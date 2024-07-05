Казахстан становится глобальным мировым игроком, влияющим на мировой порядок

Саммит ШОС в Астане четко обозначил несколько трендов, которые будут определять будущее организации. Первое, что стоит отметить, – это возросшая роль Казахстана в международной политике и дипломатии, сообщает Zakon.kz.

Принятие 25 документов, включая насыщенную конкретными инициативами Астанинскую декларацию и Стратегию развития ШОС до 2035 года, подчеркивает стремление страны быть ключевым игроком в регионе. Так считает заместитель директора Института евразийской интеграции Виталий Яковлев.

Под председательством Казахстана было проведено около 150 мероприятий, что демонстрирует активное участие и готовность к лидерству в региональных инициативах.

Во-вторых, Казахстан подтвердил свою роль как мост между Востоком и Западом, инициируя важные переговоры и укрепляя экономические связи.

Партнерство с Китаем демонстрирует стратегическую направленность на долгосрочное партнерство, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности. Реализация инициативы "Один пояс, один путь", строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей трансграничной железной дороги – это не просто формальности, а конкретные шаги, направленные на улучшение экономической интеграции и развитие инфраструктуры. Подписанные лидерами двух стран соглашения охватывают разнообразные сферы – от энергетики и логистики до электронной коммерции и туризма, что подчеркивает многоплановость и глубину сотрудничества. Важно отметить, что такие проекты создают основу для устойчивого экономического роста, связывая национальные экономики в единое транспортно-логистическое пространство.

В-третьих, некоторые предложения Казахстана демонстрируют его стратегическое видение и готовность активно участвовать в решении глобальных проблем.

Особо стоит отметить поддержку участниками саммита инициативы по созданию регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы и международного агентства по биологической безопасности.

В-четвертых, саммит ШОС в Астане не ограничился экономическими вопросами, уделив приоритетное внимание вопросам безопасности, региональной и международной стабильности.

Этим подчеркивается приверженность организации ее основным целям, которые стали катализатором ее создания. Принятие Стратегии по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, а также Антинаркотической стратегии на 2024-2029 годы, указывает на серьезные намерения стран-участниц совместно противостоять глобальным угрозам.

"Переговоры между президентами России и Турции, обсудившими новый "мирный план по Украине", ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, договоренность между Индией и Китаем о решении конфликта на границе, подчеркивают важность скоординированного подхода к безопасности в регионе". Виталий Яковлев

В-пятых, расширение ШОС приобретает стратегическое значение. Вступление Беларуси в организацию увеличивает число ее членов до десяти, укрепляя влияние ШОС на международной арене. Кроме того, несколько ключевых стран глобального юга проявили готовность присоединиться к организации, что подчеркивает ее растущее политическое значение и экономическую привлекательность в регионе. Несколько стран выражают желание повысить свой статус в организации, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и присутствовавший на саммите Катар.

Важность ШОС в современной системе международных отношений и признание Казахстана как активного и ответственного члена ООН, подчеркнуло присутствие на саммите генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

Подводя итоги, можно сказать, что Астанинский саммит ШОС показал готовность организации к адаптации и развитию в быстро меняющемся мире. ШОС не только укрепляет свои позиции, но и активно ищет новые пути для развития и сотрудничества. Вопросы, обсуждаемые на саммите, и достигнутые договоренности задают позитивный вектор для будущего организации и ее участников. А Казахстан, успешно завершив председательство в ШОС, подтвердил свою готовность и дальше выступать инициатором важных изменений, влияющих на мировой порядок.