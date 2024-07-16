Кроссовки с сюрпризом и голубцы с "начинкой": как следят за порядком в колониях Казахстана

Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям является самым большим в республике и включает в себя 10 колоний, где содержатся более 5 тыс. осужденных. Как сотрудники исправительных учреждений следят за порядком – в материале корреспондента Zakon.kz.

Промышленный клондайк или регион с наибольшим количеством колоний?

Карагандинскую область нередко называют промышленным клондайком. Но не все знают, что регион славен не только угледобывающими шахтами, но и наличием большого количества исправительных колоний. Девять из десяти колоний ДУИС Карагандинской и Улытауской областей дислоцируются в шахтерском регионе, и одна – в Улытауской области. После разделения Карагандинской области многие организации разделили на две области, но именно ДУИС делить не стали, так как большинство колоний находится в Карагандинской области. И сейчас этот департамент уголовно-исполнительной системы объединяет два региона.

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Два учреждения максимальной безопасности, № 29 и 30, дислоцируются в поселках Долинка и Караган. Большинство из спецконтингента этих колоний – убийцы, насильники и рецидивисты. Нередко они пытаются дестабилизировать режим, устанавливают свои правила, а также "заказывают" родным и знакомым запрещенные средства. Самые востребованные товары за колючей проволокой – мобильные телефоны и деньги. Как сотрудники исправительных учреждений перехватывают "запрещенку", рассказал заместитель начальника ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям Игорь Бендерский.

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

"Борьба с проносом запрещенных предметов и веществ в исправительные учреждения – одна из первостепенных задач сотрудников ДУИС, ведь именно от нее зависит эффективность деятельности учреждений и сохранение в них режима. Наличие у спецконтингента денег, ценностей – одно из условий для получения незаслуженных благ. Они порождают азартные игры "на интерес", совершение мошеннических действий с помощью мобильных телефонов, притеснение осужденных, следственно арестованных. На этой же почве происходит подкуп отдельных сотрудников и граждан, обслуживающих учреждения УИС. Для укрепления правопорядка в учреждениях необходимо перекрыть каналы поступления наркотиков, спиртных напитков, продуктов для изготовления спиртосодержащих суррогатов, денег, сырья для колюще-режущих предметов, а также средств мобильной связи", – рассказал Игорь Бендерский.

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Полковник юстиции отметил, что для эффективной борьбы с "запрещенкой" сотрудники режимных объектов используют специальное оборудование: металлодетекторы и рентген-телевизионные устройства.

"Пытаясь передать родным и близким запрещенные предметы в виде телефонов, денег, гражданские лица зачастую придумывают все новые и новые способы. Они прячут их в одежде, в частности, в подошве обуви, или в продуктах питания. Осужденные тоже не отстают, зная о тщательном досмотре, зачастую используют в качестве тайников желудочно-кишечный тракт. Чаще они прибегают к таким мерам при этапировании из одного учреждения в другое. В таких случаях, конечно же, выявить наличие контейнера – капсулы в организме спецконтингента – представляет определенную сложность. Поэтому для обнаружения замаскированного проноса запрещенных предметов в учреждения УИС применяются металлодетекторы и рентген-телевизионные устройства", – добавил спикер.

Обувь с начинкой, трусы с сюрпризом и голубцы с металло-пластиковым "фаршем"

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Самые "свежие" попытки передать осужденным "запрещенку" произошли в мае и июле 2024 года. 27 мая молодой мужчина попытался передать следственно арестованному (Учреждение №61 Караганды. – Прим. автора) обувь с начинкой. Сотовый телефон в подошве кроссовок удалось найти не сразу. Мобильник "зазвенел" во время сканирования. Отправитель посылки привлечен к административной ответственности за передачу запрещенного предмета лицу, содержащемуся в исправительном учреждении (статья 481 КоАП РК. – Прим. автора).

"9 июля в СИЗО обратилась жена одного из следственно арестованных, которая является его общественной защитницей. Она просила свидания с мужем. При личном досмотре в нижнем белье у нее обнаружен сотовый телефон. В отношении данной гражданки тоже составлен административный протокол. Изъятия зафиксированы благодаря внимательности, а также добросовестного выполнения своих служебных обязанностей сотрудников группы досмотра отдела режима и охраны учреждения №61", – отметил Игорь Бендерский.

Всего за шесть месяцев 2024 года в колониях Карагандинской и Улытауской областей проведено более 8 тыс. обысков, обнаружены и изъяты 58 мобильных телефонов и 40 тыс. тенге. За аналогичный период 2023 года также проведено 8 тыс. обысков, изъяты 11 мобильных телефонов и 17 тыс. тенге.

В ходе досмотров на КПП учреждений за шесть месяцев 2024 года выявлено восемь фактов нарушения статьи 481 КоАП РК. По пяти фактам суд оштрафовал нарушителей, одному вынесено предупреждение, остальные два материала находятся на рассмотрении.

