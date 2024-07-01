Разрушенные стадион, канатка и гостиница: что происходит с курортом "Табаган" в Алматинской области

Судьба некогда известного горнолыжного курорта "Табаган" в Алматинской области обеспокоила пользователей соцсетей. Они поделились кадрами разрухи: кресла на канатной дороге висят на "волоске", стадион разрушен, а гостиница и вовсе разграблена, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, снятое на высокогорном курорте "Табаган". Автор показал, в каком плачевном состоянии сейчас находится туристический объект. И вспомнил, что когда-то он здесь катался на лыжах. По словам автора видео, не сказать, что и в рабочие годы курорт был исключительно хорошим, но хотя бы все работало и было чисто. А теперь многие объекты пришли в негодность и на территории курорта пасется скот.

"Туризм, говорите, развивать в Казахстане? Вот вам ваш туризм. Посмотрите, во что это все превращено… Стоят канатки в уничтоженном состоянии. Абсолютно варварски все раздолбано. Соответственно, это не ураганы, а определенный кластер людей", – прокомментировал мужчина.

А ведь буквально недавно эту курортную зону называли "лучшей для уединения влюбленных и тех, кто предпочитает активный отдых среди живописной природы". Зона отдыха расположена в Котырбулакском ущелье, в Талгарском районе, на высоте 1530 м над уровнем моря.

Когда-то комплекс принадлежал частной компании, он был зарегистрирован в 2004 году и заработал через несколько лет. Почти 10 лет эта локация еженедельно притягивала сотни отдыхающих, порой места сюда бронировали за несколько недель. А после стало известно, что объект прекратил работу... из-за долгов, собственник не смог рассчитаться с банком. При этом акции предприятия и все имущество было выставлено на торги, но объект никого не заинтересовал.

Фото: Instagram/kris_p_akimat

Сегодняшнее положение некогда популярного курорта в Алматинской области описал Zakon.kz заместитель генерального директора ТОО Centerproject Аблай Молдагулов. Этот объект на данный момент находится на балансе дочерней компании банка.

"Изначально объект попал в один из банков второго уровня. Не могу сказать, в чем причина, так как я не являюсь сотрудником банка, на мой взгляд, она, вероятно, банальная: собственник взял деньги под залог актива и не смог оплатить. Хотя банк делает все возможное, чтобы не отбирать залог: предоставляется приоритетное право собственника по выкупу, дается отсрочка для погашения долга. После всех процедур, если стороны не смогли прийти к обоюдному решению, банк принимает меры по взысканию этого актива". Аблай Молдагулов

Аблай Молдагулов уточнил, что объект перевели на баланс ТОО в 2021 году. Сейчас дочерним предприятием ведется работа по запуску.

"ТОО "Centerproject" – дочка АО "Банк ЦентрКредит", которая управляет стрессовыми и безнадежными активами банка. Я не могу назвать масштабы повреждений, но объект был нерабочий. Наша задача этим активом управлять, оздоровить и развивать. Чтобы дальше его не разграбили, мы предоставляем охрану. Стараемся поддерживать инфраструктуру объекта. Привлекаем частные лица и бизнес, передаем им в доверительное управление и аренду. Чтобы они занимались обслуживанием курорта". Аблай Молдагулов

Собеседник поделился, что сейчас зона отдыха частично находится в аренде у компании, которая имеет аналогичный опыт в туристической сфере. Они восстановили нижнюю часть курорта, в частности, отремонтировали домики и ресторан. А зимой верхняя часть работала локально.

"Верхняя сторона два сезона работала. Зимой казахстанцы там катались на тюбингах, лыжах, горках, бугеля восстановили и заработали. Партнер нам помог восстановить подъемники. Ресторан работал. Сейчас там конные прогулки есть, на прокат даются квадроциклы. Тем не менее с прошлой зимы курорт работают лишь на пяти гектарах земли, тогда как вся территория составляет 38 гектаров. Рядом есть поселок, дома, мы не можем полностью эту территорию огородить и воспрепятствовать пешему проходу. Но люди немного злоупотребляют этой возможностью. Наши сотрудники делают обход, там, где восстанавливаем домики. Хотя у нас висят замки, люди разбивают окна, заходят в помещение, внутри все ломают. Откуда они берутся – не знаем". Аблай Молдагулов

Собеседник заверил, что у курорта есть большие перспективы. Только для этого нужно время и большие вложения. Над чем сейчас работают и планируют в будущем запустить комплекс.

"Мы рассматриваем разные возможности и варианты запуска всего комплекса. Предстоит большая работа, которую мы начали. Есть проблемные моменты, их нужно решать совместно с государственными органами. Нам очень активно помогает акимат Алматинской области, национальные компании в сфере туризма и спорта. В дальнейшем работы будут реализованы с привлечением мировых инвесторов. У нас уже задействована нижняя часть, она восстановлена и безопасна в эксплуатации и для посетителей. А на верхнюю пока нет спроса, чтобы ее запустить. Хотя наверху есть гостиница, бассейн, фитнес-зал. И в будущем они тоже будут принимать гостей". Аблай Молдагулов

Ситуацию также прокомментировали Zakon.kz в АО "НК "Kazakh Tourism", при Министерстве культуры и спорта РК. Там выразили готовность поддержать "замороженный" туристический объект.

"По информации акимата Алматинской области, данный объект находится в собственности банка, который ведет поиски инвесторов для его реализации и дальнейшего развития. Со своей стороны мы готовы оказать содействие объектам в поиске инвесторов". Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы

Также представитель нацкомпании добавил, что комплекс в Алматинской области – не единственный простаивающий и разоренный проект. В стране по меньшей мере есть еще шесть подобных туробъектов. И по всем сейчас идет активная работа, власти пытаются восстановить туристические зоны и сделать их доступными для отдыха казахстанцев.