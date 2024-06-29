Вторая жизнь "Аққу": что думают жители о восстановлении культового места встреч интеллигенции

Кафе "Аққу" – уникальное место. Это заведение с полувековой историей, которое когда-то было местом притяжения, в том числе представителей творческой интеллигенции. Zakon.kz узнал мнение алматинцев о реконструкции легендарного здания.

Кафе "Аққу" – историческое место, которое стало центром споров и противостояния двух поколений. Хотя в городе были и другие похожие кафе с обновленным дизайном, например, "Театральное" или "Льдинка", но ни одно из них не вызвало такого сильного ажиотажа, как "Аққу".

Молодые экологи оправданно возмущены вырубкой деревьев, в то время как ностальгия людей постарше, для которых это место связано с их студенческой молодостью, дает основание для восстановления кафе. Но "Аққу" было не просто местом встречи студентов, где росли деревья, а чем-то большим.

Фото: КГУ "Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея"

Слева направо: Марат Қабанбай, Кәрібай Ахметбеков, Ахат Жақсыбай, Сағат Әшімбаев, Шөмішбай Сариев, Софы Сматаев, Қажығали Мұхамбетқалиев, Рафаэль Ниязбеков, Оралхан Бөкей, Жарасқан Әбдіраш. Сидят слева направо: Шерхан Мұртаза, Ғафу Қайырбеков, Бекежан Тілегенов, техредактор Айман.

Эти имена исторически значимы – Бағыт Жангалиева, Оралхан Бөкей, Мукагали Макатаев, Аскар Сулейменов, Есенгали Раушанов, Абдижамил Нурпеисов, Тахауи Ахтанов, Сағат Әшімбай, Ахат Жақсыбай, Рафаэль Ниязбеков, Шөмішбай Сариев, Жарасқан Әбдіраш, Рахметолла Райымқұлов, Шерхан Мұртаза. Принадлежат они людям казахской культуры – поэтам, актерам, писателям, художникам, которых объединяла не только страсть к искусству, но и кафе "Аққу".

Именно в этом кафе, под крышей творческой атмосферы и горячих споров, рождались новые идеи для многих казахских произведений. Восстановление этого уникального места – это не просто чья-то прихоть, а долг перед теми, кто вдохновлялся и творил в этих стенах. Кафе "Аққу" справедливо можно назвать туристическим местом, "музой" и символом культурного наследия Казахстана.

Фото: предоставлено автором

Своими воспоминаниями о золотом времени расцвета казахской культуры поделилась писательница и журналист Магира Кожахметова, с чьей легкой руки написаны портреты выдающихся личностей: Газизы Жубановой, Бауржана Момышулы, Азербайжана Мамбетова, Жаната Хаджиева, Ермека Серкебаева, Фриды Браун, Бахыта Ашимова, Рахима Жубатурова, Юлии Борисовой, Алибека Днишева, Мариям Хакимжановой, Майи Плисецкой, Каршыги Ахмедиярова, Еркина Мергенова, Дулата Алиева, Бахытжана Абишева, Сабира Майканова, Булата Аюханова, Джуны Давиташвили и многих других.

Одна из ярких звезд казахской литературы ХХ века Оралхан Бокей, 1943-1993 гг., фото: КГУ "Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея"

"Для нас это место было сакрально-камерным, здесь всегда царила какая-то естественная красота, которая успокаивала", – делится Магира Даулетбековна.

Казахстанская писательница и журналист Магира Кожахметова вспоминает:

"Окончив в 1969 КазГУ им. Кирова, я сразу устроилась в популярную газету "Лениншілжас" (ныне "ЖасАлаш"). Газета была для меня чем-то особенным, как луч света в темном царстве, именно для нее я "писала" свои первые портреты известных людей культуры в эстетическом клубе "Аққу". Постепенно для творческой богемы я стала своим человеком, писатель и уже мой друг Оралхан Бөкей, зная мою любовь к театрам и музеям, где я находила свое вдохновение для статей, как-то посоветовал мне посетить кафе "Аққу", возможно, для поиска музы".

