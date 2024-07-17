"Здравствуйте, дорогой акимат": дети из госпрограммного дома обратились к акиму Кокшетау

В октябре 2023 года 65 кокшетауских семей получили ключи от арендных квартир. Но шумное торжество сменилось негодованием новоселов из-за недоделок, сообщат корреспондент Zakon.kz.

Обладателями заветных квадратных метров в микрорайоне Сарыарка в канун Дня Республики в 2023 году стали многодетные семьи, матери-одиночки, люди с особыми потребностями. Многие из них ждали своей очереди не один десяток лет.

Заехав в новое жилье, собственники поняли, что радоваться рано. В доме обнаружились ржавые трубы, торчащие провода, неисправная сантехника, начались потопы и появились трещины на стенах. Проблемную пятиэтажку подлатали, но по сей день у жильцов есть вопросы, которые требуют ответа. Серьезные недоработки сразу признали и чиновники.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Однако прошло уже больше половины строительного сезона, а подъездные пути и детские площадки не сделаны, в подвале по-прежнему грунтовые воды, стены покрываются плесенью.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова





Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Нам осенью сказали, что будет общая детская площадка для шести домов. Начать ее строительство обещали, когда все дома сдадут. Но мы уже несколько месяцев наблюдаем замороженный объект. А дети наши играют в земле и на стройке", – поделилась жительница дома Раушан Жумалиева.





Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Дети, проживающие в этом доме, обратились к акиму Кокшетау.





"Здравствуйте, дорогой акимат! Почему, когда нам дали дом, не сделали площадку? Мы играем в грязи и в песке, но когда дожди, тут играть вообще невозможно, грязь сильная… Спасибо вам, конечно, за жилье, но здесь нигде не пройти. На велосипедах едем и можем упасть, вообще дороги нет. Когда пройдет дождь, грязи много, попадает даже в ботинки. Был случай такой. Нас потом не запустили в школу", – рассказали дети.

В акимате Zakon.kz объяснили, что в курсе ситуации и работают над ее исправлением.

"Отделом строительства был заключен договор с подрядной организацией в 2021 году. Этот проект на сегодняшний день выполнен на 70%. Проект предусматривает покрытие асфальта на территории 8,5 и озеленение на 9 тыс. квадратных метров. Деньги выделены в полном объеме и работы будут завершены до конца 2024 года. Положен первый слой асфальта, поребрики, бордюры. Детские площадки осталось сделать", – разъяснил руководитель отдела строительства города Кокшетау Берик Сайдалин.

Детские игры на стройке, плесень на стенах и открытые канализационные люки действительно имеют место быть.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

На сторону жильцов встали антикор-волонтеры, которые отметили, что неогражденные стройки – нередкое явление в Кокшетау.

"За нарушения в виде отсутствия ограждений на объекте и ведение строительно-монтажных работ без технического и авторского надзоров, нарушение правил оформления исполнительной техдокументации предусмотрен штраф 50 МРП – 184 600 тенге, что в целом является несопоставимой ответственностью", – заявила эксперт акмолинского филиала РОО "Әділдік жолы" Самира Тайтенова.

Представители акимата пообещали, что все проблемы будут устранены до конца 2024 года. Выкачивать воду из подвалов и производить покос травы своевременно будет новый подрядчик. К слову, разработан двухгодичный проект по строительству дорог возле этого дома. Работы планируется завершить в 2025 году.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Ранее сообщалось о том, что в Кокшетау есть дома, где после дождя наполняются подъезды и даже квартиры.

