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Журавлев: Отношения Казахстана с Китаем будут усиливаться в значительной степени

Дмитрий Журавлев, политолог, мнение, Си Цзиньпинь, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 19:06 Фото: Zakon.kz
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с официальным визитом. Лидер Китая и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры и приняли участие в открытии ряда объектов. Мнение российского политолога Дмитрия Журавлева о развитии отношений двух стран – в материале Zakon.kz.

– Дмитрий Анатольевич, надо отметить, что Си Цзиньпин посещает Казахстан с визитом пятый раз. О чем это говорит?

– Казахстан – центр Азии, а у Китая сейчас есть огромная потребность в создании транспортного моста от Пекина до Парижа, то, что они называют «Один пояс, один путь». Без Казахстана это сделать невозможно в принципе. То есть здесь существует практическая цель – у Китая это экономический мост с Европой. Есть более общая и глобальная цель – стабильная Азия. Китайцы надеются в этой стабильной Азии сохранить свое лидерство. А стабильная Азия тоже невозможна без Казахстана. И, в-третьих, есть личные и межгосударственные, просто политические отношения между Казахстаном и Китаем, между Си Цзиньпином и Касым-Жомартом Токаевым. Если первый президент Казахстана ориентировался на другие страны, то нынешний президент Казахстана, как я понимаю, продолжает усиление многовекторности. Отношения с Китаем, где он бывал, являются одним из аспектов многовекторности. Китаю такой союзник в Центральной Азии очень нужен, ведь при огромном влиянии Китая контроль над Центральной Азией он не получил, а значит, нужно договариваться.

– Лидеры двух стран приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железно-дорожных контейнеров по Транскаспийскому международного транспортному маршруту, дали старт движению грузовых паромов. Почему президент Казахстана уделяет особое внимание развитию транспортного сотрудничества и транзитных грузоперевозок с Китаем?

– Сейчас транзит для Китая – это вопрос стратегии, вопрос китайского первенства. А для Казахстана и России, между прочим, у нас тоже есть транзитный путь с Китаем в Европу, важен экономический эффект, потому что транзит – это нефтяная вышка, которая никогда не остановится. Если нефть может закончиться, то торговля между двумя соседними странами все равно в каком-то виде останется.

 Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин приняли участие в открытии целого ряда культурных и образовательных объектов. Например, культурных центров Казахстана в Пекине и Китая – в Астане, филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана. Как вы оцениваете стремление президента Казахстана усилить взаимодействие с Китаем в культурно-гуманитарной сфере?

– Во-первых, это говорит о том, что есть чем обмениваться, потому что Китай обычно движется в одностороннем порядке, он свою культуру транслирует в соседние страны, а не наоборот. Во-вторых, это означает, что процесс взаимопроникновения культур, и так неизбежный, президент Казахстана старается сделать более систематичным и менее травматичным, потому что, когда великая китайская культура приходит в соседнюю страну, даже если она не хочет ничего плохого, но она уже пришла, а вместе с ней другие подходы к жизни, другая этика. Как сделать так, чтобы она пришла, и это, безусловно, обогатит культуру Казахстана, но чтобы Казахстан от этого не пострадал? Эти вопросы ставились и до президента Токаева, но он просто стал лучше находить на них ответы.

– После Астанинского саммита председательство в ШОС перейдет к Китаю. Какие цели и инициативы, предложенные президентом Токаевым, находят поддержку у китайской стороны в рамках деятельности ШОС?

– Все, что касается интеграции, особенно экономической и культурной, Китаем поддерживается, потому что стратегические цели Китая состоят в том, чтобы создать интегральную, единую Азию. Не в том смысле Азию, где будут китайские солдаты в каждой стране стоять, но в которой будет единая азиатская позиция и естественным лидером которой будут Китай и Индия, просто потому что их больше. Но для этого нужно интегрировать, а президент Токаев с очень многими интеграционными идеями выходит во время казахстанского председательства в ШОС. Эти идеи будут продолжаться вашим президентом и будут поддерживаться КНР. Отношения с КНР вообще будут усиливаться в значительной степени, я думаю.

 Что вы можете сказать об атмосфере двусторонних переговоров между лидерами Казахстана и Китая?

– Какова атмосфера переговоров? Атмосфера здравого смысла – это действительно очень важно, я не шучу. В современной политике очень много эмоций. Это атмосфера, в которой партнеры обсуждают общие задачи, и она во многом сама по себе форматирует международные отношения. Как, например, западные историки, наоборот, форматируют отношения в обратную сторону.

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