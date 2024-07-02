От мечты стать моряком до дипломата: ветеран профессии рассказал, как стал послом Казахстана в других странах

В День дипломатической службы, который c 2024 года отмечается в Казахстане 2 июля, Zakon.kz узнал о нюансах этой работы и пути к ней у ветерана профессии Ергали Булегенова.

Ергали Булегенову уже 70 лет, на дипломатической службе он провел более 18 лет, и около 10 из них был послом Казахстана в Испании, Беларуси и Украине. С детства он всегда ставил себе цели и добивался их – первой было стать моряком.

"В детстве я насмотрелся военных фильмов о моряках. Мне очень нравилась их форма, жизнь, их смелость, упорство и решительность. Я с таким удовольствием смотрел, как корабли бороздят моря, и всегда мечтал стать моряком. Так получилось, что в тот год из Южного Казахстана набирали на тихоокеанский флот. Я прошел все комиссии, хотя меня никуда не должны были отправлять, потому что я из многодетной семьи, отец умер рано и мама осталась одна. Она была против, чтобы я куда-то далеко уезжал, а я решительно хотел, поставил ее перед фактом. Потом долго пришлось маму успокаивать, но я добился и поехал", – рассказал ветеран дипломатической службы.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

Первые шаги к дипломатии

Родился Ергали Булегенов в Шымкенте. Там он и начал свою трудовую деятельность после службы на флоте. Но была уже следующая мечта – поступить в международный вуз.

"После возвращения, когда учился в Шымкентском химико-технологическом институте, то уже была семья, ждали ребенка. А в тот момент я уже мечтал поступить в Москву. Попасть туда можно было только по разнарядкам, и были считанные места. По долгу службы, при обсуждении вопроса, я пожелал и сказал: давайте я попробую. Мне дали такую возможность поехать и поступить. И я поступил, хотя конкурс был большой. Туда ехали только медалисты. Ну так получилось, что те медалисты, кто со мной поехал, проваливали экзамены. А я днем и ночью штудировал вопросы, изучал и спокойно поступил, почти вне конкурса. Это уже полпути к дипломатии было", – рассказал Ергали Булегенов.

Наш собеседник рассказал, что в университете он решил изучать испанский язык, но на тот момент не думал, что когда-нибудь попадет в Испанию. Ергали только знал, что это тоже популярный язык и много стран на нем говорит.

"Мне в душу запало, что хочу выучить испанский язык, и не прогадал. Поступление в вуз, наверное, и сыграло решающую роль, что я стал дипломатом. Вернувшись после учебы в Шымкент, я работал замдиректора училища, затем на предприятиях, в партийно-советских органах и на разных руководящих должностях. Когда уже начали открывать акиматы, то был первым замакима Абайского района города Шымкента. Все эти годы у меня была социальная сфера, я очень близко со всеми работал. Это и врачи, и учителя, студенты, молодежь и ветераны. И вот, когда в 1995 году вышел закон и назначали первые выборы в парламент, то я выдвинулся, и меня город поддержал. Это были прямые выборы. Из 11 кандидатов я прошел в первом же туре и стал депутатом Мажилиса Парламента", – поделился он.

По его словам, для всех это было неожиданностью, но помогла ему именно работа в социальной сфере – люди сами шли и агитировали голосовать. А уже будучи депутатом, когда шло распределение, то Ергали Булегенов решил попасть в Комитет по международным делам, обороне и безопасности. Это была следующая цель.

"Так и получилось. Я в этот комитет был зачислен и принят. Когда уже там было распределение, то старшие коллеги посоветовали меня, чтобы вел международные вопросы и внешнюю политику, потому что такой вуз окончил. И таким образом, среди всех наших маститых депутатов, мне доверили внешнюю политику и международные отношения. Когда начал работать, то принимались законы по международным вопросам. В том числе первый закон о дипломатической службе. Я как раз руководил этой группой и провел закон в Парламент на заседании Мажилиса. Тогда наш нынешний президент – Касым-Жомарт Кемелевич Токаев был министром. Он на заседании поблагодарил меня за первый принятый закон для Министерства иностранных дел РК. После завершения моих полномочий депутата я уже был принят в МИД", – озвучил Ергали Булегенов.

