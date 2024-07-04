Как попадают к мошенникам персональные данные руководителей компаний

Участились случаи, когда мошенники орудуют через фейковые аккаунты руководителей. В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали Zakon.kz, как злоумышленники получают доступ к данным казахстанцев. Также дали рекомендации, как не стать жертвой обмана.

В последнее время участились случаи, когда мошенники создают фейковые аккаунты руководителей или тех или иных государственных органов, а также крупных частных организаций. Подчиненным сообщают о том, что с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов и нужно будет выполнить все требования представителей власти.



Но после ряда манипуляций на подчиненных оформляют мошеннические кредиты.

Как объяснили в МВД РК на официальный запрос редакции, контакты той или иной организации мошенники получают путем рассылки вредоносных ссылок в мессенджерах WhatsApp, например, с просьбой проголосовать за ребенка, который якобы участвует в конкурсе.

"После того, как пользователь мессенджера проходит по данной ссылке, мошенники получают удаленный доступ к приложению WhatsApp, откуда скачивают все контакты данного пользователя. В результате действий мошенников в 2023 году гражданам причинен ущерб на сумму 11,8 млрд тенге. Принятыми мерами в том же году обеспечено возмещение гражданам причиненного ущерба на сумму более 253 млн тенге". Министерство внутренних дел РК

В связи с участившимися случаями интернет-мошенничества и появлением новых обманных схем правоохранительные органы просят граждан быть внимательными, не вступать в диалог с неизвестными абонентскими номерами, не переходить по неизвестным ссылкам, а также ни в коем случае не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета и обо всех подозрительных фактах незамедлительно сообщать на канал "102" в полицию.

"Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо соблюдать следующие требования: не проходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах, социальных сетях и по другим веб-адресам. Если же прошли по ссылке, необходимо незамедлительно в настройках мессенджера WhatsApp отключить все привязанные устройства. Не отвечать на видеозвонки от незнакомых абонентов. Не верить мошенникам, что вы участвуете в каких-либо специальных операциях по поимке мошенников. Правоохранительные органы не проводят никаких операций по телефону. Не передавать никому информацию личного характера и банковские реквизиты, пароли, коды и прочие личные данные". Министерство внутренних дел РК

В министерстве отметили, что в целях эффективного решения задач по противодействию интернет-мошенничествам МВД РК реализуется ведомственная Программа по противодействию киберпреступности, в том числе телефонным и интернет-мошенничествам, на 2023-2025 гг.

В рамках ее реализации принимаются меры организационного и профилактического характера.

При взаимодействии с операторами связи по блокировке "зарубежных" фрод-звонков пресечено 46,5 млн попыток таких соединений. В результате в 2023 году на 1/3 снижено количество мошенничеств от имени якобы сотрудников банков.

Кроме того, в регионах действуют специализированные группы "Киберпол", которыми за 2023 год задержано и привлечено к уголовной ответственности около тысячи лиц.

"В текущем году при мониторинге сети Интернет выявлено и передано в Министерство культуры и информации РК для блокирования 13,8 тыс. интернет-ресурсов, в том числе 5,3 тыс. с признаками мошенничеств, 1,3 тыс. – по линии наркопреступлений, 4,3 тыс. экстремистского характера". Министерство внутренних дел РК

Дополнительно в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Instagram и других) созданы специальные группы Cyberbot, которые напрямую уведомляют администраторов сайтов о мошеннических ссылках.

Правоохранительными органами проводится разъяснительная работа среди населения. В нынешнем году опубликовано свыше 6,5 тыс. профилактических материалов. Также в общественных местах размещают буклеты. Вместе с тем принимаются меры к укреплению международного сотрудничества.

"Решен вопрос о присоединении Казахстана к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, получено соответствующее приглашение. После ее ратификации наша страна сможет взаимодействовать с 69 странами". Министерство внутренних дел РК

Также на тематическом заседании, прошедшем в марте этого года при депутатах Мажилиса Парламента Казахстана (Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе) с участием государственных органов и частного сектора, были рассмотрены актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью, в том числе с интернет-мошенничествами.

В проект рекомендаций заседания включены предложения МВД касательно минимизации рисков совершения мошенничеств, а также при кредитовании населения.