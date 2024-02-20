Не дала ожидаемого результата – Ашимбаев о программе добровольного переселения с юга на север

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев на правительственном часе 20 февраля 2024 года выразил обеспокоенность оттоком казахстанцев из северных регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня численность населения в южных, западных, мегаполисах значительно растет, а в северных регионах, наоборот, наблюдается тенденция к снижению.

"За последние несколько лет уменьшилось количество населения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. В СКО, насколько я видел данные, минус 23% населения за последние годы, в Павлодарской области – минус 8% убыль населения... Следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата. Она, мягко говоря, показала свою недостаточную эффективность. Соответственно, эту программу мы должны пересмотреть". Маулен Ашимбаев

Спикер Сената считает, что нужно найти механизмы для стимулирования внутренних миграционных процессов из южных в северные регионы.

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