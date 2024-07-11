Укрепляя межнациональное согласие: в Актау работают 25 этнокультурных объединений

Дом Дружбы в Актау объединил все национальности и этносы, проживающие в Мангистауской области. Они занимаются реализацией социальных проектов, организовывают различные мероприятия и участвуют в общественной жизни региона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Доме дружбы работают Совет аксакалов, Совет матерей, Совет медиации, молодежное крыло "Ассамблея жастары", центр "Жомарт жан", научно-экспертная группа, клуб журналистов, а также воскресная школа.

Фото из архива КГУ «Коғамдық келсім» Управления внутренней политики Мангистауской области

Глава государства в своем выступлении на 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что "согласие и единство являются главным залогом успешного государства. Единство, созидание, прогресс – это те задачи, которые поставлены перед АНК".

Этнокультурные объединения Мангистау с этими задачами справляются. В Доме дружбы реализовали проект "Мен қазақша сөйлеймін!". Бесплатные занятия проводятся каждую субботу, а число желающих выучить казахский язык только растет.

Каждую среду здесь проходят познавательные часы "Этнодень", а по пятницам – "Государственные символы – национальная гордость". Совет матерей и штаб солдатских матерей, действующие при АНК в Мангистау, вносят вклад в сохранение патриотизма и межэтнического согласия, преемственности поколений, национальных традиций и семейных ценностей.

В Мангистау при Ассамблее народа Казахстана действует первое и пока единственное в стране индийское этнокультурное объединение "Салем-Намасте". Оно было открыто в августе 2021 года.

"Мы с мужем уже 20 лет занимаемся благотворительностью не только в Мангистау, но и по всему Казахстану. В 2021 году в АНК нам предложили открыть индийское ЭКО. И вот уже три года мы успешно работаем над реализацией социальных проектов, интеграцией между Казахстаном и Индией, укреплением дружбы и межэтнического согласия. В этнокультурное объединение "Салем-Намасте" входят 10 основателей и волонтеры, которых мы объединили, – всего более 30 человек. Большинство из них – молодежь, которая благодаря нашему примеру также открыла свои ассоциации и волонтерское движение", – говорит председатель индийского этнокультурного объединения Надежда Вадодария.

Фото из архива индийского этнокультурного объединения "Салем-Намасте"

Муж Надежды – Хитеш Чандра Вадодария – родом из Индии. С детства он помогал отцу, затем обучился на бухгалтера, как и его родители. Причем учиться, как рассказывает сам Хитеш, приходилось по ночам. Молодого специалиста заметили и пригласили на завод по производству чая, а затем отправили в командировку в Москву. Тогда он не знал русского – срочно пришлось учить язык, который он освоил почти за год. Из Москвы его перевели в Алматы в транспортно-логистическую компанию, а потом и в Актау. Так краткосрочная командировка затянулась на 20 лет. Надежда познакомилась с Хитешем в Актау. Рассказывает, что поначалу было сложно – ни его, ни ее семья не принимали их выбор.

"Зато потом мои родители приняли Хитеша, как сына, а меня его родители – как дочь. Мы каждый год ездим в Индию, недавно здесь отметили день свадьбы, собралось очень много родственников. Я постепенно принимала индийскую культуру. Главное – это взаимное уважение, теплые отношения, и тогда будет не так важно, какой нации человек", – добавляет Надежда Вадодария.

Фото из архива индийского этнокультурного объединения "Салем-Намасте"

Надежда преподает йогу для детей в международной школе, является предпринимателем, членом Совета деловых женщин, Ассоциации женщин-предпринимателей Казахстана, "Technowomen Kazakhstan", волонтером ООН, а Хитеш руководит международной логистической компанией. Его, к слову, знают в Мангистау, как мецената. Сейчас в семье трое детей – они знают три языка – казахский, русский, английский, изучают хинди. Сам Хитеш владеет 7 языками, его супруга – пятью.

"Многие проекты мы реализуем при поддержке посольства Индии в Казахстане, при этом пропагандируем не только индийскую культуру, но и казахскую. Стараемся делать такие проекты, которые объединяли бы все национальности. В 33 городах Казахстана проводили мастер-классы по йоге, ранее организовывали такие же мастер-классы по индийским танцам, вокалу. В прошлом году мы обучили 30 преподавателей по йоге, сейчас у них уже свои центры. Также все лето на берегу моря любой желающий бесплатно мог обучиться азам йоги. Кроме того, открыли языковые курсы по изучению казахского, английского языков, а также хинди, есть у нас и детская йога", - отмечает Надежда Вадодария.

Фото из архива индийского этнокультурного объединения "Салем-Намасте"

А недавно этнокультурное объединение провело тренинг с НКО "TechnoWomen Kazakhstan" и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК по IT-технологиям и искусственному интеллекту. В нем приняли участие 150 женщин, которых обучили, как можно заработать онлайн. На днях индийское этнокультурное объединение и волонтеры Мангистау получили награду от МВД за активное участие в оказании помощи пострадавшим от паводков.

Ранее Zakon.kz писал об областной АНК в Кызылорде, которая объединила 11 этно-культурных центров.