Известная казахстанская актриса Бақыт Жанғалиева, 1947-2017 гг., фото: пресс-служба Театра имени Мухтара Ауэзова

Известная актриса Казахстана Бақыт Жанғалиева также не раз подчеркивала значимость легендарного места в центре Алматы:

"Аккушка" была не просто кафе, а любимым местом для журналистов и творческой элиты города. Встречи здесь были не только приятными, но и вдохновляющими, наполняя новыми идеями и впечатлениями. Я часто проводила здесь время, вдохновляясь и записывая портреты артистов. Среди них была и уникальная актриса театра и кино, заслуженная актриса Бақыт Жанғалиева, с которой мы часто сидели здесь и обсуждали ее роли и премьеры. В кафе "Аққу" собирались известные личности, и я считаю, что это место имело особое значение для культурной жизни города. Возможно, без него и некоторые произведения казахстанских писателей и художников были бы неполными".

С акыном, народной поэтессой Казахской ССР Мариям Хакимжановой, фото: предоставлено автором

"Мое творчество также отражает влияние "Аккушки". Мои дневники, которые я веду с 13 лет, переполнены воспоминаниями о днях, проведенных в кафе: "Сижу одна рядом с "Аққу", слушая шум дождя под открытым небом, вся мокрая, наблюдаю за прохожими, которые проходят мимо, бросая на меня сочувственные взгляды". В одном из моих первых рассказов также фигурирует "Аккушка". Это был лирический рассказ о парне, который пытается объяснить свою любовь девушке, а девушку вдохновляет его искренность, и в итоге она видит его в другом свете. Героиня находит утешение именно там, где плавают лебеди, когда ей плохо, спешит туда, как к своему спасению".

Мырзан Кенжебай – яркая фигура в мире журналистики, старейший публицист, известный акын, фото: предоставлено автором

Коллега Магиры Кожахметовой Мырзан Кенжебай – яркая фигура в мире журналистики, старейший публицист, известный акын. Его публицистика, особенно гражданско-политическая, всегда выделяется острым и критическим взглядом на современные события. В молодости Мырзан Кенжебай часто проводил время в "Аққу" и с теплотой вспоминает те годы.

"Когда я думаю о кафе "Аққу", передо мной возникают яркие образы прошлого, наполненные воспоминаниями и эмоциями молодости, – рассказывает акын Мырзан Кенжебай. – Мы с друзьями ходили туда, будучи еще молодыми, веселыми и полными энергии. Встречи с девушками, прогулки по уютным уголкам города, вечера, проведенные в компании Союза писателей, – все это стало частью нашей жизни. Это были дни, наполненные сладкой ностальгией, дни, когда лебеди в пруду были так близки к людям, что можно было их позвать, и они сразу подплывали к тебе. Но потом лебеди исчезли, и вместе с ними исчезла часть души этого места. Не знаю, почему и откуда исчезли лебеди. Некоторые говорят, что одного из них кто-то убил, а другой умер от тоски. После этого сгорело и само кафе. Возможно, для кафе лебеди были не просто птицами, а душой, и когда их убили, угасло и его собственное сердце".

Аскар Сулейменов – писатель, литературный критик, драматург. Его произведения призывают к свободе, сохранению исторических корней, национальной идентичности, а литературное наследие Сулейменова включает множество художественных переводов: Мольер, Э. Хемингуэй, М. Булгаков, Т. Уильямс (1938-1992).

Аскар Сулейменов, писатель, фото: предоставлено автором

"Кафе важно восстановить не только как историческое место, но и как сакральное пространство, где собирались великие личности. Помню, как в этом кафе сидели известные люди, такие как Аскар Сулейменов, Тахауи Ахтанов, Абдижамиль Нұрпейісов, а Мукагали Макатаев каждый день посещал "Аккушку" и записывал там свои мысли в блокнот. Это место – не просто кафе, это место вдохновения, где рождались идеи и творились великие произведения искусства, я и сам придумал там стихи для свой любимой".

Творческая молодежь Алматы ХХ века, фото: КГУ "Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея"

Также своими впечатлениями поделились алматинцы, вспоминая кафе как место, где происходили приятные моменты, связанные с молодостью, студенчеством, детством и семьей. Для каждого из них кафе "Аққу" было особенным.

Алматинка Зауреш Кубекова. фото: предоставлено автором

"Аккушка" просто наполняет меня самыми теплыми воспоминаниями. Помню, это была осень, когда я была беременна своим сыном Тимуром, и вдруг мне захотелось шашлыка, – делится своими воспоминаниями Зауреш Кубекова. – Мы заказали 10 палочек и я с таким удовольствием их съела. Будучи школьниками и студентами, мы с друзьями часто приходили сюда летом, чтобы насладиться мороженым, выпить лимонада, а в холодный сезон – поесть шашлыка и сосисок с зеленым горошком".

