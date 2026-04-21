Общество

Когда в Казахстане появятся спецвагоны для людей с инвалидностью

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 09:57
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 21 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал об оснащенности транспорта оборудованием для лиц с инвалидностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что на железнодорожном транспорте порядка 90% составов оснащены подъемниками и адаптированными купе.

"К 2030 году в каждом составе будет как минимум один специализированный вагон. В рамках большой программы по реконструкции вокзалов предусматриваются необходимые элементы доступности: пандусы, лифты, подъемные устройства, переоборудуются кассовые зоны и санитарные помещения. Действует 50-процентная льгота на железнодорожные билеты, имеется функция онлайн-оформления на специализированные купе", – сказал Сауранбаев.

Министр также сообщил, что по итогам 2025 года перевезено 580 тысяч людей с инвалидностью.

Ранее мы писали, что 17 тыс. казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Казахстане усиливают мониторинг за трудоустройством лиц с инвалидностью
10:52, Сегодня
В Казахстане усиливают мониторинг за трудоустройством лиц с инвалидностью
В Казахстане обещают до конца года повысить стандарты качества услуг для лиц с инвалидностью
09:26, Сегодня
В Казахстане обещают до конца года повысить стандарты качества услуг для лиц с инвалидностью
В Казахстане планируют отремонтировать 10 тысяч км автодорог до 2029 года
10:32, 03 марта 2026
В Казахстане планируют отремонтировать 10 тысяч км автодорог до 2029 года
Последние
Популярные
Читайте также
Разгром случился в матче Бейбита Жукаева с чемпионом Уимблдона и Australian Open
10:30, Сегодня
Разгром случился в матче Бейбита Жукаева с чемпионом Уимблдона и Australian Open
Звёзды казахстанского дзюдо выступят на Кубке Европы в Грузии
10:14, Сегодня
Звёзды казахстанского дзюдо выступят на Кубке Европы в Грузии
Муж Баян Алагузовой хочет купить казахстанский футбольный клуб
09:57, Сегодня
Муж Баян Алагузовой хочет купить казахстанский футбольный клуб
"Это плохой показатель": популярный ведущий высказал неожиданное мнение о Рыбакиной
09:38, Сегодня
"Это плохой показатель": популярный ведущий высказал неожиданное мнение о Рыбакиной
