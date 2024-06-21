Генерал-майор полиции Акынкали Дарменов: Человек достигает успеха через труд и знания

Бытует мнение, что в органы МВД после кратковременной переподготовки может пойти работать каждый юрист. Но сегодня заговорили о необходимости формирования особого уклада мыслей и жизненных приоритетов полицейских. Zakon.kz обсудил эту тему с генерал-майором полиции Акынкали Дарменовым.

Начальник Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, кандидат юридических наук, генерал-майор полиции Акынкали Дарменов считает, что полицейский должен быть морально устойчивым, нетерпимым к любым правонарушениям. В то же время ему необходимо уметь разговаривать и налаживать коммуникации с гражданским населением. А для этого полицейскому нужно быть интеллектуально развитым. И, конечно, физически подготовленным.

– Акынкали Даутбаевич, начальником Костанайской академии МВД вы стали лишь этой весной, но уже заявили об изменениях. Новые специализации, повышение имиджа учебного заведения. Но морально-этическая сторона вопроса остается на повестке дня как один из наиболее актуальных аспектов подготовки сотрудников органов МВД.

– Набор бакалавриата в Костанайской академии не проводили четыре года. Потому что провели анализ, который показал, что в Казахстане ежегодно выпускается большое количество юристов. Предложили такую форму: на базе высшего юридического образования проводить полугодовые курсы подготовки.

За эти четыре года пришли к выводу, что курсов недостаточно. Нам дали обратную связь работодатели в лице региональных департаментов и других подразделений МВД, включая Комитет уголовно-исполнительной системы. Приходящим на переподготовку юристам не хватает знаний, корпоративной культуры. Многие не служили в армии, а это вопросы дисциплины. Плюс требуется ментальная и интеллектуальная подготовка. А за четыре года мы курсанту прививаем все те знания, которые будут необходимы в работе.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Сегодня много говорят о том, что полицейские должны быть честными, с нулевой терпимостью к любым правонарушениям, обладать стойкостью к соблазнам коррупции. Это все красиво звучит, а как подобное мировоззрение реально вложить в человека?

– Мы в первую очередь развиваем курсантов творчески, духовно. Открыли литературный клуб. Курсантам доносим, что именно благодаря знаниям можно открыть двери в большое будущее.

По роду служебной деятельности довелось участвовать в разработке программы модернизации МВД. В этом документе красной линией прошла тема кадрового подбора. Чем качественнее кадровый подбор, тем лучше, интеллектуальнее, честнее будет наша казахстанская полиция. То есть на входе нужно повышать планку требований к курсантам. Мы хотели бы, чтобы в нашей академии конкурс на место был высоким. Но для этого нам нужно быть интересными молодежи. Поэтому запускаем кафедру по кибербезопасности, будем также готовить полиграфологов, специалистов для проведения социсследований, психологов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Если говорить о важности духовно-нравственного воспитания будущих полицейских, то какие сейчас к вам приходят курсанты?

– Формирование личности состоит из нескольких этапов. Часть из них курсанты проходят до поступления в академию. Говорю и о привитых в семье ценностях. То есть юноши и девушки уже имеют определенные ориентиры.

Мы со своей стороны уже с первых дней учебы начинаем закладывать традиции. Из устоявшихся – традиция вручения погон, петь гимн каждое утро. Мы стараемся донести каждому курсанту, что такое чувство плеча, поддержка со стороны одногруппников, офицеров, старших товарищей.

В этом году появилась новая традиция – посадка голубых елей, которые должны стать частью корпоративной культуры наших выпускников. Мы надеемся, что в будущем курсанты будут приводить к своим елям своих же детей или даже внуков.

В 2024 году планируем заложить первый кирпич стелы погибшим при исполнении служебного долга выпускникам Костанайской академии. У нас их трое. Очень важно отдать честь и дань уважения тем полицейским, которые в мирное время погибли, защищая права граждан нашей страны.

Это морально-этический вопрос. Ведь помимо того, что мы воспитываем в курсантах боевой дух, мы хотим, чтобы они были примером для подражания. Как бы печально ни было, погибшие товарищи отдали свои жизни, чтобы защитить чьи-то. О таких полицейских нужно помнить.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Все не могут стать образцом для подражания...

– Конечно, есть отсев, и это естественный процесс. Кто-то уходит сам, кого-то отчисляем в процессе сдачи экзаменов или за нарушение воинской дисциплины. Есть, увы, практика отчисления по морально-этическим моментам. В год уходит около 5-6 человек. Должны оставаться только самые лучшие.

По-моему мнению, полицейский должен быть интеллектуально и физически развит, владеть навыками коммуникации с гражданским населением. У него должна быть коррупционная устойчивость и стрессоустойчивость. И это результат целенаправленной, планомерной работы, в том числе в стенах академий МВД Казахстана.