Работа мечты

Дипломат отметил, что работы всегда было много, а помимо этого была колоссальная ответственность – посол представляет президента и страну, а каждый день расписан по часам.

"Если в Беларуси и Украине как таковых сложностей в работе не было, потому что все понимали друг друга с полуслова, то в Испании была сложность с различиями в менталитете. Когда нужно было решить какой-нибудь вопрос быстро, то там часто встречалась фраза "Mañana", что означает "завтра". А решать вопрос надо, и приходилось искать другие варианты. Но я всегда весь отдавался работе, что даже удивлялись в Испании. Кстати, это футбольная страна, а я там решил организовать турнир среди дипломатических представителей. До этого такое никто не проводил, а здесь мы решились, начали проводить подготовку, принимать заявки и в итоге откликнулось очень много человек. И не только из стран СНГ, но и с других европейских стран. Первый турнир получился очень интересный, он стал традицией, и после нас его продолжили проводить", – сказал Ергали Булегенов.

Сами местные отмечали, что в Европе не принято проводить такие мероприятия, но всем все понравилось. Такой вид отдыха положительно влиял на имидж Казахстана.

"У меня в работе самое главное было – укрепление двухсторонних отношений между странами. Европа вообще очень мало знала про Казахстан. Когда я там работал, то объездил почти все регионы. Встречался с разными руководителями, проводил презентации, в том числе книги "Казахстанский путь". Позже ее перевели на испанский язык, и к ней было большое внимание. Люди проявляли живой интерес, с удовольствием шли на презентацию, а потом звонили и хотели узнать побольше о нашей стране. Также я провел конкурс сочинений о Казахстане с участием Министерства образования и руководства Каталонии. Очень много приняло участие детей из начальных, средних школ и колледжей. Люди действительно интересовались Казахстаном, а дети очень интересно написали сочинения", – продолжил дипломат.

Особенно нашему герою запомнилась девочка из небольшого городка, которая написала сочинение о нашей стране. И чтобы поблагодарить ребенка, ей организовали поездку с родителями в Астану.

"Когда они приехали, то давали в Астане интервью нашим СМИ. Для них было открытием – увидеть Астану не на картинках, а вживую, как быстро растет город, появляются новые объекты и разбиваются парки. Девочка была очень поражена казахстанской столицей. Для нее это было что-то такое, что запоминается на всю жизнь. Такие мероприятия необходимо было проводить во всех странах. Близко еще общался наш президент с королем Испании, и это тоже придавало большой импульс для работы. Отдыхать было некогда. Но когда хочешь работать, то идеи, что делать, сами приходят", – резюмировал он.

Тонкости дипломатии

Ергали Булегенов рассказал, что дипломатам всегда необходимо следить за каждым своим словом и думать, о чем говорить. Но самое главное – надо уважать законы той страны, где ты пребываешь и работаешь.

"Не надо выходить за рамки – это закон для всех дипломатов. Они всегда должны понимать, что они представляют не только себя, но и свою страну. За ним и каждым его действием стоит целая страна. Я бы не назвал это сложностью, но раз ты пошел работать дипломатом, то ты должен все это соблюдать", – продолжил спикер.

Ергали Булегенов уверен, что дипломату очень важно знать язык той стран, в которой он работает. Важно даже не полное знание языка, а хотя бы возможность понимать и объясняться на бытовом уровне.

"Если ты в беседе употребляешь слова на родном языке собеседника, то это очень открывает человека. Он потом будет с удовольствием помогать тебе. А главное качество, которым должен обладать дипломат – патриотизм, любовь к своей родине. В сердце у дипломата все время должна быть мысль: какую пользу ты принесешь своей родине?" – дополнил он.

Бывший дипломат рассказывает, что первое время после выхода на пенсию он не мог сидеть дома и решил помогать людям.



"Просто нужна была активность. Я вернулся в Астану и поработал в Институте внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел РК, а после этого пошел работать в фонд "Отан достар". Сейчас работаю с диаспорой и соотечественниками за рубежом уже около двух лет. То есть, трудовую деятельность продолжаю. Появилось общение с людьми, появился участок работы, и стало легче", – озвучил он.

Сейчас Ергали Булегенов для себя ставит новую задачу: вырастить внуков и чтобы они достигли таких же же высот в своей профессии, как их дедушка, а самое главное – стали хорошими людьми и патриотами страны.