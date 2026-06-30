Поездка пенсионерки на канатной дороге закончилась поисковой операцией в горах Алматы

В Алматинской области спасатели помогли 74-летней женщине, которая заблудилась в горах после подъема по канатной дороге на территории горнолыжного курорта "Ак-Булак", сообщает Zakon.kz.

На поиски пенсионерки оперативно выехали сотрудники МЧС и Республиканской спасательной службы "Барыс". Спасатели поднялись по канатной дороге и начали обследовать горную местность.

Женщину обнаружили примерно в трех километрах ниже смотровой площадки. Спасатели помогли ей вернуться в безопасное место.

По данным МЧС, пенсионерка не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

Ранее сообщалось, что два туриста пропали в районе Большого Алматинского пика.