Почему медведи в Казахстане все чаще спускаются в села и нападают на людей

В Казахстане медведи стали чаще попадаться в объективы фотоловушек в горах, а также спускаться в населенные пункты. Впервые за долгое время произошло даже нападение на человека. Zakon.kz узнал у экспертов, чем вызвано такое поведение хищника и можно ли наладить дружное соседство.

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В Казнете появилось множество видео, в частности снятых в Риддере, на кадрах которых медведи разгуливают по улицам, ломятся в дома, нападают на скот и грабят пасеки. Жители обеспокоены ситуацией и не знают, как отпугнуть незваных гостей. Например, местные жители сняли на видео нападение косолапого на собаку.

Санжар Кантарбаев занимается изучением медведей с 2014 года, в настоящее время он младший научный сотрудник Института зоологии РК.

"Меня всегда интересовали эти хищники. В детстве я прочитал рассказы американского писателя Эрнеста Сетона-Томпсона и его повесть "Жизнь серого медведя", что усилило мою тягу к этим созданиям. Изучать их начал, когда работал в Алматинском заповеднике и лично наблюдал за ними. А к официальному исследованию медведей приступил в 2016 году, после защиты магистерской диссертации". Санжар Кантарбаев

Изучение только предстоит

Зоолог поделился, что медведи в Казахстане обитают в горах юга и востока страны, на Алтае и в горах Тянь-Шаня. Относятся они к одному виду – бурый медведь, но разделяются на два подвида: восточносибирский и тянь-шаньский.

"Официальные данные у нас весьма условные: хотя и есть методика учета, но она устарела и лишена серьезного методологического подхода. Единой информации о численности нет. Но, по моим экспертным оценкам, тянь-шаньских медведей у нас 500-600, а на Алтае их общая численность около 2 500-3 000. Но эти цифры требуют уточнения и серьезного анализа". Санжар Кантарбаев

Санжар Кантарбаев также является руководителем проекта "Изучение биологических особенностей и влияния популяции бурого медведя на человеческую деятельность" в рамках государственной программы для молодых ученых "Жас ғалым". При реализации проекта его команда намерена провести новые исследования: основные работы запланированы на 2027-2028 годы в Восточном Казахстане.

"Мы планируем пометить медведей спутниковыми ошейниками. Исследования будут проводиться согласно общепринятым методикам мониторинга крупных хищников, с разбивкой условной территории на сектора-ячейки, опираясь на ретроспективные данные и результаты прошлых экспедиций". Санжар Кантарбаев

Чтобы выйти на след хозяина тайги, нужно обладать знаниями о его экологии, биологии, поведении и хорошо знать местность. У ученого есть все необходимые навыки для этого.

"Встреч с медведями было очень много, чаще всего я наблюдал медведей весной. Из последнего: во время экспедиции на Кольский полуостров видел медведя на берегу озера, это было очень красиво. Если говорить о проблеме, в частности по какой причине опасные хищники спускаются к людям, – нам только предстоит это выяснить. Но уже сейчас можно сказать, что в основном тому виной свалки мусора, возросшая человеческая деятельность в местах обитания диких животных, бесконтрольный выпас скота, туризм в заповедных местах. Буквально недавно медведь напал на человека в Риддере – это первый случай за последние 20-30 лет, и это тревожный знак". Санжар Кантарбаев

Причины роста численности

Валерий Дьяков по образованию биолог-охотовед, на протяжении 40 лет он охотится на медведей и проводит охотничьи туры. Признается, что специально изучением медведей не занимался, однако в процессе работы постоянно с ними сталкивается, поэтому хорошо знаком с поведением этих хищников.

"Наше охотничье хозяйство с 2019 года работает по договору о взаимном сотрудничестве с Институтом зоологии РК. Мы собираем материал для научной работы ученых и для своего мониторинга состояния животного мира. Нами установлено порядка 25 фотоловушек, они находятся в основном в горной местности на вершинах хребтов. Это как раз те места, через которые наиболее часто проходят животные", – говорит директор охотничьего хозяйства в Риддере. Валерий Дьяков

Охотовед отметил, что медведи ведут довольно скрытный образ жизни, особенно когда есть антропогенный прессинг, то есть на них охотятся. Тогда они стараются не попадаться на глаза человеку, могут его учуять или услышать задолго до появления, в основном чтобы с этого места уйти подальше.

"Медведь – не плюшевая игрушка, а хищник, причем очень опасный. Позицию зоозащитников, что они безобидные и с ними нужно установить добрососедство, я воспринимаю скептически. Но также негативно отношусь к тем, кто говорит, что медведей нужно перебить. Нужно просто грамотно управлять популяцией". Валерий Дьяков

По словам Валерия Дьякова, норма добычи для охотников зависит от численности животных, а по медведю в Казахстане она составляет 6%.