Шашлычная кафе "Аққу", фото: предоставлено автором

"Нельзя не отметить, что в наше время здесь, в кафе, никогда не продавали алкоголь. Обстановка была совершенно другая, совсем не такая, как в нынешних заведениях. Здесь часто можно было встретить известных людей, ведь все они жили практически рядом, работали в Союзе писателей и часто заходили в "Аккушку". Но мы не особо следили за их жизнью, кто с кем сидит, о чем говорит, мы сами по себе были "звездами", – смеется Зауреш Кубекова.

Она отметила, что очень хотела бы, чтобы "Аккушка" возродилась.

"Было бы здорово, чтобы наши дети, мои внуки, могли прийти в это семейное кафе, насладиться вкусным шашлыком, попробовать мороженое, полюбоваться плавающими лебедями с открытой террасы, так же, как это делали мы. Обстановка должна быть романтичной и семейной", – добавила Зауреш.

Фото: предоставлено автором

Зауреш рассказала, что проект нового здания выглядит очень красиво и современно, он похож на старое кафе и, по всей видимости, будет даже лучше.

"Здорово, что кухня и склад продуктов будут расположены на нулевом этаже. Архитектура нового проекта также имеет ту же легкость, что и старая "Аккушка". Если они вернут на территорию лебедей и создадут романтичную атмосферу, то "аккушка" станет еще лучше и будет напоминать мое любимое место в Алматы, где прошла моя молодость", – заключает Зауреш.

Фото: предоставлено автором

Алматинка Татьяна Иванова также делится воспоминаниями о кафе в те годы.

"Нам было по 18-20 лет, мы гуляли на площади перед Домом правительства, а вечером всегда с удовольствием приходили в это кафе, просто ели мороженое и общались. Денег много не надо было. В наше время мы не пили спиртное, не было здесь никаких драк, воспоминания в основном остались только такие: пломбир в креманках, которого сейчас уже не найти, лимонад и сосиски с горошком", – рассказывает женщина.

Основатель группы "Любимый город" Рустем Беремжанов, фото: предоставлено автором

У основателя группы "Любимый город" Рустема Беремжанова воспоминания о студенческом времени также связаны с "Аккушкой".

"Кафе "Аққу" я помню еще с середины шестидесятых годов. Тогда это была простая открытая площадка, куда приходили отдыхать молодые студенты, попить кофе и съесть мороженое. Помню смуглую армянскую женщину, которая готовила кофе в турках на песке. Ее кофе был просто восхитителен. В то время это было что-то особенное – черный кофе в маленьких чашках. Сейчас же кофе готовят в автоматах, и это уже не то. В 80-х "Аккушка" стала местом, где собирались студенты, особенно те, кто учился в КазГУ им. Кирова. Вечером было так многолюдно, что протолкнуться было невозможно, но всегда можно было найти свою компанию. Для нас, студентов того времени, "Аккушка" была культовым местом. Мое пожелание – чтобы в восстановленном кафе были приемлемые цены, чтобы все алматинцы могли побывать здесь. Если оно станет слишком дорогим, то перестанет быть тем самым местом, которое мы помним, как это случилось с заведениями "Театральное" и "Льдинка".

Воспоминания о кафе "Аққу" у алматинца Ержана Сулейменова также неразрывны со студенческой жизнью.

"Для меня кафе "Аққу" – это, конечно, воспоминание о моей студенческой молодости, примерно конец 90-х годов, в разгар перестройки. Понятно, что это место было центром притяжения творческой молодежи и интеллигенции, находясь рядом с Союзом писателей и Театрально-художественным институтом. Мы гуляли по центру – от кафе "Карлыгаш" через сквер, кафе "Театральное" и до "Аққу". В этих местах всегда можно было встретить знакомых, поболтать, посидеть и обсудить что-то. Это было место, где можно было найти единомышленников, обсудить книги, фильмы, провести творческие беседы".

Ержан Сулейменов, фото: предоставлено автором

Он отметил, что если кафе грамотно восстановят, это станет интересным местом в южной столице.

