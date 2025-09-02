Место силы, здоровья и отдыха: как изменился алматинский терренкур после реконструкции

Совсем недавно в Алматы закончилась реконструкция парковой зоны терренкура, которая не видела капитального ремонта около 20 лет. Корреспондент Zakon.kz побывал на тропе здоровья, чтобы узнать, что поменялось и довольны ли алматинцы реконструкцией.

Название терренкур пришло из французского языка. Происходит оно от слов "местность" и "курс лечения". Терренкур известен как метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по определенным размеченным маршрутам.

Фото: Zakon.kz

В Алматы такая тропа здоровья проходит вдоль реки Малая Алматинка и имеет протяженность 4,5 километра. Старт она берет за кинотеатром "Арман" и завершается на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова. К слову, тропу построили еще в 1974 году. Наивысшая точка составляет 1 058 метров, нижняя – 876 метров над уровнем моря.

Фото: Zakon.kz

Алматинский терренкур находился в частной собственности до 2023 года. Уже после объект передали городским властям, и тогда чиновники решили привести зону отдыха в порядок. За относительно короткий срок на более чем четырех гектарах был создан ухоженный парк с живописными видами на реку.

Фото: Zakon.kz

Добавим, что работы по реконструкции проводились на протяжении всей пешеходной тропы. На территории высадили пять тысяч кустарников, а также габионами была укреплена вся береговая линия.

Фото: Zakon.kz

Для любителей активного отдыха были установлены теннисные и шахматные столы, зоны воркаута и современные детские площадки. Сейчас по периметру размещены 30 новых скамеек, смонтированы система автоматического полива и современное уличное освещение.

Фото: Zakon.kz

Ежедневно терренкур посещают более 3 500 человек. Даже в разгар рабочего дня здесь достаточно многолюдно. Для многих алматинцев эта тропа не просто красивый прогулочный маршрут, но и своеобразное место силы и отдыха.

"Я живу тут недалеко. Часто прихожу сюда на прогулку, и утром, и вечером. Конечно, сейчас намного приятнее проводить тут время. Все сделано очень красиво и аккуратно. Мне очень нравится. Особенно красиво сделали деревянные переходы и зоны для отдыха. Можно посидеть у воды, разобраться со своими мыслями и просто отвлечься от городской суеты", – рассказала алматинка Кульшат Тасбекова.

Фото: Zakon.kz

Проектировщики учли и то, что по терренкуру люди часто гуляют со своими домашними питомцами. В парке расположено несколько мест, где можно взять целлофановый пакет для уборки за четвероногим. Здесь же разместили и правила выгула собак.

Фото: Zakon.kz

Особое внимание было уделено ротонде, что находится в конце пешеходной тропы. Купол белоснежной беседки теперь окрашен в золотистый цвет. Дорожки вокруг украшены подвесными цветочными клумбами, а рядом с прудом установлены лавочки.

"Мой офис находится буквально через дорогу. Прихожу к пруду в обеденный перерыв. Это мое любимое место отдыха. После реконструкции оно стало намного красивее. Раньше тут было грязно, лавочки сломаны, ступеньки разбиты. А сейчас терренкур не хуже европейских парков отдыха. Одним словом, находиться тут – одно удовольствие", – рассказал алматинец Артур Валинин.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что посетить парк без труда могут и люди с особыми потребностями. В нескольких местах на тропе установлены пандусы, по которым можно легко спуститься и подняться.

Фото: Zakon.kz

К слову, объект обещали сдать еще весной 2025 года, но сроки были перенесены. И только в июле алматинцы и гости города смогли прогуляться и насладиться живописной атмосферой. Полностью парковую зону ввели в эксплуатацию в августе. Отметим, что глобальная реконструкция терренкура городскому бюджету Алматы обошлась примерно 1,4 млрд тенге.