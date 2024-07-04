"Слышащее государство": как чиновники прислушиваются к мнению людей с инвалидностью в Казахстане

Житель Талдыкоргана Ельдос Баялышбаев предлагает не оснащать строящиеся в Казахстане по госпрограммам жилые многоэтажные дома электроподъемниками для инвалидных колясок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Электроподъемники, по его мнению, не совсем надежные механизмы.

"Я хочу, чтобы государство услышало нас сейчас, – рассказывает Ельдос Баялышбаев. – А не констатировало проблему тогда, когда с подъемника упадет и разобьется человек с инвалидностью. Эти механизмы ненадежны, во-первых, потому, что нет ответственных организаций, которые их обслуживают, во-вторых, потому, что они на электричестве. Представьте ситуацию: в доме аварийное отключение электричества, подъемник, соответственно, не работает, и человек с инвалидностью в любую погоду может остаться в коляске на улице. Гораздо безопаснее удобные, выверенные до комфортных размеров и уклонов пандусы, по которым человек в инвалидной коляске может подняться сам или с помощью людей, находящихся рядом".

Отметим, что Ельдос Баялышбаев – создатель и директор легендарного частного реабилитационного центра для людей с инвалидностью "Асар", где услуги предоставляют бесплатно, за счет государственного заказа, и где есть современное оборудование для реабилитации, включая экзоскелет.

"Оборудование мы купили на грантовые средства, – рассказывает Ельдос. – Ведь мы единственная организация в Казахстане, которая трижды была удостоена специальных грантов Японии по программе "Корни травы". Эта страна поддержала приобретение для нашего казахстанского центра специального оборудования на 136 миллионов тенге".

За десять лет работы центра "Асар" реабилитацию в нем прошли более 4 000 человек с инвалидностью, около 1 600 из них стали самостоятельно передвигаться, более 400 смогли встать на костыли и ходунки. Это потрясающий пример того, как важна помощь профессионалов и поддержка меценатов для улучшения качества жизни социально уязвимого населения. И огромный опыт создания учреждения, который можно транслировать на всю страну.

Баялышбаев, когда-то сам вследствие аварии получивший травму спины, сумел встать на ноги благодаря лечению и тренировкам, а десять лет назад создал центр реабилитации для маломобильных граждан и все это время развивает свое учреждение благодаря грантовой поддержке. Сейчас у центра есть новое здание, серьезная материально-техническая база, слаженный коллектив.

"Но как человек с инвалидностью, которых много в Казахстане, я хотел бы, чтобы в стране решались еще и проблемы, общие для всех людей с инвалидностью, и для всех регионов, – рассказывает Ельдос. – Например, проблема обустройства под маломобильного человека жилья, которое предоставляется по госпрограммам".

Ельдос Баялышбаев приводит простой пример.

"В многоквартирных домах, которые строят в регионах для очередников и участников ипотечных программ, маломобильные люди получают квартиры на первых этажах. И да, в современных строениях, как правило, есть пандусы у входных дверей, по которым человек может въехать в подъезд, и вероятно, что двери в его квартиру тоже "впустят" по ширине коляску. Но в двери в санузлы и в балконные двери уже не въедешь, они узкие. Вы представьте, что человек, имея квартиру, никогда не бывает на балконе, даже если это ему необходимо!"

Про доступность ванной комнаты и туалета, что является нормой для условно здорового обычного человека, говорить уже не приходится.

Герой нашего материала предлагает на законодательном уровне утвердить норму, по которой застройщики обязаны будут несколько квартир на первых этажах в новостройке полностью оборудовать под комфортную жилую среду для маломобильных граждан.

Есть, кстати, и такой вариант. В странах, где удобству инвалидов и стариков уделяется особое внимание, в новых жилых зданиях формируют так называемые "нулевые" этажи, вход в которые прямо с тротуара, то есть нет никакой лестницы, которую надо преодолеть. А дальше пространство, в котором всегда развернется инвалидная коляска, а также поручни в ванных и на кухнях, за которые можно держаться слабому человеку, душевые кабины без порогов, полное отсутствие порогов в комнатах и двустворчатые двери на балконы.

Свои предложения Ельдос Баялышбаев высказал депутату Мажилиса Парламента РК, члену фракции партии "AMANAT" Руслану Кожасбаеву во время приема народным избранником граждан в Талдыкоргане. Кожасбаев обещал донести суть вопроса до самых высоких инстанций, способных решить его.

Вот что депутат рассказал о партийном проекте по формированию доступной среды "Кедергісіз келешек".

"В настоящее время из 410 социальных объектов, запланированных к адаптации в Жетысуской области на 2021-2023 годы, местными исполнительными органами проведены адаптационные мероприятия на 382, – сказал он. – И нельзя забывать, что есть дома, которые построили еще до того, как были разработаны нормы доступности. Также есть места, где нельзя установить подъемник или пандус. Сейчас наша задача – следить за застройщиками, чтобы каждая строительная компания соблюдала все технические нормы".

Также Кожасбаев напомнил, что в 2023 году был законодательно закреплен процесс установления инвалидности казахстанцам на основании электронных документов медицинских учреждений. В стране адаптировано около 5 тыс. социальных объектов, открыты 8 центров раннего вмешательства для детей младшего возраста с нарушениями развития и рисками их возникновения и 61 инклюзивный кабинет в школах.

По мнению Руслана Кожасбаева, в условиях развития государственности в независимом Казахстане на данный момент одна из главных конституционных ценностей - демократия, а важнейшим компонентом правовой реформы, шагающей по стране, стало принятие концепции "Слышащего государства".

"Слышащее государство", по мнению народного избранника – это государство, в котором в основу всего ложатся законные интересы граждан, и должен быть построен максимально действенный механизм взаимодействия госорганов с обществом.

"Важно, конечно, и то, что концепция "Слышащего государства" будет приносить эффект в том случае, когда люди будут честно и открыто говорить о том, что их волнует, об их нуждах, - рассказал Кожасбаев. – Исходя из увиденного, услышанного мной в ходе поездки в Жетысускую области, отмечу, что жителей региона волнуют вопросы социального обеспечения, образования, коммунального хозяйства, дорожного строительства, земельные вопросы и другие".

Депутат заметил, что каждое обращение любого жителя анализируется, как решить запросы людей законным способом. Во многом это проблемы, которые человек не может решить сам и с которыми идет в госорганы. Весь реестр вопросов систематизируется, чтобы выделить некие общие, системные проблемы, которые надо решать, чтобы улучшить качества жизни не одного человека, а многих.