Карагандинские спасатели помогают коллегам бороться с паводками в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели Карагандинской области оказывают помощь в Акмолинской области, выполняя противопаводковые работы для предотвращения подтоплений, сообщает Zakon.kz.
В селе Коянды личный состав с использованием спецтехники МЧС проводит откачку воды с придомовых территорий, снижая риск затопления.
"Главная цель – защита населения и обеспечение безопасности в зоне паводка", – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, как на востоке Казахстана предотвращают паводки.
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