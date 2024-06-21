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Законодательство РК

Генерал-майор полиции Акынкали Дарменов: Человек достигает успеха через труд и знания

Торжественное мероприятие в Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, Акынкали Дарменов, полиция, доверие к полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:29 Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Бытует мнение, что в органы МВД после кратковременной переподготовки может пойти работать каждый юрист. Но сегодня заговорили о необходимости формирования особого уклада мыслей и жизненных приоритетов полицейских. Zakon.kz обсудил эту тему с генерал-майором полиции Акынкали Дарменовым.

Начальник Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, кандидат юридических наук, генерал-майор полиции Акынкали Дарменов считает, что полицейский должен быть морально устойчивым, нетерпимым к любым правонарушениям. В то же время ему необходимо уметь разговаривать и налаживать коммуникации с гражданским населением. А для этого полицейскому нужно быть интеллектуально развитым. И, конечно, физически подготовленным.

– Акынкали Даутбаевич, начальником Костанайской академии МВД вы стали лишь этой весной, но уже заявили об изменениях. Новые специализации, повышение имиджа учебного заведения. Но морально-этическая сторона вопроса остается на повестке дня как один из наиболее актуальных аспектов подготовки сотрудников органов МВД.

– Набор бакалавриата в Костанайской академии не проводили четыре года. Потому что провели анализ, который показал, что в Казахстане ежегодно выпускается большое количество юристов. Предложили такую форму: на базе высшего юридического образования проводить полугодовые курсы подготовки.

За эти четыре года пришли к выводу, что курсов недостаточно. Нам дали обратную связь работодатели в лице региональных департаментов и других подразделений МВД, включая Комитет уголовно-исполнительной системы. Приходящим на переподготовку юристам не хватает знаний, корпоративной культуры. Многие не служили в армии, а это вопросы дисциплины. Плюс требуется ментальная и интеллектуальная подготовка. А за четыре года мы курсанту прививаем все те знания, которые будут необходимы в работе.

Торжественное мероприятие в Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, Акынкали Дарменов, полиция, доверие к полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:29

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Сегодня много говорят о том, что полицейские должны быть честными, с нулевой терпимостью к любым правонарушениям, обладать стойкостью к соблазнам коррупции. Это все красиво звучит, а как подобное мировоззрение реально вложить в человека?

– Мы в первую очередь развиваем курсантов творчески, духовно. Открыли литературный клуб. Курсантам доносим, что именно благодаря знаниям можно открыть двери в большое будущее.

По роду служебной деятельности довелось участвовать в разработке программы модернизации МВД. В этом документе красной линией прошла тема кадрового подбора. Чем качественнее кадровый подбор, тем лучше, интеллектуальнее, честнее будет наша казахстанская полиция. То есть на входе нужно повышать планку требований к курсантам. Мы хотели бы, чтобы в нашей академии конкурс на место был высоким. Но для этого нам нужно быть интересными молодежи. Поэтому запускаем кафедру по кибербезопасности, будем также готовить полиграфологов, специалистов для проведения социсследований, психологов.

Торжественное мероприятие в Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, Акынкали Дарменов, полиция, доверие к полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:29

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Если говорить о важности духовно-нравственного воспитания будущих полицейских, то какие сейчас к вам приходят курсанты?

– Формирование личности состоит из нескольких этапов. Часть из них курсанты проходят до поступления в академию. Говорю и о привитых в семье ценностях. То есть юноши и девушки уже имеют определенные ориентиры.

Мы со своей стороны уже с первых дней учебы начинаем закладывать традиции. Из устоявшихся – традиция вручения погон, петь гимн каждое утро. Мы стараемся донести каждому курсанту, что такое чувство плеча, поддержка со стороны одногруппников, офицеров, старших товарищей.

В этом году появилась новая традиция – посадка голубых елей, которые должны стать частью корпоративной культуры наших выпускников. Мы надеемся, что в будущем курсанты будут приводить к своим елям своих же детей или даже внуков.

В 2024 году планируем заложить первый кирпич стелы погибшим при исполнении служебного долга выпускникам Костанайской академии. У нас их трое. Очень важно отдать честь и дань уважения тем полицейским, которые в мирное время погибли, защищая права граждан нашей страны.

Это морально-этический вопрос. Ведь помимо того, что мы воспитываем в курсантах боевой дух, мы хотим, чтобы они были примером для подражания. Как бы печально ни было, погибшие товарищи отдали свои жизни, чтобы защитить чьи-то. О таких полицейских нужно помнить.

Торжественное мероприятие в Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, Акынкали Дарменов, полиция, доверие к полиции, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:29

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Все не могут стать образцом для подражания...

– Конечно, есть отсев, и это естественный процесс. Кто-то уходит сам, кого-то отчисляем в процессе сдачи экзаменов или за нарушение воинской дисциплины. Есть, увы, практика отчисления по морально-этическим моментам. В год уходит около 5-6 человек. Должны оставаться только самые лучшие.

По-моему мнению, полицейский должен быть интеллектуально и физически развит, владеть навыками коммуникации с гражданским населением. У него должна быть коррупционная устойчивость и стрессоустойчивость. И это результат целенаправленной, планомерной работы, в том числе в стенах академий МВД Казахстана.

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