Чем могут быть опасны ранние арбузы и дыни

В разгар жары арбузы и дыни становятся одним из самых популярных летних лакомств. Но вместе со спросом появляются и сомнения: откуда везут бахчевые и не опасны ли они, а главное – на что обратить внимание при покупке ягоды, выяснял Zakon.kz.

Обычно сезон бахчевых в Казахстане начинается в августе и продолжается до конца сентября. Однако во многих магазинах, на рынках и в мелких торговых точках бахчевые появляются уже в первые дни лета. Спрос на них растет вместе с температурой воздуха – в жару трудно отказаться от охлажденного арбуза или сладкой дыни. Многие считают их лучшим способом освежиться, ведь сочная мякоть хорошо утоляет жажду и помогает легче переносить зной. Но вместе с первыми плодами у покупателей нередко возникают вопросы, а конкретнее – откуда их привезли, безопасно ли покупать ранние плоды и какие документы должны быть у продавца.

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В Алматы можно встретить как отечественную, так и импортную продукцию. Например, в начале сезона на юг Казахстана часто поступают бахчевые из Узбекистана. Перед тем как попасть на прилавок, арбузы и дыни должны пройти свой путь не только через поля и склады, но и через документы.

"Покупая арбуз или дыню, не будет лишним спросить у продавца документы. Он обязан иметь бумаги, подтверждающие, откуда привезли продукцию, кто ее поставил и соответствует ли она требованиям безопасности. Именно эти документы позволяют проследить происхождение товара и убедиться, что он безопасен для покупателей", – пояснили в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Где лучше покупать арбузы

Специалисты советуют приобретать бахчевые только в официальных местах торговли – магазинах, супермаркетах и на рынках. Именно там соблюдаются требования к хранению продукции, а при необходимости можно проверить документы на товар.

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От покупки арбузов и дынь вдоль трасс или в местах стихийной торговли лучше отказаться. Такие точки находятся под особым контролем санитарных служб, а проверки там чаще всего проводят внепланово – после обращений граждан или при появлении информации о возможных нарушениях.

"Во время таких проверок специалисты могут отбирать образцы продукции для лабораторных исследований на содержание потенциально опасных веществ. Если результаты покажут несоответствие требованиям безопасности, продукцию снимают с продажи, устанавливают ее происхождение и принимают меры в отношении продавца", – сообщили ДСЭК по Алматинской области.

Фариза торгует арбузами и дынями вдоль трассы уже несколько лет. Женщина отмечает, что свой товар привозит из Узбекситана, но вот только документов на сладкую ягоду у нее нет. При этом заявляет, что на границе товар обязательно проходит проверку.

"Мы везем арбузы из Узбекистана. Сотрудники акимата Алматинской области постоянно нас проверяет, нарушений пока не обнаружили. Мы торгуем на трассе Алматы – Конаев. Наши арбузы проверяли на границе при ввозе в Казахстан, там документов никаких не дали. Поэтому и показать покупателям мы ничего не можем, да и они сами не всегда спрашивают документы, но я уверена, что товар хороший и никто не жалуется, наоборот, приезжают постоянно", – рассказала продавец.

На что обратить внимание покупателю

Перед покупкой стоит внимательно осмотреть плод. Арбуз или дыня должны быть целыми, без трещин, проколов и следов повреждений.

Еще одно важное правило – не покупать уже разрезанные плоды и не соглашаться, если продавец предлагает надрезать арбуз "для проверки спелости". По санитарным требованиям такая практика запрещена, поскольку через такой разрез как раз и попадают бактерии.

"Кроме этого стоит обратить внимание на условия хранения. Арбузы не должны лежать прямо на земле – их размещают на специальных подтоварниках или стеллажах под навесом, который защищает продукцию от солнца, пыли и выхлопных газов. Сам продавец должен работать в чистой спецодежде и иметь медицинскую книжку", – отметили в ДСЭК Алматинской области.

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Специалисты напоминают: гарантировать безопасность продукции могут только официальные торговые точки, где соблюдаются требования к хранению, транспортировке и продаже товара. Поэтому, даже если арбуз у дороги кажется дешевле, лучше сделать выбор в пользу проверенного места торговли.