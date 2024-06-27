Жители ветхого многоквартирного дома в Кокшетау оказались "в плену" новых ЖК

Соседство с новым жилым комплексом стало бедствием для собственников ветхой двухэтажки в центре Кокшетау. После незначительных осадков в их дом прямиком текут грунтовые воды. Корреспондент Zakon.kz пообщался с собственниками проблемного жилья.

По словам жильцов, постройку 1956 года признали аварийной еще 30 лет назад. Все эти годы они ждали, когда их дом пойдет под снос, а они получат ключи от новых квартир – всю территорию вокруг уже застроили новыми ЖК.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Черная плесень, дыры в стенах и полах, неисправная электропроводка и грунтовые воды в подвале и в подъезде – реальность, в которой живут собственники многоквартирного двухэтажного дома. Справа от них расположено здание горакимата, с других сторон – новые жилые комплексы.

"Дому нашему уже 68 лет. Мы все тут живем не один десяток лет. О том, что дом аварийный, нам сказали еще 30 лет назад. Но мы как-то справлялись: за свой счет латали трещины в стенах, ремонтировали крышу, чинили проводку. Но сейчас уже это все делать нет смысла. Все здания вокруг нас новые, строили их выше. Мы остаемся в низине. Получается, что после каждого дождя вся грязь, вода из ливневок, переполненных колодцев стекается к нам. Стены кирпичные и тысячу лет простоят, но перекрытия ведь деревянные. Они все сгнили", – рассказала одна из собственниц Надежда Искакова.

Женщина живет здесь уже 48 лет. По ее словам, ситуация усугубилась после паводков.





"Неисправность канализационной системы – главный проблемный вопрос в городе. Она вся требует ремонта. Когда был паводок, пострадали наши КНС: №9, №14, №3, №2 и главная №7. 20 дней устраняли аварию. Все подвалы затопило. Очень высокий уровень грунтовых вод до сих пор. Пока мы заказали насосы. Но проблему необходимо решать глобально. Вопрос этот не одного дня и даже года. Нужны колоссальные средства и силы", – отметил аким города Бауржан Гайса на брифинге.

Вместе с тем переселить собственников в новые квартиры местные власти тоже не могут.

"Согласно утвержденному проекту детальной планировки данного района, запроектирована парковка автотранспорта. Ввиду чего внести этот жилой дом в программу реновации не представляется возможным. Согласно жилищному законодательству, ​жильцы вправе обратиться в отдел ЖКХ для признания дома аварийным и предоставления арендного жилья", – ответили в акимате.

Однако подобный обмен жильцы этого дома считают неравноценным.

"Это просто несправедливо. Тут я хозяин, а переселят меня в арендное жилье. Если я захочу переехать, даже продать не смогу квартиру. А я в этом доме живу больше 20 лет. За это время столько сил и денег было вложено, а взамен получается должен жить в госжилье на птичьих правах?" – возмутился Владимир Корума.

С его мнением согласились и остальные соседи. Не дожидаясь реакции местных властей, восьмиквартирный дом уже покинула одна из собственниц. Рады бы жить в более комфортных условиях и остальные, но идти им некуда. Однако и оставаться здесь с каждым днем становится опасно.





"Мы живем, боимся за свои жизни. Проводка отсыревшая вся. Потолок обрушился. Здесь, когда забивали сваи, стали опускаться полы на 10-15 сантиметров. То есть любое неосторожное движение может привести к дыре в полу. Просто все рухнет, и мы свалимся к соседям на первый этаж. Мы из-за этого теперь не пользуемся ванной, чтобы не было лишнего груза. Детям своим не разрешаем в квартире бегать и прыгать, потому что боимся, что пол не выдержит, и они провалятся. На стенах уже плесень черная. Мы этими ядовитыми парами дышим", – дополнила слова соседей Алия Молдабаева.

Чтобы попасть в подъезд, необходимо пройти настоящую полосу препятствий из досок. Вместо лестницы на первом этаже жители соорудили конструкцию из деревянных балок. Без них идти бы пришлось по воде. А в числе хозяев здешних квартир – два человека с инвалидностью. Свои квартиры они не покидают месяцами. Без посторонней помощи им не выйти даже из подъезда.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Стоит отметить, что раньше за каждой квартирой был закреплен гараж или сарай. А дети играли на детской площадке. Теперь на их месте стоит новая девятиэтажка. А остаток небольшой территории превратили в проезжую часть.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Подрядчик с нами встречался. Сначала нам предлагали новые квартиры, если мы оставим свой дом. Но нам пришлось бы съехать куда-то на период стройки – полтора-два года. Конечно, мы отказались. Потом нам предложили снести наши гаражи и сараи и таким образом получить квартиры взамен. Мы все дали свое согласие и остались в дураках. Никаких договоров с нами не заключали. Естественно, когда дом сдали, ключей от новых квартир мы не увидели", – добавила Алия Модабаева.

В акимате жильцам посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

"Вопрос должен был быть разрешен путем предоставления жилья, взамен сараев и гаражей, принадлежащих жильцам дома. Однако застройщик не предоставил квартиры, так как продал все. В этой связи людям необходимо обратиться в компетентные органы с приложением доказательств о даче согласия жильцов на переселение в ЖК, для восстановления нарушенных прав", – прокомментировали чиновники.

Однако подтверждающих документов ни у кого нет. Депутат округа, где находится проблемный дом, предложила жильцам самостоятельно привлечь оценщиков и уже с результатами экспертизы вновь обивать пороги местной администрации. Такая процедура обойдется каждому собственнику предварительно в 500 тысяч тенге. Но и тут никаких гарантий им не дают.

Способа разрешения сложившейся ситуации пока не видят ни сами жильцы дома, ни местные власти. Но отступать собственники не планируют. По их словам, зимовать здесь будет просто невозможно. На следующей неделе они снова пойдут на прием к градоначальнику.