У войны не детское лицо: ветеран ВОВ рассказал, как в 14 лет стал лесным партизаном

Он увидел фашистов в своем родном селе на третий день войны. Михаилу Петруковичу тогда было 14 лет, и он сумел выжить. О непростой судьбе костанайского ветерана узнала корреспондент Zakon.kz.

Начало Великой Отечественной войны застало Михаила Петруковича в родном селе Камень Брестской области. Ветеран вспоминает, что в село буквально на третий день зашла военная колонна.

"Помню, на крышу залез и дырочку сделал. Сижу, смотрю, а по нашей улице идет колонна. Солдаты с оружием по краям, а по центру – танки. Мне тогда 15-й год пошел. Убежал в лес с такими же, как и я, мальчишками. Партизанили понемногу, куда деваться. Я был связным", – рассказал Михаил Федорович.

Партизанить пришлось около трех лет. Подростки тогда повидали многое. Голодали, ютились в землянках. Сестра, что осталась в селе, порой приносила ему еду. Это были редкие минуты рядом с близким человеком. Тогда еще совсем ребенку Михаилу приходилось выполнять самые разные поручения партизан. О многих вещах сегодня он старается не вспоминать, слишком страшные картины борьбы за выживание всплывают перед глазами.

Фото из личного архива ветерана

Лишь в 1944 году Михаил после освобождения Белоруссии (в настоящее время Беларусь. – Прим. ред.) попал на фронт. Был пулеметчиком, воевал на втором Украинском, Забайкальском фронтах. Всю войну Петрукович прошел рядовым.

В армии он прослужил до 1950 года. Тогда рядового Петруковича никто не спрашивал о том, хочет ли он вернуться домой. Солдат просто сажали в вагоны и везли к новому месту дислокации. Как итог, наш ветеран успел побывать на советско-японской войне, провести несколько лет на Курильских островах.

"Наше поколение сильно пострадало. Говоря по совести, радостных годов и не было. Первая мировая и Великая Отечественная война прошлись по моему родному селу. Потому мы пытались восстановить страну, каждый вносил свой посильный вклад. После Целина, и тоже непростые годы становления новых сел. Это сегодня я живу у сына и за мной ухаживают, как за маленьким ребенком. Это радостно", – поделился Михаил Федорович.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В этом году ветерану исполнится 99 лет. Здоровье уже не то, но сын Николай улыбается – отец максимально самостоятельный. После смерти супруги, которая ушла из жизни 15 лет назад, он еще девять лет жил сам. Даже огород сажал, пока дети не забрали отца. Они буквально в ультимативном порядке перевезли его самого и его вещи в свой дом. До сих пор Михаил Федорович старается самостоятельно ходить, хотя глаза подводят, и ноги уже не те. Все же ранения дают о себе знать.

Сегодня, вспоминая свою жизнь, Михаил Федорович с улыбкой рассказывает о детях, внуках и правнуках.



Фото из личного архива ветерана

В историях ветеранов сегодня звучит много слов о важности мира. Они за этот опыт заплатили своей молодостью. Многие на вопросы о том, как удалось выжить, говорят о счастливых поворотах судьбы.

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