В Туркестанской области состоялось заседание совета Ассамблеи народа Казахстана

Сегодня, 9 апреля 2025 года, в здании Дома дружбы состоялось заседание совета Ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области.

В нем приняли участие аким Туркестанской области – председатель областной АНК Нуралхан Кушеров, председатель областного маслихата Нуралы Абишов, председатели и члены структур АНК, аксакалы, председатели советов матерей и областных этнокультурных объединений, молодежь, представители СМИ.

Модератором совещания выступил аким области. Он отметил, что, в соответствии с поручением главы государства, региональная ассамблея ведет продуктивную работу по обеспечению стабильности. АНК эффективно реализует проекты "Здоровое сознание", "Адал азамат", "Елтану", "Караван благотворительности" и "Шанырак".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

С начала года на территории области было проведено 440 различных мероприятий, 15 благотворительных акций, 134 информационно-пропагандистские встречи. В этом году в рамках 30-летия АНК в области будет реализовано более 2000 национальных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе совещания большинством голосов заместителями председателя областной ассамблеи были повторно избраны глава турецкого этнокультурного объединения Сарманбай Сафаров и глава узбекского этнокультурного объединения Бахадир Ирисметов, занимавшие эти должности с прошлого года. А от молодежи заместителем председателя областной АНК избран председатель областного филиала общественного объединения "Жастар рухы" Жансерик Жуман.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На совещании председатель областного таджикского этнокультурного объединения Юлдаш Султанов, председатель областного славянского этнокультурного объединения Марина Лимаренко, член организации "Ассамблея жастары" Индира Раван-Нахчивани высказали свои мнения по вопросам продвижения благотворительных мероприятий, изучения государственного языка, реализации проектов молодежного крыла АНК.

Затем встреча переросла в формат вопросов и ответов, участники обменялись мнениями по вопросам укрепления межэтнического единства.

Подводя итоги заседания совета, аким области Нуралхан Кушеров отметил, что поручения главы государства, данные на 33-й сессии АНК, необходимо качественно выполнить в Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Мир и согласие должны быть везде, а не только в государственной политике. Приоритеты, определенные президентом страны, могут быть исполнены только в условиях единства. Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, будем работать над тем, чтобы сделать Казахстан еще более мощным", – сказал аким области.

Нуралхан Кушеров также заявил: "Мы полностью поддерживаем инициативы президента, направленные на сохранение мира и согласия в стране".