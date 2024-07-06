Как добровольцы помогают полицейским в Карагандинской области

В Карагандинской области вот уже 10 лет бок о бок с сотрудниками полиции работают общественные помощники. Из года в год их количество растет, так же, как и статистика раскрытых и предотвращенных ими правонарушений и преступлений.

Только за 2024 год с их помощью раскрыто более 110 уголовных преступлений и свыше 1200 административных правонарушений. Виновные лица понесли наказание, получили предупреждения или штрафы. Добровольные помощники участвуют не только при организации сходов с населением и рейдах, зачастую они вызволяют застрявшие автомобили на заснеженных трассах, блокируют сомнительные объявления в соцсетях, удаляют граффити с рекламой синтетических наркотиков, следят за сохранением общественного порядка во время массовых мероприятий. С героями нашего времени, которые жертвуют своим досугом ради общественной безопасности, побеседовала журналист портала Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Почему акимат, почему не мы?

Руководитель Карагандинского областного Альянса молодежи по обеспечению безопасности Алексей Васильков начал волонтерство с 16 лет. Сейчас ему 21, за его плечами большой опыт в профилактике правонарушений.

"Я с 16 лет помогаю полиции, правда, тогда начинал еще неофициально. Первое время разбирал номенклатурные дела, делал описи, занимался рутинной работой. После 18-летия зарегистрировался общественным помощником полиции, получил служебное удостоверение, жетон и уже выходил в пеший наряд с сотрудниками и участковыми, работал и с оперативниками, следователями. Помню, я одним из первых сделал подворовой обход целого района, записывал, кто живет в домах по прописке, затем мы создали специальный журнал. Эти сведения в дальнейшем облегчили работу участковых. Участвовал в охране общественного порядка во время футбола, хоккея, следил за тем, чтобы никто не пил, не курил, не дрался", – рассказал Алексей.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Обучаясь в университете, Алексей создал свой альянс, чтобы более точечно работать на закон и порядок. Совместно с киберполом и единомышленниками только за один квартал блокировал по пять тысяч сомнительных объявлений и ссылок в интернете.

"Мы повысили уровень института общественных помощников, привлекая в него все больше молодежи. Раньше не все знали о такой возможности, сейчас у каждого участкового по 2-3 помощника. Помогаем проводить автопробеги, акции. Я на уровне правительства поднимал вопрос о запрете вейпов, сейчас их приравняли к сигаретам и за курение в общественном месте ввели штрафы. Несколько лет назад мы помогли определить местонахождение заложника, после чего сотрудники УБОП их задержали. Мы выявляем запрещенный контент в DarkNet, продолжаем разрабатывать новые механизмы взаимодействия с обществом, чтобы была нулевая терпимость к правонарушениям", – добавил Алексей.

Алексей признается, что часто слышит критику в адрес как акимата, так и правоохранительных органов от обычных граждан. Самый частый вопрос в обществе: "Куда смотрит акимат и полиция?". На такие вопросы у него всегда готов ответ.

"Почему акимат, почему не мы? Кто-то кинул мусор на землю, всем безразлично, а потом жалуемся, что грязно. Почему бы не зафиксировать правонарушение и не скинуть информацию в полицию? У нас должна быть нетерпимость даже к мелким правонарушениям. Когда каждый будет это делать, жизнь станет лучше. Мы, конечно, против штрафов, но ведь и люди должны понимать, что гадить там, где живешь, недопустимо. Наша задача в первую очередь, конечно же, профилактика. Бороться с преступниками должна полиция, а мы – доносить до граждан вред наркотиков, алкоголя, курения вейпов. В прошлом году мы провели абсолютно бесплатно около 700 юридических консультаций, четверым молодым людям помогли избежать уголовной ответственности, выступая общественными защитниками, чтобы не губить их жизни", – отметил спикер.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Также Алексей с единомышленниками снимает ролики по профилактике правонарушений, о работе сотрудников полиции для повышения их имиджа. От имени своего альянса он даже учредил для них специальные медали.

