Ассамблея народа Казахстана по ЗКО: нам важно развивать культурные ценности всех этносов

Директор КГУ "Коғамдық келсім" Управления общественного развития акимата ЗКО Айгуль Туркина чуть меньше года возглавляет областной Дом дружбы. Порталу Zakon.kz она рассказала о том, в чем видит миссию Ассамблеи для Казахстана и казахстанцев.

Как отметила Айгуль Туркина, Ассамблея народа Казахстана – это очень тонкий, достаточно уязвимый организм. И работу этой организации нельзя поверхностно сводить к "песням и пляскам".

В стенах Дома дружбы филиал АНК по ЗКО занимается просветительской и идеологической работой – через культурные традиции этносов, живущих в стране, раскрывается многогранность народа Казахстана.



"В традициях многих наций есть общечеловеческие ценности – доброта, бескорыстие, порядочность, уважение к старшим, защита слабого – это то, что нас объединяет. На этой почве мы ведем работу по консолидации общества. Нам важно, чтобы люди чувствовали себя сплоченными, спокойно и счастливо жили под единым шаныраком. Хочу отметить, что наши этнокультурные объединения активно участвуют в жизни общества, они отлично работают в сфере благотворительности. Паводок 2024 года показал, что среди ассамблейцев нет людей, равнодушных к чужой беде. Все центры принимали участие в борьбе с последствиями большой воды – кто-то физически, кто-то материально. На 200 млн тенге мы собрали и раздали гуманитарную помощь семьям, пострадавшим от паводка в сельских районах и по Уральску, как от самих членов Ассамблеи, рядовых уральцев, так и неравнодушных казахстанцев из других регионов страны", – рассказала Айгуль Туркина.

Фото: КГУ «Коғамдық келсім» управления общественного развития акимата ЗКО

Она отмечает, что среди самых важных праздников для всех ассамблейцев, которые они проводят сообща, являются День независимости РК, День Конституции РК, День государственных символов – праздники, которые объединяет идея становления сильного и суверенного государства.

Традиционно здесь проводят и народные праздники – Алғыс айту (День благодарности), Рождество, Наурыз, Пасху, которые на протяжении десятков лет объединяют казахстанский народ.

"Символично, что 1 марта мы отмечаем День Ассамблеи и День благодарности в один день. Это даты, которые символизируют консолидацию казахстанского народа, гражданского мира и межэтнического согласия. В этом году уникальность Дня благодарности состояла в том, что главным приоритетом праздника была его массовость и народный характер. Символом Дня благодарности был обозначен "тұмар", а символичным угощением празднования стал казахский национальный молочный продукт курт. В рамках праздника во всех организациях и учебных заведениях при нашей поддержке прошла благотворительная акция "Қоржын", которая путем телемоста имела продолжение в районах области. Прошли научные конференции и встречи с потомками депортированных этносов, декада уроков "Тарих ғибраты", массовые театрализованные представления "Жарапазан", фестиваль видеороликов "Қазақстан бақыт мекені", флеш-моб "Болашаққа бірге", конкурс "Шаңырақ" и другие. Все мероприятия были настолько зрелищными и массовыми, что никто из участников и гостей мероприятий не остался равнодушным", – рассказала Zakon.kz руководитель КГУ "Коғамдық келсім" по ЗКО.

Фото: КГУ «Коғамдық келсім» управления общественного развития акимата ЗКО

По ее информации, активно работает "Ассамблея жастары", где молодежь на постоянной основе оказывает помощь одиноким пожилым людям, участникам ВОВ, труженикам тыла и детям с особенностями в развитии. Материальную поддержку молодежному крылу Ассамблеи в обеспечении продуктовыми корзинами социально уязвимых семей оказывают крупные предприниматели города, представители этнокультурных объединений.

Фото: КГУ «Коғамдық келсім» управления общественного развития акимата ЗКО

Ежегодно Ассамблея проводит яркие, красочные праздники – "День культуры этноса" – по продвижению языка, культуры, традиций и обычаев людей, живущих в Казахстане.

Буквально недавно в Доме дружбы Уральска прошли праздники немецкого, русского и уйгурского этносов, где в рамках проекта для кабинетов этнокультурных объединений были приобретены казахские национальные костюмы.

В 2024 году здесь отметили 80-летие депортации чечено-ингушского народа в Центральную Азию и Казахстан. С участием сотрудников кафедры Ассамблеи и научно-экспертного совета ведущих вузов Уральска состоялась дискуссия, где ученые поделились своими исследованиями, взглядами и мыслями о проведенной депортации, говорили о важности сохранения памяти о тех страшных событиях, о взаимопроникновении культур казахского и чеченского народов.

Фото: КГУ «Коғамдық келсім» управления общественного развития акимата ЗКО

"Мне хочется отметить среди череды юбилейных дат 20-летие украинского народного ансамбля "Берегиня", который заслуживает самого глубокого уважения. Безусловно, за их яркими выступлениями стоит неустанный труд, большая ответственность, любовь к творчеству, неиссякаемая энергия и беззаветная преданность музыке. Творческий путь народного ансамбля "Берегиня" – достойный пример для подрастающего поколения", – отмечает Айгуль Туркина.

