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В полиции предупредили о мошенниках, представляющихся руководителями

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:57 Фото: freepik
В Департаменте полиции города Астаны рассказали, как мошенники создают фейковые аккаунты в мессенджерах и представляются руководителями государственных, квазигосударственных и других крупных коммерческих учреждений, вводя в заблуждение людей, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, сотрудникам организаций сообщают о якобы проверке со стороны правоохранительных органов.

"Согласно мошеннической схеме, они, представляясь сотрудниками КНБ, сообщают о том, что выявлен факт финансирования террористических организаций через их банковские счета, и затем путем запугивания просят перевести деньги на подставные банковские счета либо передать наличные в руки якобы сотруднику правоохранительных органов", - говорится в сообщении ДП.

В этой связи граждан просят быть внимательными, не вступать в диалог с неизвестными абонентскими номерами, а также ни в коем случае не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета и не передавать посторонним лицам. Обо всех подозрительных фактах просят незамедлительно сообщать на канал "102".

В текущем году на территории столицы зарегистрировано свыше 2500 интернет-мошенничеств, раскрыто 505 уголовных правонарушений.

Ущерб, причиненный гражданам, превышает 2 млрд тенге.

Ранее казахстанцев уже предупреждали об одной мошеннической схеме.

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