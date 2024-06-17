"Слышащее государство": что значит быть партнерами

Проблемы граждан не терпят волокиты, их нужно решать оперативно и объективно реагировать. Об этом в интервью Zakon.kz сказала директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Кызылординской области", депутат областного маслихата Аида Абибуллаева.

– Работа по новым стандартам государства – план для развития нашего общества. Какая работа ведется по "Слышащему государству" в этом направлении?

– Ни одно обращение не остается без внимания. Можно сказать, что государственная власть и наше общество находится во взаимовыгодном партнерстве. Поэтому быстро и правильно реагировать, осознанно подходить к решению вопросов граждан, – наша главная задача. К ней мы движемся изо дня в день.

– "Слышащее государство", как думают многие казахстанцы, – в первую очередь это открытость всех чиновников…

– Это действительно так, причем, нужно, чтобы все решения принимались с вовлечением большого количества населения. И "Слышащее государство" не должно принимать их в закрытом режиме. Надо учиться быть партнерами, – решать вопросы, определять приоритеты и главные задачи при разработке законопроектов, серьезных государственных программ развития.

– С какими проблемами чаще всего обращаются люди?

– Вопросы, с которыми к нам идут жители, связаны с экологией, социальной сферой региона, безработицей молодежи, обеспечением безопасности труда, строительства, транспорта и коммуникаций, государственных услуг и т. д. То есть у нас ни одна из сфер жизни не остается незамеченной, везде есть проблемы и нужно найти им быстрые решения.

– Как вы повышаете качество своих услуг?

– В 2021 году в Кызылорде открыли первый в республике модернизированный цифровой офис населения NewCon с современным оборудованием. Здесь можно за 10 минут получить услугу. Причем, все это можно сделать в комфортной среде и самостоятельно, здесь есть зона комфорта и самообслуживания. Есть красивая мебель и ноутбуки, то есть любой обратившийся может без помощи работников ЦОНа заказать себе услугу. Намного облегчает труд то, что более 90% всех услуг автоматизированные и ими пользуется 70% населения Казахстана. Сейчас можно, не выходя из дома, получить любую справку. Настолько развиты у нас электронные услуги и сервисы. Экономя время, казахстанцы в онлайн-режиме получают различные справки, документы, не выходя даже из дома. Получить эти услуги можно независимо от происхождения, пола, места жительства, и все они проходят без волокиты и прозрачно. Их можно получить на платформах портала электронного правительства и различных мобильных приложениях и приложениях банков. Самый популярный портал запустили в Казахстане в 2006 году, это eGov.kz. Услуги государственных органов предоставляются по принципу "единое окно". Так народ избавили от бюрократических пересылок и походов по разным кабинетам. В стране действует несколько каналов, благодаря которым налажена прозрачная связь государства и населения.

– В рамках концепции главы государства "Слышащее государство" реализуется проект "Руководители на связи". Как часто вы проводите такие приемы?

– Я лично заинтересована в оперативном решении вопросов граждан, на постоянной основе посещаю центры обслуживания населения, контролирую работу, качество оказываемых услуг, чтобы людям было легко, удобно и качественно получать услуги. Разговариваю с людьми, слушаю их мнение, замечания, предложения, оценку. Мнения людей очень важны для улучшения и совершенствования в любой сфере, даже критика, если она конструктивная, помогает развивать и делать лучше нашу работу. Мои контакты имеются во всех ресепшнах ЦОНов области, на всех площадках социальных сетей, любой желающий может обратиться, написать или позвонить, задать интересующий его вопрос, и этот вопрос не останется без внимания. Как депутат областного маслихата от партии "Аманат", с начала года я провела более 35 встреч и приемов граждан, встречалась с жителями нескольких аулов и районов региона. Прием граждан осуществляется ежедневно с 16:00 до 18:00. С начала 2024 года мною было принято около 50 граждан. Основные вопросы, интересующие граждан, это вопросы социальной сферы, земельные вопросы, вопросы ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта, семьи и женщин и т. д. Госкорпорация как единый провайдер госуслуг совместно с государственными органами работает для решения вопросов граждан в кратчайшие сроки.

– Насколько важно для нашей страны реализовывать все программы в рамках концепции?

– Если мы хотим построить действительно справедливое государство, то важно не только слышать голос народа, но и учитывать его мнение, когда будет разрабатываться то или иное решение.