День столицы: астанчанин вспоминает как менялся город в самом центре Евразии

В 2024 году Астана отмечает свое 26-летие. За это время численность населения столицы увеличилась до 1,4 млн человек. Zakon.kz поговорил с местным жителем и узнал о том, как развивался город и что изменилось за эти годы, а главное, что говорят о столице иностранцы.

От Бозок до Астаны

За всю историю ныне Астана имела несколько названий. По информации E-history руины древнего городища Бозок были найдены в пяти километрах от современной Астаны, это место является предшественником столицы.

Затем в 1830-х года на севере Казахстана возник город Акмолинск. А уже в 1960-х года город переименовали в Целиноград как центр всесоюзного освоения североказахстанской и южносибирской целины. Он имел всесоюзное значение в обеспечении страны зерном. Город носил это название до 1992 года.

С 1992 по 1997 году город переименовали в Акмолу. Поворотный момент для города стал официальный перенос столицы из Алматы в Акмолу и последующее переименование в Астану. С 2019 по 2022 год столицу Казахстана вновь переименовали – Нур-Султан. А спустя четыре года в 2022 году городу вернули прежнее название – Астана (столица).

Фото: Вконтакте / Типичная Астана

Примечательно, что после переноса столицы в Астану численность населения стала стремительно расти, а вместе с этим начали появляться новые архитектурные сооружения. В город переезжали люди со всех регионов Казахстана. Так, по данным Бюро национальной статистики в 1997 году населения столицы составляла 287 201 человек. Спустя 26 лет число жителей столицы достигло уже 1 430 117 человек.

Чтобы узнать как менялась Астана за все эти годы и что нового появилось в столице Казахстана, Zakon.kz поговорил с коренным жителем, которые рассказал об исторических объектах сохранившихся по сей день и реакции местных о присвоении нового статуса городу.

Фото: из личного архива Тимура Гареева

Тимур Гареев родился в Акмоле в 1995 году за пару лет до того, как город станет столицей Казахстана. Он вместе со своей семье видел, как строится и стремительно развивается город. Те, кто родился в Астане называют себя целиноградскими, поскольку название города Акмола недолго просуществовало и не укоренилось у горожан, объясняет астанчанин.

"Особые изменения в городе я заметил в 2000-х годах. Астана начала активно застраиваться и начался приток населения. Все началось с застройки сегодняшнего золотого квадрата. На левом берегу в районе дома министерств были дачи, а после на их месте появился новый район столицы". Тимур Гареев

Фото: из личного архива Тимура Гареева

Сам Тимур коренной житель во втором поколении и врач-травматолог ортопед. В медицину он пошел по стопам отца, который учился в том же вузе. Наш собеседник символично вспоминает, что вручение диплома у него состоялось в том же здании Конгресс-Холл, что и 20 лет у его старшей сестры.

Фото: Максим Золотухин

Астанчанин отметил, что когда появились первые архитектурные сооружения, такие как океанариум Думан, монумент Байтерек, здание Казмунайгаз и всеми известное здание – зажигалка. Благодаря им у города появился новый облик. Сегодня они уже стали неотъемлемой частью городского пейзажа. С появлением новых объектов инфраструктуры и развитием делового и культурного центра, ритм жизни в Астане стал более динамичным.

"Проезжая по Астане я восхищаюсь ею. Я люблю свой город и горд за него, что он проделал такой путь и приобрел статус столицы. И то, что сегодня он является центром делового притяжения. Всегда говорю, что не смог бы жить в другом городе кроме Астаны". Тимур Гареев

Наш герой признается, что местные жители были удивлены после переноса столицы из Алматы в Астану и резкого притока населения.

"Если раньше это был спокойный город, то прирост населения и ритм стал резко меняться. Бабушка постоянно говорила о новых зданиях, парках и постоянном строительстве в городе. Я был удивлен, что каждый год появляются все новые и новые, а главное современные и красивые здания", – говорит житель города.

Фото: Zakon.kz

Воспоминая о своем детстве, Тимур вспоминает парк развлечений на набережной, там раньше стояли автоматы и это был единственный парк развлечений для детей. Он отмечает, что об этом месте знает почти каждый коренной житель. Однако, к сожалению со временем здание снесли и на его месте возвели другое строение.

"На наших глазах город стремительно менялся. И мы горды быть частью этой истории".

Несмотря, на появление новых объектов, которые безусловно придают красивый облик городу. Для Тимура очень важно сохранение старых зданий и архитектурных памятников, таких как дом Куприна и дом Сакена Сейфуллина, которые создают уникальную атмосферу старого города.

Фото: Zakon.kz

"Знаком того, что город будет становиться необычным мегаполисом с интересной архитектурой было появление здания Казмунайгаза. Оно по сей день сохраняет свой облик и статус на фоне Хан-Шатыра и парка Нуржол. Там же расположен парк влюбленных и памятник паре, которые погибли во время крушения. Для меня оттуда начинается сердце столицы".

Астана – это не только история городского развития, но и личные истории ее жителей, которые неразрывно связаны с ее эволюцией и изменениями. Эти места стали частью истории города, символизируя его динамичное развитие от спокойного провинциального поселения к современному и инновационному мегаполису.

Фото: Zakon.kz

Сейчас все больше иностранцев для отдыха и прогулок выбирают Астану. Туристов привлекает не только современная архитектура, но и окрестности столицы. Особое внимание у гостей вызывают парки, музеи и уникальные постройки, которые сохранились в городе и охраняются законом.

"Этот город захватывает дух с первых минут. Только здесь я увидел как низко могут плыть облака и трансформируясь в необычные и порой даже забавные фигуры, уникальное зрелище. А еще в Астане всегда свежо, нет смога и запаха гари. А какие объекты, это просто не описать, а главное люди. Они добрые и всегда готовы помочь и даже показать свой город", – поделился мнением турист из Европы Робоам Дилани.

Стоит отметить, что сегодня столица продолжает привлекать новых жителей и развиваться, сохраняя свое уникальное культурное и историческое наследие. Для коренных жителей Астана стала не просто местом проживания, но и символом собственной идентичности и гордости за его успехи и достижения.