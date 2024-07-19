Без работы не останетесь: названы самые высокооплачиваемые и востребованные профессии в Казахстане

Онлайн-платформа по поиску работы HeadHunter составила для Zakon.kz топ-10 самых высокооплачиваемых и топ-15 самых востребованных на рынке специальностей за текущий год.

Ранее Министерство труда и соцзащиты населения напомнило о социальных выплатах, которые получают граждане по случаю потери работы. Ознакомиться с размером выплат и условиями их получения можно здесь.

На фоне этой информации Zakon.kz заинтересовало, как соотечественникам не остаться "за бортом" трудовых отношений. А чем выше ценятся ваши умения, тем меньше вероятности лишиться куска хлеба.

Подчеркнем, что в материале приводятся не средние, а медианные зарплаты, не учитывающие самые скромные и, напротив, самые щедрые предложения работодателей. Такие цифры, как правило, наиболее близки к реальности.

Возглавили список пользующихся спросом профессий по итогам января-июня 2024 года менеджеры по продажам и работе с клиентами (350 тыс. тенге), бухгалтеры (300 тыс.) и продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (200 тыс.).

Вторые по востребованности – водители (300 тыс. тенге), администраторы (225 тыс.) и торговые представители (330 тыс.).

Повара, пекари и кондитеры оказались на седьмой строчке с зарплатой 260 тыс. тенге.

Весьма востребованными остаются педагоги, им предлагают 225 тыс. тенге.

Далее следуют операторы call-центра, специалисты контактного центра (200 тыс.), официанты, бармены, бариста (300 тыс.) и офис-менеджеры (220 тыс.).

Программисты и разработчики заняли 12 место рейтинга, но зато их труды наниматели готовы вознаграждать суммой в 500 тыс. тенге.

Замыкают топ SMM-менеджеры, контент-менеджеры (250 тыс.), секретари, помощники руководителя, ассистенты (215 тыс.) и кладовщики (225 тыс.).

Заработать не просто на хлеб, а еще и с маслом вполне реально в ряде профессиональных областей. Самая "питательная" из них – область высшего и среднего менеджмента, где медианная заработная плата, согласно аналитике HeadHunter, достигает 503 тыс. тенге.

Чуть менее привлекательны, с финансовой точки зрения, сферы стратегии, инвестиций и консалтинга – около 400 тыс.

"Бронзу" получают спортивные и фитнес-клубы, салоны красоты с 321 тыс. тенге.

В области информационных технологий соискатель может рассчитывать на 313 тыс. тенге, в автомобильном бизнесе – на 310 тыс., в продажах и обслуживании клиентов – 308 тыс.

Последними планку в 300 тыс. тенге преодолели юристы, зарабатывающие 306 тыс. тенге в среднем.

В маркетинге, рекламе и PR, а также управлении персоналом зарплаты достигают 298 тыс. тенге.

В сфере строительства и недвижимости – 297 тыс.

В остальных профессиональных областях вознаграждения за старания выглядят следующим образом:

Закупки – 296 тыс. тенге

Сельское хозяйство – 295 тыс.

Добыча сырья – 294 тыс.

Финансы, бухгалтерия – 292 тыс.

Производство, сервисное обслуживание – 282 тыс.

Искусство, развлечения, массмедиа – 278 тыс.

Транспорт, логистика, перевозки – 277 тыс.

Рабочий персонал – 260 тыс.

Медицина, фармацевтика – 247 тыс.

Домашний, обслуживающий персонал – 232 тыс.

Административный персонал – 229 тыс.

Наука, образование – 224 тыс.

Туризм, гостиницы, рестораны – 224 тыс.

Страхование – 215 тыс.

Розничная торговля – 215 тыс.

Безопасность – 155 тыс.

Вместе с тем, как отметили эксперты, кандидат, который имеет большой спрос у работодателей, комбинирует в себе как теоретические навыки, полученные в процессе приобретения диплома, так и практические, приобретенные в процессе работы. Однако уже сейчас большее внимание уделяется все-таки вторым:

"По оценкам аналитиков hh.kz, доля вакансий с требованием высшего образования снижается каждый год: если в 2022 году их было 30%, то в 2023-м – 28%".