с того времени он имел только положительные значения. Однако с 2022 года индекс демонстрирует снижение.

Сегодня из 20 административных территориальных единиц Казахстана в восьми индекс Биллетера отрицательный. К ним относятся северные, восточные и некоторые центральные области. В глазах демографов это означает одно – в этих регионах идет активный процесс старения населения.

Самые низкие отрицательные значения индекса зафиксированы в СКО (минус 32,9), ВКО (минус 29,5) и Костанайской области (минус 24,8).

Иллюстрация: Zakon.kz

Одной из причин старения населения в регионах является отрицательное миграционное сальдо – уезжает людей больше, чем приезжает.



Социолог Гульмира Илеуова считает, что корни ухудшения демографической ситуации лежат в экономической структуре областей. Старение населения наблюдается, в основном, в аграрных регионах, где развито земледелие, в частности, зерноводство.

"Основные работы там – весной и осенью. Несколько месяцев население находится не у дел. Исключение – крупные зерновые хозяйства, где отлаженная и разносторонняя экономика. Поэтому в той же СКО соседствуют безлюдные поселения с брошенными домами и богатые латифундии, где люди живут очень неплохо". Гульмира Илеуова

Многие годы государство не обращало внимания на зреющие проблемы в этих областях. И только несколько лет назад правительство всерьез задумалось о том, как исправить ситуацию. К сожалению, программа по переселению населения из южных областей эффекта не имеет, потому что не учитываются социальные факторы, – считает эксперт.

"Из южных областей в северные переселяются люди с совершенно иным мировоззрением. Очень много городских жителей, которые просто не понимают, как непросто жить в сложных климатических условиях в сельской местности". Гульмира Илеуова

О том, что программа добровольного переселения с юга на север провалилась, недавно высказался и спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

"За последние несколько лет уменьшилось количество населения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. В СКО, насколько я видел данные, минус 23% населения за последние годы, в Павлодарской области – минус 8% убыль населения... Следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата. Она, мягко говоря, показала свою недостаточную эффективность. Соответственно, эту программу мы должны пересмотреть". Маулен Ашимбаев

В конце мая 2024 года партия Amanat направила депутатский запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, в котором говорится о необходимости принятия срочных мер по улучшению качества жизни в северных регионах Казахстана.

В запросе подчеркивается, что суровые климатические условия (когда отопительный сезон длится больше семи месяцев) и неразвитая инфраструктура делают северные регионы непривлекательными для проживания.

По данным переписи населения РК в северных регионах (Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области) проживало в 1999 году – 4 081 095 человек, в 2009 году – 3 621 173 человека, в 2021 году – 3 472 476 человек. Это снижение населения на более 15%.

"В Туркестанской области затраты населения (стоимость) за потребление в отопительный период 1 Гкал тепловой энергии на 1 кв. м в жилищном секторе равен около 117 тенге (газовое отопление), а в Северо-Казахстанской области – около 167 тенге (угольное отопление)". Из запроса фракции Amanat

Депутаты подчеркивают, что в регионах Северного Казахстана наблюдается отрицательное сальдо миграции (в основном, молодежь), что в приграничных регионах страны является тревожным фактором.

Исходя из всего сказанного, фракция партии Amanat предложила ввести механизм финансовой поддержки – "региональную надбавку", чтобы компенсировать высокие расходы на проживание, которые включают в себя питание, теплую одежду и отопление.

В качестве примеры авторы запроса приводят опыт России и Канады.

Система надбавок от правительства Канады учитывает стоимость жизни и включает в себя разницу в ценах на продукты питания, необходимость приобретения более дорогой теплой северной одежды, повышенные расходы на отопление и освещение жилья и многие другие затраты, характерные для северных регионов. Надбавки выплачиваются работодателями, однако государство возмещает впоследствии работодателям эти расходы в виде прямых выплат или налоговых льгот.

Внедрение специальной "региональной надбавки" для населения Казахстана увеличит привлекательность северных регионов, а также предоставит возможность гражданам участвовать в государственных программах жилищного строительства, сельскохозяйственного производства, животноводства, предпринимательства, считают авторы запроса.