Пассажиры "без тормозов" и "буйные" пациенты: с чем связаны проявления агрессии у казахстанцев

В последнее время сообщения о нападениях на врачей скорой помощи, водителей автобусов, таксистов все чаще стали мелькать в информационных лентах. Заметно, что количество таких инцидентов растет. С чем связана агрессия и как с ней бороться, узнал у специалистов корреспондент Zakon.kz.

Пациент всегда прав?

Врач скорой помощи не всегда может предугадать, что ждет его бригаду на выезде. Любой пациент либо его родственник могут оказаться слишком агрессивными и встретить медиков кулаками или ругательствами. Такие вызовы часто заканчиваются для сотрудников "скорой", в лучшем случае – синяками и ушибами, в худшем – серьезными травмами.

Психологи считают, что подобные конфликтные ситуации часто происходят из-за того, что близкие больного видят в медике сверхчеловека, который наделен особой властью и всегда в силах спасти своего пациента.



"Часто агрессия возникает у людей, которые ждут спасения своих родных и близких. Для них медик якобы обладает властью над смертью и обязательно может помочь тяжелобольному или даже спасти умирающего. Поэтому особо острые конфликтные ситуации возникают, когда врач оказывается не в силах вернуть к жизни пациента. Человек чувствует себя бессильным и в своей утрате он винит медицинского работника или даже водителя скорой помощи", – пояснила психолог Жанат Биржанова.

Мой руль – мои правила

Специалисты также отмечают, что в сознании многих людей водитель маршрутного автобуса – человек, обладающий определенной силой и властью. К примеру, по мнению агрессора, именно от шофера напрямую зависит, успеет ли он на важную встречу или не опоздает ли на работу.

"Человек, который проявляет агрессию в таких ситуациях, нападает в основном именно из-за чувства слабости перед человеком, имеющим должность и статус. По мнению таких агрессоров, водители маршрутных автобусов имеют определенную власть над пассажирами. Водители взымают плату, едут как считают необходимым, а значит имеют определенную власть и доминируют над пассажирами. Поэтому любое высказанное недовольство или неосторожная фраза могут закончится конфликтом или даже избиением водителя общественного транспорта", – рассказала Жанат Биржанова.

Также психологи обращают внимание на то, что в особой опасности находятся водители-женщины. Среди агрессоров много тех, кто никак не может стерпеть "преимущества слабого пола" над собой. На ум сразу приходит жуткая ситуация, произошедшая в декабре прошлого года в Алматы. Тогда из-за конфликта в автобусе погибли три человека.

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Причиной трагедии стал конфликт между пассажиром и женщиной – водителем автобуса. Агрессивный мужчина ударил ее по лицу, после чего она потеряла управление над транспортом.

Как это лечится?

Психологи называют агрессию – болезнью современного общества. Виной этого недуга являются процессы глобализации, социальное неравенство, личное неблагополучие и ускоренный темп жизни. Все это создает почву для тревожного фона. Психика человека не успевает обработать и воспринимать всю информацию и переживания. Единственный действенный выход – работа со специалистом.

"С агрессией нужно работать. Разбираться в ее причинах и искать способы ее экологичного выражения. В помощь – разговорная психотерапия. Это не просто мода. Терапия является уже необходимостью. В таком ускоренном и тревожном темпе жизни у человека должно быть время и пространство для себя, где он может хотя бы раз в неделю замедляться, выдыхать, встречать обратную реакцию и жить дальше. Главное, найти того самого специалиста", – рассказал гештальт-терапевт Артур Жумашев.

Главное – спокойствие

Эксперты по-разному подходят к методам разрешения конфликтных ситуаций. Одни рекомендуют вести себя с достоинством и уверенно разговаривать со своим оппонентом. Другие считают, что главное – показать свои мирные намерения и желание не вступать в конфликт.

"Важно сохранять спокойствие и не брать агрессию на себя. Обычно конфликт начинается со словесной перепалки. Нужно не терять самообладания, лучше вовремя отступить именно на начальной стадии конфликта", – посоветовала Жанат Биржанова.

Еще один прием, который может успокоить агрессивно настроенного оппонента, это съемка происходящего на камеру мобильного телефона. Видеосъемка, кстати, также может пригодиться, если дело дойдет до суда. Ну, а самый действенный и безопасный метод решения зарождающегося конфликта, по мнению специалистов, сохраняя полное спокойствие, вызвать полицию.