Она подчеркивает, что в Доме дружбы Уральска созданы все условия для того, чтобы этнокультурные центры не замыкались внутри себя, а могли принимать здесь гостей, делиться культурно-историческим наследием своей нации – у каждого из них есть свои кабинеты для проведения мероприятий, национальных праздников и мастер-классов по народным ремеслам.

Недавно сюда приезжала делегация из Азербайджана – ученые были в ЗКО с рабочим визитом по вопросам экологии и решили уточнить, есть ли в области азербайджанская диаспора.

Ассамблейцы организовали для них встречу с земляками из общественного объединения "Бирлик" в стенах Дома дружбы, где они смогли очень душевно и тепло пообщаться.

Активно работает по вопросам культурного обмена татарское этнокультурное общество – делегации постоянно ездят в Казань, оттуда приезжают гости, которым интересна жизнь в Уральске известного татарского поэта Габдуллы Тукая, а также архитектура татарской слободы в Уральске, быт татар дореволюционной эпохи.

"С учетом веяний времени мы переформатировали работу КГУ "Коғамдық келсім". Если раньше у нас было 9 отделов, то в рамках реализации поручений президента страны, данных на ХХХIII сессии Ассамблее народа Казахстана 25 апреля 2024 года – сплотить все неправительственные организации, госучреждения, частные компании под эгидой Ассамблеи, у нас появился новый отдел – по работе с НПО, партиями, бизнесом", – добавила спикер.

Отделу предстоит огромная идеологическая работа с обществом по осознанию сопричастности к судьбе общей Родины, почитанию государственной символики, уважению разных культур и традиций, владению государственным языком.

Сейчас по инициативе акима области, председателя Ассамблеи народа Казахстана по ЗКО Наримана Турегалиева в Уральске начата работа по обустройству скверов этнокультурных объединений, где люди разных наций и вероисповеданий сажают деревья.

Так, азербайджанским этнокультурным объединением "Бирлик" разработан проект сквера по улице Азербайджанской, и уже начаты работы по его строительству. Намечено обустройство скверов по улице Жукова, эскизный план по нему создан по инициативе еврейского этнокультурного объединения "Ламед".

"Мы, как посредники между этнокультурными центрами и государством, стараемся сберечь все многообразие культурных ценностей, которым обладает наше общество, – говорит Айгуль Туркина. – Большое внимание в работе мы уделяем сохранению культуры, традиций, истории казахского народа. У нас в регионе есть множество сакральных мест, которые наши предки почитали как святыни. Наша задача – добиваться, чтобы государство уделяло им внимание, помогало облагораживать, озеленять, беречь от вандализма".

У ассамблейцев ЗКО есть идеи развития кластера туризма через призму святых мест в рамках программы "Киелі жерлері". В каждом районе области есть такие уникальные места, которые являются особой ценностью, жемчужинами региона.

Так, в Чингирлауском районе ЗКО находится самый маленький водопад Саркырама, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В Бокейорде расположена ставка Жангир хана – Хан Ордасы – музейный комплекс с богатейшей коллекцией экспонатов, датированных XIX веком, уникальный заповедник хвойных деревьев.

В Теректинском районе есть место, где захоронены 17 әулие (святых). Там раньше была мечеть, медресе, но за сотни лет все это уже похоронено в руинах. Сейчас АНК по ЗКО поставила перед руководством области вопрос о том, чтобы это захоронение внесли в областной реестр памятников истории и архитектуры. В будущем АНК намерено добиваться, чтобы там начали раскопки, и восстановили это историческое место.

"У нас в городе есть музей уральского художника Сакена Гумарова, чьи произведения известны в мировом масштабе. Но музей находится в малоприметном месте, на тихой улочке Уральска, где его никто не видит. В городе есть множество остановок, которые названы по тем объектам, которые находятся поблизости. Мы предложили назвать остановку близ музея именем Сакена Гумарова. Теперь каждый житель города или же гость Уральска знает, что если сойти на этой остановке, можно попасть в музей гениального художника. И это, я считаю, вклад ассамблейцев в туристический потенциал города, в формирование гордости наших земляков за свой край", – поделилась Айгуль Туркина.

По той же задумке ассамблейцев при поддержке местных властей на карте автобусных маршрутов Уральска появились остановки "Тарихи-өлкетану мұражайы" (Областной краеведческий музей), музей имени Маншук Маметовой, музей "Рухани жаңғыру".

"Мы стараемся в своей деятельности не замыкаться только на членах этнокультурных объединений. Мы открыли курсы казахского языка, на которые люди всех возрастов могут бесплатно приходить и изучать государственный язык. У нас есть бесплатный кружок домбры, который могут посещать взрослые. Также есть бесплатные танцевальные курсы для детей. Дом дружбы открыт для посещения в любое время. На наши самые добрые весенние праздники – Наурыз, Көрiсу айт – мы печем баурсаки, варим көже, угощаем всех, кто приходит к нам в гости и сами выходим на улицы города, чтобы поздравить горожан с этими светлыми праздниками. Нам важно, чтобы люди к нам приходили, чтобы в наших стенах было много молодежи, чтобы в обществе росла толерантность, чтобы культурные ценности всех этносов переплетались воедино в общем национальном коде народа Казахстана", – делится Айгуль Туркина.

Она поясняет, что в Доме дружбы Уральска располагаются 16 этнокультурных объединений, три лингвокласса, музей АНК ЗКО, два хореографических зала, залы заседаний.