Камеры видеонаблюдения в колониях

Жизнь за колючей проволокой должна помочь осужденным встать на путь исправления. Однако это мнение разделяют далеко не все заключенные. Нередко они намеренно нарушают режим отбывания наказания, устраивают беспорядки, не выполняют законные требования администрации учреждений, занимаются членовредительством. В таких ситуациях сотрудникам ДУИС приходится непросто. На них ложится значительная физическая, моральная и психологическая нагрузки.

"Для фиксации подобных фактов в пенитенциарных учреждениях с 2021 года началась повсеместная установка камер видеонаблюдения. Сейчас за порядком в режимных объектах нашего департамента следят не только сотрудники, но и более 7 тыс. камер. Также все учреждения оснащены переносными видеорегистраторами и мультимедийными терминалами зарядки, выгрузки и архивации. С 2021 года Комитетом УИС централизовано закуплено 680 переносных видеорегистраторов и 15 мультимедийных терминалов. В совокупности вышеперечисленные средства позволяют фиксировать факты совершения уголовных и административных правонарушений как со стороны осужденных, так и сотрудников", – добавил Игорь Бендерский.

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

В особых ситуациях сотрудники колонии имеют право применять боевые приемы, служебных животных и спецсредства. К последним относятся наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия и многое другое. Их применение оправдано при массовых беспорядках, групповых нарушениях общественного порядка, а также при побеге или задержании беглецов.

"Из спецсредств сотрудники учреждений имеют при себе наручники, резиновые палки и аэрозольные баллончики. В наших колониях подавлять какие-то массовые бунты на практике не приходилось. Максимум, для успокоения спецконтингента, конвоиры применяют приемы борьбы с загибом рук за спину. Спецсредства из экипировки стараемся вообще не применять", – дополнил спикер.

Обучение и праздники за колючей проволокой

Жизнь за колючей проволокой нельзя назвать сладкой и гладкой. Но для некоторых сидельцев исправительные учреждения, как дом родной. Есть и такие, кто попадает за решетку снова и снова, едва успев освободиться. Для них жизнь в учреждениях проста и понятна, а жизнь на воле – полна сюрпризов и искушения.

"В наших учреждениях мы стараемся поставить осужденных на путь исправления. Для этого каждая колония разрабатывает комплекс воспитательных мероприятий. Для формирования здорового образа жизни и эстетического воспитания у осужденных проводят различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Например, конкурсы красоты, стенгазет, выставки картин и изделий прикладного искусства, концерты художественной самодеятельности, викторины, поэтические вечера, спартакиады. Кроме того, в учреждениях организована психологическая работа среди осужденных. Психологи корректируют агрессивное поведение осужденного, ведут профилактику суицидов и членовредительства, стараются улучшить психологический климат среди осужденных". Игорь Бендерский

Еженедельно психологи колоний проводят психокоррекционные мероприятия с заключенными. Это индивидуальные беседы, тренинги, арт и песочная терапии. Аналогичные мероприятия с осужденными проводят и теологи. Кроме того, заключенные могут окончить за колючей проволокой школу и получить аттестаты о среднем образовании.

Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

"В четырех наших учреждениях имеются общеобразовательные школы и один учебно-консультативный пункт. Учеба в стенах колоний, конечно же, отличается от обучения в обычных школах. Но ежегодно учащиеся празднуют День знаний, День учителя, последний звонок. Все эти праздники помогают им отвлечься, развеяться. А аттестаты пригодятся им в будущем. В нашей практике есть случаи, когда, освободившись, осужденные поступали учиться дальше, затем возвращались к нормальной жизни и больше не переступали черту закона. Поэтому мы всегда поощряем желание тех, кто хочет учиться и развиваться. В этом году аттестаты о среднем образовании получили 56 человек", – подытожил Игорь Бендерский.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие. В своем интервью он сообщил, что выступает за укрепление принципа "Закон и Порядок". Президент отметил, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного неприятия, "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия.

Также Zakon.kz сообщал, сколько казахстанцев отбывают наказание в местах лишения свободы. По данным МВД РК, на сегодняшний день в стране функционирует 78 учреждений: 62 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов. В них содержится 37 тыс. лиц, из которых 32 тыс. осужденных и 5 тыс. следственно-арестованных. Один из основных методов исправления осужденных и их адаптации к жизни на свободе – трудоустройство. Кроме того, это помогает им погашать иски по причиненному материальному ущербу, выплачивать алименты, а также оказывать финансовую поддержку родственникам. Всего в закрытых колониях работают свыше 11 тыс. человек.

Кроме того, в мае 2024 года в МВД заявили о намерении ужесточить наказание за передачу осужденным запрещенных предметов. Эта норма будет касаться не только осужденных, но и сотрудников, которые, возможно, допускают доставку запрещенных предметов на территорию учреждения.