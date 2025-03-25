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Происшествия

Карагандинские спасатели помогают коллегам бороться с паводками в Акмолинской области

паводки в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 20:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели Карагандинской области оказывают помощь в Акмолинской области, выполняя противопаводковые работы для предотвращения подтоплений, сообщает Zakon.kz.

В селе Коянды личный состав с использованием спецтехники МЧС проводит откачку воды с придомовых территорий, снижая риск затопления.

"Главная цель – защита населения и обеспечение безопасности в зоне паводка", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, как на востоке Казахстана предотвращают паводки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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