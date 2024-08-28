Почему не дают кредит: как узнать причины и что делать

Получить неожиданный отказ в выдаче кредита может не только многократный и опытный заемщик с множеством просрочек, но любой казахстанец, подающий такую заявку впервые. Почему банки иногда отклоняют просьбы о кредите, рассказывает Zakon.kz.

Прежде всего отметим, что каждый казахстанский банк имеет свою, как правило, очень дотошную систему проверки платежеспособности клиента. При этом финансовые организации практически никогда не указывают причину отказа, ограничиваясь краткими сообщениями: "Извините, вам отказано в выдаче кредита". Как сообщил нам на условиях анонимности сотрудник одного алматинского банка, клиенты тоже в большинстве случаев не стремятся узнать, почему они получили отказ, а идут в другие банки в надежде на положительное решение.

Тем не менее есть несколько общих условий, которые косвенно или напрямую влияют на одобрение кредита.

Первая категория – это законные основания

Откажут в кредите, если:

вам меньше 18 лет (это минимальный возраст для оформления кредита);

вы являетесь бездействующим налогоплательщиком (нужно обратиться в КГД по своему району, чтобы узнать дополнительную информацию;

вы подписали добровольный отказ от банковских займов "Стоп кредит";

у вас есть просроченная задолженность в этом или другом банке (нужно погасить просрочку и повторить заявку);

вы нерезидент Республики Казахстан (касается кредита наличными в некоторых банках).

Вторая категория – объективные причины

Плохая кредитная история. Это первое, что проверит банк. В кредитной истории видно, сколько займов брал человек, сколько выплатил, были ли просрочки, реструктуризации, рефинансирование и т.д. Подделать кредитную историю невозможно, отметил наш анонимный собеседник.

Нестабильный доход. Часто на отказы в кредитовании отказывают самозанятым и "ИП-шникам", так как их доход не всегда постоянный. Наш консультант советует таким гражданам обращаться в банк после 4-6 самых доходных месяцев. Тогда кредит почти точно одобрят.

Высокая долговая нагрузка. Здесь учитывается сумма всех обязательств перед банками и МФО. Кроме того, банк смотрит на регулярные "некредитные списания": алименты, аренда жилья, плата за обучение, долги и прочее.

Частая смена работы и судимость. Если гражданин поменял работу за последний год несколько раз, он фактически всегда становится "высокорисковым" заемщиком. То же самое относится к людям, которые хоть раз были признаны виновным в суде. Это не говорит о том, что кредит точно не дадут, но вероятность отказа велика.

Недостаточный доход. Очень часто размер предполагаемого кредита превышает размер дохода за вычетом всех обязательств. Чаще всего банки отказывают в кредитах в таких случаях. Но! Даже при хорошем доходе банк может отказать в финансовой помощи (см. пункт "Высокая долговая нагрузка").

Наконец, одна из самых частых причин отказа в кредите – недостоверная информация о заемщике. Если человек намеренно или случайно предоставил банку ложную информацию о себе (а банк всегда узнает об этом), о кредите можно забыть.

Что делать, если банк не дает кредит?

Надо, прежде всего, изменить свое отношение к деньгам:

выплатить все долги;

закрыть кредиты на небольшие суммы;

рефинансировать несколько кредитов в один по более низкой ставке;

стать зарплатным клиентом;

предоставить в банк максимально полный пакет документов, включая все виды заработка (подработки, арендную плату и т.д.);

взять кредит вместе с созаемщиком.

Также мы сообщали о том, что с 1 сентября 2024 года для получения займа или микрокредита в Казахстане нужно согласие супруга. Если супруг (супруга) не оформит согласие в течение срока действия решения кредитора, это является отказом супруга (супруги) в предоставлении кредита клиенту. Получение кредитором согласия требуется на каждый кредит до предоставления такого кредита.