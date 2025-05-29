Какие астрономические события можно наблюдать в июне 2025 года

Казахстанский астроном дала прогноз по событиям, которые будут происходить на небе в июне 2025 года. Землян ожидает мини-парад планет, космические явления в ночном небе и знаменательные исторические даты. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По словам ученого, самые впечатляющие события приходятся на конец месяца.

Астрономический календарь:

1 июня – Венера в наибольшей западной элонгации. Элонгация – астрономический термин, означающий угловое расстояние между Солнцем и планетой при наблюдении с Земли. А значит, это наиболее благоприятный момент для наблюдения Венеры, потому что она окажется в своей наивысшей точке над горизонтом. Планету можно найти на востоке и в 20 градусах над горизонтом.

Также 1 июня – Луна рядом с Марсом. В эту ночь появится яркая "звезда" рядом с Луной. Сияющая планета рядом с Луной – прекрасное зрелище, которое легко наблюдать невооруженным глазом.

2 июня – Юбилей "Байконура". Ровно 70 лет назад, 12 февраля 1955 года, вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании нового военного полигона для летной отработки первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7.

8 июня – Юпитер рядом с Меркурием. Юпитер пройдет рядом с Меркурием на небе, и их можно будет наблюдать невооруженным глазом в созвездии Тельца. Можно попробовать рассмотреть их низко над горизонтом ближе к утру.

11 июня – Полнолуние. В эту дату Луна будет находиться в фазе "Полная Луна", наступит 15-й лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составит 100%.

17 июня – Марс рядом с Регулом. Красная планета будет видна как яркая звезда с красноватым оттенком. Марс пройдет в 0,7 градуса к северу от яркой звезды Регул, что создаст красивую пару для наблюдения невооруженным глазом.

19 июня – Луна в фазе третьей четверти, ночное светило будет находиться рядом с Сатурном и Нептуном. 19 июня – 13-й лунный день, растущая Луна. В этот период астрологи советуют не заболеть, так как, по их мнению, земляне в этот день окружены негативной энергией. Оттого болезни этого дня опасны и затягиваются надолго.

Фото: chatgpt.com

21 июня – Летнее солнцестояние знаменует начало лета в Северном полушарии. С астрономической точки зрения оно наступит 21 июня в 7 часов 42 минуты по времени Астаны. Интересно, что на 22 июня солнцестояние выпадает крайне редко: ближайшее к нам будет лишь в 2203 году.

23 июня – Луна и Уран будут находиться рядом, поблизости с звездным скоплением Плеяды.

25 июня – Новолуние. Что это значит? Луна вращается вокруг Земли, а Земля – вокруг Солнца. Момент, когда Луна пересекает линию между Землей и Солнцем, называют новолуние. Оно случается в среднем каждые двадцать девять с половиной дней, но этот период может изменяться на 15 часов в обе стороны. В момент новолуния и одну-две ночи вокруг него Луну на небе практически не видно, так как Солнце освещает обратную от нас сторону Луны.

27 июня – Луна рядом с Меркурием. На небе рядом с Меркурием будет находиться тонкий лунный серп. В первую неделю июня на небе можно будет заметить Юпитер. Он будет таким же ярким, как Меркурий, и тоже расположится низко над горизонтом.

30 июня – покрытие Марса Луной. В эту дату Марс окажется ненадолго закрыт Луной. Но это событие будет видно в Южной Америке и акватории Тихого океана.

Также 30 июня знаменуется историческим событием – падением Тунгусского метеорита. Уникальное природное явление произошло в эту дату 1908 года около 7 часов утра по местному времени. Местом падения стал бассейн реки Подкаменная Тунгуска (Красноярский край).

Но все же самым эффектным событием может стать мини-парад планет, который можно наблюдать в последние числа июня 2025 года. Утром на небе выстроятся планеты Венера, Сатурн, Уран и Нептун, а вечером появится Марс. Меркурий и Юпитер в это время скроются в солнечных лучах и будут не видны.

"В июне не так много ярких астрономических событий. Почти во время всех событий планеты будут приходить на утреннее небо. И с конца июня можно будет наблюдать в утренние часы за тремя планетами. В июле к ним в это время присоединится Юпитер. Таким образом, можно будет наблюдать перед рассветом мини-парады планет, когда будут видны на небе Юпитер, Уран, Венера, Сатурн. Нептун также будет на небе, но его невозможно будет разглядеть", – рассказала казахстанский астроном.

Астроном добавила, что июнь будет спокойным в плане астрономических событий и особо ярких явлений не ожидается.

Ранее астроном объяснила падение метеорита в Австралии, которое напугало жителей. Запись падения светящегося объекта в небе сняли на видеокамеру.