Расул Рысмамбетов: "ШОС становится важным игроком на мировой арене, способным влиять на глобальные процессы"

3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уже сейчас в столицу Казахстана прибывают делегации стран – участниц ШОС. Zakon.kz поговорил с политологом Расулом Рысмамбетовым, чтобы выяснить, какие преимущества для страны несет в себе это событие.

Казахстан будет председательствовать на представительном форуме. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил главную задачу, которую должны поставить перед собой страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества – вопрос обеспечения безопасности и стабильности на пространстве организации.

На саммит приедут главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.

В саммите также примут участие генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор региональной антитеррористической структуры ШОС. Ожидается участие генерального секретаря ООН и руководителей таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ИОПБ и ЕЭК, лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Главы государств – членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия и политические вопросы. Кроме того, на саммите в Астане будет принято решение о вступлении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Известный казахстанский финансист Расул Рысмамбетов поделился своим мнением о том, каким будет итог международного форума, о предстоящем диалоге между лидерами Казахстана и Китая в рамках государственного визита председателя Си Цзиньпина, о перспективах ШОС, политической и экономической составляющих предстоящего диалога стран – участниц организации.

– В Астане стартует саммит ШОС. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее отметил, что саммит будет посвящен теме: "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". Хоть и повестка на первый взгляд и кажется политической, но экономическая компонента в ней, скорее всего, будет занимать не последнее место. Вы согласны с этим мнением?

– Экономическая компонента неизменно играет важную роль в деятельности ШОС. На данный момент Шанхайская организация сотрудничества объединяет восемь стран-членов, включая Китай, Индию, Казахстан, Россию и другие, с совокупным населением более 3 млрд человек и совокупным ВВП, превышающим 20 трлн долларов. Экономическое сотрудничество, развитие инфраструктуры и логистики, а также стимулирование торговли и инвестиций между странами-членами – все это важные вопросы, которые будут обсуждаться на саммите. Эти аспекты напрямую влияют на устойчивое развитие региона и укрепление экономических связей.

– ШОС – без преувеличения – является сейчас крупнейшей организацией, объединяющей крупнейших политических и экономических игроков региона. Каковы, на ваш взгляд, перспективы ШОС, и какое она может оказать влияние на глобальную геополитическую ситуацию?

– Перспективы ШОС весьма многообещающие. Организация играет ключевую роль в укреплении регионального сотрудничества, обеспечении безопасности и развитии экономических связей. ШОС способствует стабильности и мирному развитию в регионе, что положительно сказывается на глобальной геополитической ситуации. С учетом роста экономического влияния стран – членов ШОС, организация становится важным игроком на мировой арене, способным влиять на глобальные процессы, способствовать устойчивому развитию и поддержанию международного мира.

Торговля – лучшая дипломатия, поэтому ключевую роль ШОС я вижу в развитии торговли.

– Параллельно с саммитом ШОС состоится официальный визит в Казахстан председателя КНР Си Цзиньпина. Как вы считаете, о чем будут говорить лидеры РК и КНР?

– Лидеры Казахстана и Китая, вероятно, обсудят широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество, инвестиции, развитие инфраструктуры и логистики, а также энергетическое партнерство. Казахстан активно привлекает китайские инвестиции в различные сектора экономики, включая сельское хозяйство, транспорт и энергетическую инфраструктуру. Визит Си Цзиньпина предоставляет отличную возможность для укрепления двусторонних связей и подписания договоров по новым совместным проектам, направленным на развитие и процветание обеих стран.

Например, буквально недавно "Казпочта" подписала соглашения с рядом китайских и сингапурских партнеров, в рамках которых Казахстан будет логистическим, почтовым хабом. Думаю, во время визита товарища Си будут еще подписания договоров.

– Казахстан сейчас активно привлекает инвестиции из Китая, параллельно увеличивая экспорт сельхозпродукции (главным образом) в Поднебесную. Каковы перспективы такого сотрудничества в первую очередь для нашей страны? Какие выгоды Казахстан ищет от сотрудничества с Китаем, а какие Китай – от сотрудничества с Казахстаном?

– Сотрудничество с Китаем открывает значительные перспективы для Казахстана, для наших фермеров и вообще производителей. Привлечение китайских инвестиций способствует модернизации инфраструктуры, развитию транспортных коридоров и развитию агропромышленного комплекса. Казахстан получает доступ к огромному китайскому рынку для своей сельхозпродукции, что стимулирует рост аграрного сектора и повысит экспортные доходы. Рынок Китая – бездонный океан со своими строгими правилами, соблюдение которых поможет нам повысить и внутренние стандарты.

Для Китая Казахстан является важным партнером в рамках инициативы "Один пояс – один путь", обеспечивая стратегический транзитный коридор и стабильные поставки сельхозпродукции. Такое сотрудничество взаимовыгодно и способствует устойчивому экономическому развитию обеих стран.

– Как вы считаете, будет ли затронут на саммите вопрос миротворчества – прекращения российско-украинского военного конфликта? Как известно, лидер КНР предлагал свой план урегулирования сложившейся ситуации. И какую роль в этом процессе может сыграть наша страна?

– Вопрос миротворчества и урегулирования российско-украинского конфликта, вероятно, будет обсуждаться на саммите ШОС, учитывая его важность для региональной и глобальной безопасности. Казахстан, как страна, придерживающаяся политики миротворчества и нейтралитета, может сыграть важную роль в посредничестве и содействии диалогу между сторонами конфликта. Казахстан имеет опыт проведения мирных переговоров и может предложить площадку для обсуждения и поиска решений, способствующих урегулированию конфликта. Взаимодействие в рамках ШОС может способствовать мирному разрешению конфликта и укреплению стабильности в регионе.

Фактически страны ШОС могут попробовать подписать на саммите обращение к сторонам конфликта с предложением площадки для организации переговоров.