"Нам необходимо повышать имидж казахстанских полицейских. Кто бы что ни говорил, в первую очередь, случись что, все бегут к ним. Среди них много достойных. В прошлом году мы наградили нашими общественными медалями за заслуги в обеспечении общественного порядка 100 человек, в том числе и полицейских. Конечно, эти медали никаких привилегий не дают, но это стимул для полицейских. Признание общества для них – самая лучшая награда", – подчеркнул Алексей Васильков.

Джиперы Караганды: нужно быть добрее друг к другу

Бывший инженер-металлург, возглавлявший в свое время ряд предприятий Карагандинской области, Виталий Бош – еще один активный общественный помощник полиции. Он вместе с командой джиперов Караганды зимой помогает вытаскивать из снежных заносов застрявшие машины, расчищать трассы от заторов. Начинал Виталий также с волонтерства 15 лет назад. Имея небольшую зарплату, он помогал воспитанникам детских домов, является наставником для сирот.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

"Несколько лет назад мы создали группу джиперов, где сначала было около 40 автолюбителей, сейчас нас порядка 100 человек. Мы стали сотрудничать с полицией и ЧС, участвовать в поисковых мероприятиях и вызволении машин с заметенных трасс. В 2023 году мы разгружали заторы, вытягивали как легковые машины, так и фуры. Всего за зиму вытащили около 200 легковушек и более 20 фур. За эту работу мы получили несколько благодарственных писем и в этом году часы с символикой МВД. Это, конечно же, стимулирует. Мы работаем не ради наград, но когда нас отмечают, то это очень приятно", – говорит Виталий Бош.

Он также призывает граждан и госслужащих быть добрее друг к другу. Его девиз: "Нужно помогать людям бескорыстно". Такого отношения он хочет добиться и от полиции по отношению к простым гражданам. Чтобы во главе угла стояли не показатели, а общечеловеческие ценности.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Новая модель работы казахстанской полиции на примере Караганды

О том, что полицейским давно пора менять подход в работе с населением, говорит и начальник Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Каирбек Шакенов. Под его началом служат около 1 900 человек. Это инспекторы по делам несовершеннолетних и по защите женщин от насилия, участковые, природоохранная полиция и подразделения патрульной службы. Полковник Шакенов лично инструктирует каждого подчиненного и объясняет, что первым делом при обращении к гражданам на улице они должны интересоваться, чем могут помочь.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

"На сегодняшний день сотрудники полиции обеспечены видеожетонами и планшетами, которые позволяют на месте фиксировать нарушения или противоправные действия граждан. Это также дисциплинирует самих сотрудников, цифровизация позволяет исключить коррупционные риски. Но вместе с тем мы учим полицейских вести правильно диалог с населением. От вопроса, чем он может помочь, зависит дальнейшее взаимодействие. Это действительно рабочий метод. Если лет 5 назад на сотрудников в год поступало около 500-600 жалоб, то сейчас их количество снизилось в три раза. По каждому факту мы проводим служебное расследование, если вина сотрудника доказана, его привлекают к дисциплинарной ответственности, потом это на сборах доводится до остальных подразделений", – рассказал Каирбек Шакенов.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Для повышения квалификации сотрудники полиции на постоянной основе проходят специальные курсы на базе Академий МВД РК. Еженедельно с личным составом проводят занятия, где объясняют новые нормы законов. Не обходится и без "разбора полетов".

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

"Я работаю в полиции 23 года. Начинал с простого инспектора, поэтому знаю всю кухню нашей службы изнутри. Понимаю, насколько важно доверие граждан для сотрудников полиции. Для того, чтобы люди максимально оказывали содействие полицейским, необходимо самим быть корректными и вовремя реагировать на их жалобы", – подытожил полковник полиции.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Ежегодно в Карагандинской области улучшается материально-техническое оснащение регионального департамента полиции. Совсем недавно автопарк местной полицейской службы пополнили более 200 новых машин, которые приобретены за счет средств областного бюджета. Также ежегодно обновляются видеожетоны и регистраторы, а также планшеты. Для обеспечения безопасности граждан и их имущества в регионе работают около 70 тысяч камер видеонаблюдения.