"К примеру, в России эта норма равна 30%, но и там даже половина этого лимита и квоты не используется, может, ¼ или 1/6 всего добывается от того, что выделяется по разрешению. И у нас в Казахстане те квоты, которые дают охотхозяйствам, тоже не полностью выбываются по разным причинам. Во-первых, при такой ограниченной допущенности изъятия – всего 6%, получается, что у охотхозяйств этих лицензий довольно мало и цена практически у всех довольно высокая. То есть, с одной стороны, не каждый покупает данное разрешение из-за высокой цены, и с другой – даже если кто-то получает разрешение, то не обязательно им пользуется, поскольку туры тоже очень дорогие". Валерий Дьяков

Естественно, охотник, который получил разрешение и вышел на медведя, старается добыть внушительный трофей, а это обязательно крупный самец размером 230-240 см, чтобы остались приятные воспоминания, да и добыча выглядела достойно, пояснил собеседник.

"А ведь еще один секрет их поведения заключается в том, что медведи каннибалы. Они поедают себе подобных, то есть большой медведь съедает маленьких медведей и тем более медвежат. Он при встрече не пропустит медведицу с медвежатами, и всегда может сразить их и съесть. То есть эти самцы являются регуляторами численности своей популяции. А значит, когда при трофейной охоте изымаются большие самцы, получается, что численность медведей продолжает увеличиваться, ведь естественные регуляторы убираются. Это немаловажный фактор, который влияет на то, что численность медведей в Казахстане стала очень большой". Валерий Дьяков

Еще одной причиной роста популяции медведей в Казахстане мужчина считает трехлетний запрет на весеннюю охоту.

"Допустим, в Риддере – на хребтах южного Алтая, традиционная охота считается весенней, потому что осенью медведя очень сложно взять из-за того, что у нас темнохвойная тайга, видимость небольшая, а весной эта проблема решаемая, особенно когда зверь выходит на упеки, – тогда проще провести охоту. И самый лучший трофей – это качественная шкура медведя, такой она бывает именно весной". Валерий Дьяков

Мужчина поделился историей медведицы, которая каждый год растит свое потомство в безопасном уголочке леса.

"Встреч с медведями у меня было достаточно много, и накопилось множество разных историй. Но самое интересное: у нас в охотхозяйстве есть одна медведица. Она каждые два года приносит потомство по три медвежонка и каждый год приходит к нашему кордону. Не совсем близко, но на расстоянии 400-500 метров на горе постоянно ходит. Она выбрала это место, потому что ей там безопасно. Сюда не подходят большие самцы. Ей там хватает питания. И она примерно до мая всегда находится здесь. И когда охотник, который никогда медведей не видел, к нам приезжает, я говорю: "Сейчас пойдем к центральному кордону, вы сразу увидите медведя". И так мы наблюдаем эту медведицу с медвежатами. Но это добрососедство всегда заканчивается одним и тем же. Она почти месяц спокойно ходит, никого не трогает, ест травку – но в конце спускается на другую сторону горы в деревню и там забирает два барана у местных крестьян. Потом группа приезжает и прогоняет ее, либо она сама уходит". Валерий Дьяков

Управлять популяцией

Валерий Дьяков подчеркнул, что в настоящее время в ВКО, в казахстанском Алтае, для популяции медведя в естественной среде нет серьезных угроз. Однако конфликт с человеком за территорию обостряется.

"В этом году действительно не было урожая – ореха и некоторых видов ягод, но это не значит, что у него совсем скудная кормовая база. Мы не западная Сибирь, у нас испокон веков здесь на Алтае не было медведей-шатунов, здесь всегда присутствует кормовая база, которая позволяет ему запастись жиром на зиму. А если взять остальные районы ВКО, где есть медведи, то там есть и значительные сельхозугодья с посевными площадями: овес, ячмень, пшеница, особенно подсолнечник. Так что говорить о том, что есть какая-то бескормица для медведя, – это нонсенс. Эти хищники голодать априори не могут, питания у них достаточно". Валерий Дьяков

Учитывая то, что медведи все чаще стали заглядывать в населенные пункты, проблема вовсе не в том, что они голодают. Тут, скорее, ошибка людей, которые сами приводят хищников в свои дома.

"В населенные пункты медведи спускаются прежде всего потому, что уменьшился антропогенный прессинг, – стало меньше охотников, которые добывают их. Он уже не воспринимает человека как угрозу. И естественно, повлияла деятельность человека, в частности растут свалки, которые приводят их к населенным пунктам, привлекая всяческими отходами. Еще когда происходит забой скота, пастухи не утруждают себя куда-то утилизировать или закопать те же кишки, а просто выкидывают их, и потом жалуются, что им досаждают медведи. Ничего удивительного в том нет: если медведи находили в каком-то месте еду, то они туда и возвращаются. Также человек нарушает их покой, пребывает в их угодьях: тайге, лесу, горах, где они обитают. Еще главные факторы: рост площади сельхозугодий, промышленное освоение территории". Валерий Дьяков

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Эксперты считают, что дальнейшее влияние человека, которое выражается в росте промышленности, площадей под сельское хозяйство, освоении медвежьих мест, неизбежно накладывает свой отпечаток на поведение медведей: люди отбирают у них территорию и это уже никак не остановить. Но и численность медведей стала очень большой – ее давно пора отрегулировать, чтобы она была оптимальной и безопасной. Главное, принять тот факт, что медведи – равноправные обитатели экосистемы и нужно учиться с ними сосуществовать, минимизируя взаимодействие.