Поездка пенсионерки на канатной дороге закончилась поисковой операцией в горах Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматинской области спасатели помогли 74-летней женщине, которая заблудилась в горах после подъема по канатной дороге на территории горнолыжного курорта "Ак-Булак", сообщает Zakon.kz.
На поиски пенсионерки оперативно выехали сотрудники МЧС и Республиканской спасательной службы "Барыс". Спасатели поднялись по канатной дороге и начали обследовать горную местность.
Женщину обнаружили примерно в трех километрах ниже смотровой площадки. Спасатели помогли ей вернуться в безопасное место.
По данным МЧС, пенсионерка не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.
Ранее сообщалось, что два туриста пропали в районе Большого Алматинского пика.
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