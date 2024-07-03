Депутат районного маслихата о Слышащем государстве: Должна быть обратная связь

Депутат районного маслихата Кызылординской области Дильфура Байрактар родилась и выросла в ауле III Интернационал Кармакшинского района. Она как никто другой знает, что волнует жителей глубинки. Она рассказала Zakon.kz, как власти и народу вместе работать на благо общества.

– Вы не в первый раз становитесь депутатом. Был опыт и в областном маслихате. Поэтому, наверное, хорошо знаете, чего хотят люди от власти.

– Наши избиратели приходят на встречи в надежде получить помощь, поддержку, решить актуальные вопросы, которые они не могут самостоятельно решить. Самая частая просьба – трудоустройство. На протяжении всей своей депутатской деятельности мне больше всего приходится слышать о том, как трудно устроиться на работу. Люди хотят работать, даже разнорабочими. Часто приходят молодые специалисты, выпускники вузов, и очень важно помочь им. Чтобы из села не уезжали молодые кадры, нужно большое внимание обратить именно на молодежь. Например, у нас в ауле есть Дом культуры. Но не было кадров – ни хореографа, ни музыканта. И вот месяц назад нам удалось решить эту проблему – нам выделили 6 штатных единиц. Теперь в нашем ауле можно трудоустроить шесть жителей. И еще важная часть всех обращений – коммунальная сфера. Это благоустройство улиц, газоснабжение, водоснабжение, электрификация. По мере возможности и их решаем. Поэтому мне хотелось бы сейчас в своем интервью напомнить о том, что в нашем ауле нужно менять линии электропередачи. Они обветшали и поэтому мы часто сидим без электричества. Вот это на сегодня самая серьезная проблема нашего аула, и мы с народом пытаемся ее решить.

Фото из личного архива героини

– Какие чисто женские проблемы сельчанок вы помогаете донести до власти?

– В данное время мне хотелось бы решить в пользу сельских женщин вопрос о снижении пенсионного возраста. Я сама всю жизнь живу на селе и хорошо знаю, как трудно приходится нашим женщинам – больше работы по хозяйству, по дому, ведь наши дома в аулах не так благоустроены, как в городе. До сих пор многие топят печи углем, а за водой ходят на уличный водопровод. Поэтому везде говорю об этой проблеме, добиваюсь, чтобы снизили пенсионный возраст. 60 лет – это максимальный возраст для плодотворной трудоспособности. Например, я работаю завучем в школе и вижу, как наши технички предпенсионного возраста таскают тяжелые ведра. Я понимаю, какой это тяжелый труд. Тем более, с того времени, как в Казахстане, согласно закону о правах ребенка, запретили школьникам участвовать в субботниках, генеральных уборках в школах, уборках своего классах, нагрузка увеличилась. И каково это женщине в 60 лет тащить эти тяжелые ведра, полные воды? Вот это я хочу донести вышестоящим чиновникам, потому что наши женщины задают по этой теме много вопросов.

– Есть вероятность того, что эту и другие просьбы ваших избирателей можно решить?

– Для этого и ведется диалог между властью и народом. Более того, по поручению главы государства в стране принята концепция "Слышащее государство". Ее главная задача – не только взаимодействие власти и народа, но и чтобы народ стал активным участником многих реформ в стране. Нужен диалог – конструктивный, равноправный. И чтобы голос людей тоже был услышан. Чтобы при составлении того или иного закона общественность не оставалась в стороне. И поэтому задача концепции "Слышащее государство" – не оставлять проблему на острие, а решать ее своевременно. И если раньше законы издавались по принципу "сверху вниз", то сейчас законы должны издаваться в соответствии с потребностями народа.

– Вы по профессии педагог. Много ли жалоб от жителей на качество образования и как они решаются?

– На качество не жаловались, но были проблемы со спортинвентарем в школах. И по моему запросу всем школам района был выделен инвентарь каждый стоимостью 3 млн тенге. В нашем селе также строится спорткомплекс. Открытие его планируется на декабрь. Это тоже большая победа народа и власти. У нас в ауле много чемпионов различных соревнований. Также ждем, когда при спонсорской поддержке наших аулчан мы откроем детскую площадку. Над этим сейчас работаем.

– Как часто вы проводите встречи с населением?

– Депутат на селе виден всем жителям. Поэтому такие встречи могут быть каждый день, а не по графику. Люди приходят со своими проблемами даже к тебе домой, не только в приемную. И все их решить невозможно. Но если хоть какую-то часть своих обещаний ты выполнил, то это уже немало. Мы используем и анкетирование, и встречи, чтобы узнать, зачем к нам идут люди. Политика, проводимая в стране, должна быть очень гибкой и подстроена под потребности и приоритеты общества. Тогда у нас будет "Слышащее государство". Народ должен знать, что его голос очень важен и с ними считается государство. Обязательно должна быть обратная связь.

– Почему многие инициативы нашего правительства, даже те, которые несут благо обществу, иногда вызывают недоверие наших граждан?

– Потому что мы все еще не искоренили коррупцию в нашей стране, и по этой причине у нас нет долгосрочных результатов. Неэффективное исполнение этих госпрограмм ведет к снижению доверия народа. С другой стороны, влияет и тот факт, что наши люди мало знают об этих программах. В этой связи нужны опросы, открытые дебаты народа и власти, как это происходит в развитых странах. Правительство не может игнорировать мнение своих граждан. Мнение народа может быть высказано и в социальных сетях. Сегодня любой общественный активист ведет свой контент, получает новости, охват.

– Получается, диалог уже налаживается?

– Первые шаги сделаны. В обществе уже давно действуют общественные советы, чиновники ведут блоги в социальных сетях. И эта активность чиновников должна быть постоянной, руководитель должен быть открыт к общению, должен уметь вести диалог. Тогда у концепции будет успех.

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Проблемы граждан не терпят волокиты, и их нужно решать оперативно, а реагировать – объективно. Об этом в интервью Zakon.kz сказала директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Кызылординской области", депутат областного маслихата Аида Абибуллаева.