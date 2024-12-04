Как в СКО решают проблему с оттоком населения

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов 4 декабря 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, какие меры принимаются для снижения оттока населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким подтвердил, что сегодня вопрос оттока населения остается актуальным.

"Как вы знаете, депопуляция в Северо-Казахстанской области действительно имеет место и наблюдается. В области насчитывается 635 населенных пунктов. Для решения этой проблемы реализуются различные государственные программы. Среди них – строительство и содержание дорог, развитие инфраструктуры, создание и поддержка объектов социальной сферы в рамках государственной программы "Ауыл – Ел бесігі", а также строительство новых социальных объектов", – сказал Гауез Нурмухамбетов.

Он подчеркнул, что сегодня в область переселяются люди из трудоизбыточных регионов республики.

"Недавно в рамках программы "Серпін" мы провели большое совещание со студенческой молодежью. Все эти меры направлены на то, чтобы создать условия для приезжающих, дать им возможность обосноваться в регионе, продолжать здесь жить и работать, внося свой вклад в развитие экономики области", – дополнил аким СКО.

Также Гауез Нурмухамбетов рассказал, что более 42% населения Северо-Казахстанской области занимаются спортом.

"До конца 2025 года планируется увеличить эту цифру до 50%. В районах области строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса, два крытых хоккейных корта и крытый плавательный бассейн с тренажерным залом. В Петропавловске обновили футбольное поле по программе "Алаң". Постелили искусственный газон 5-го поколения итальянского производства. Продолжается второй этап реконструкции стадиона "Карасай" по стандартам УЕФА. В октябре в Петропавловске открылся современный центр настольного тенниса в соответствии мировым стандартам: игровой зал с 24 столами, тренажерный зал и трибуна для зрителей. Здесь можно проводить республиканские и международные турниры. В микрорайоне "Береке" состоялось открытие многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса", – сказал спикер.

Помимо этого, он озвучил, что в Петропавловске открыт Центр креативной индустрии Кызылжар. Его открыли на базе старого здания театра.

"В здании проведена реконструкция с сохранением исторического облика, установлено инновационное оборудование для масштабирования творческих проектов. Это уникальная площадка для талантливой молодежи, способствующая развитию креативной индустрии. В этом году капитальный ремонт проведен на 16 объектах культуры. В областном центре открылась Арт-галерея "Ботай". Здесь проводятся выставки и встречи. Реализацию проекта поддержал фонд развития "Самрук-Казына Траст", – продолжил Гауез Нурмухамбетов.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов озвучил, какая работа проводится в регионе по возврату земель в госсобственность.