"Если кафе будет восстановлено, это будет интересно. Главное, чтобы концепция была летнего павильона, что-то открытое, возможно, с верандами, из легких конструкций. Обязательно здание должно быть экологичным, поскольку территория находится внутри парка. На мой взгляд, здесь должны быть качественные дизайнерские решения. Проект должны обсудить с горожанами и профессионалами, чтобы здание не превратилось в ужас, как это произошло с заведением на площади у парка 28 героев-панфиловцев. Там построили огромную и безвкусную "тойхану" на месте фонтанов, а рядом поставили еще и кабак. Думаю, таким заведениям не место в парках. В парках должно быть много зелени, открытого пространства, летнее кафе с прудом и фонтанами, где может отдохнуть семья в выходные". Ержан Сулейменов

Еркин Сулейменов, фото: предоставлено автором

Еще один житель Алматы – Еркин Сулейменов – вспомнил отрочество, которое связано с этим легендарным кафе.

"Мое детство и молодость пронеслись в этом городе, в этом квартале, в этих уютных кафе. Мы имели всего несколько мест, куда можно было сходить, чтобы насладиться мороженым и провести время с друзьями: "Театральное", "Аққу" и "Карлыгаш". Их мы называли "бермудским треугольником", потому что каждый раз, когда туда заходили, время словно останавливалось".

Фото: предоставлено автором

"Помню, как лебеди плавали в парке, и сидеть, наблюдая на ними, было настоящим удовольствием. Наш университет находился совсем рядом. Вечером мы частенько украдкой выбегали из аудиторий, чтобы выпить пивка в "Аккушке" или в "Театралке". Такие вылазки не обходились без комсомольских рейдов: нас ловили и отправляли в милицию, потом вызывали родителей – и это был настоящий экстрим", – вспоминает Еркин.

Еркин Сулейменов выразил надежду, что восстановленное кафе "Аққу" будет доступным для студентов.

"Днем до шести вечера можно было бы предоставить скидки для студентов, семей с детьми и пенсионеров, а вечером, пожалуйста, увеличить цены на алкоголь. Многие алматинцы опасаются, что "золотой квадрат" превратится в эксклюзивный, дорогой и недоступный район. Если мы восстановим "Аккушку", то давайте сделаем кафе возможным для посещения всех тех, для кого это имеет значение", – подчеркнул алматинец.

Он считает, что людская активность и музыка всегда присутствовали в этой местности. И тогда, и сейчас вокруг одни рестораны.

"Здесь всегда было живо. В мое время мы собирались здесь с группами Жетіген, битломанами и другими студенческими группами, играли на гитарах, устраивали музыкальные баттлы и собирали вокруг себя толпы поклонников. Поэтому рядом с "Аккушкой" всегда было шумно и весело".

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Айгерим Раушанбек, фото: предоставлено автором

Теплыми воспоминаниями поделилась и алматинка Айгерим Раушанбек.

"Когда вспоминаю свое детство, меня окутывают отголоски давно забытых дней. Это был 1989 год, я едва достигла шестилетнего возраста. Каждый наш визит в кафе "Аққу" с отцом превращался в незабываемое детское свидание. Он всегда усаживал меня за столик, а сам с улыбкой направлялся за порцией мороженого. С террасы заведения открывался великолепный вид на пруд, где игривые лебеди плавали по водной глади, придавая нашим встречам особое очарование. Даже спустя много лет после ухода отца эти воспоминания нежно навевают тепло в моей душе".

Она отметила, что "Аккушка" была свидетельством любви и встреч родителей, а также стала частью их молодости.

"Она осталась вечной памятью, уютно укрытой в "золотом квадрате" наших воспоминаний. Надеюсь, кафе восстановя,т и я смогу привести сюда свою дочь, чтобы рассказать о прекрасных моментах детства", – добавила Айгерим.

Гайнель Гумаров, фото: предоставлено автором

Алматинец Гайнель Гумаров также считает, что восстановленное кафе станет одним из лучших вариантов для посещения.

"В нашем районе всегда старались сохранить стиль и уровень, здесь вряд ли будут заведения, которые могли бы испортить этот уютный уголок Алматы. Вчера сообщил маме, что скоро восстановят кафе "Аққу", она просто светилась от счастья. Мама с подругами часто ходила в "Аккушку", для нее это место было частью молодости и времени, когда все было проще и светлее".

Он подытожил, что для большинства людей старшего поколения это место – не просто возвращение к прошлому, но и возможность сохранения исторического облика Алматы.