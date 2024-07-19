Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Без работы не останетесь: названы самые высокооплачиваемые и востребованные профессии в Казахстане

Офис , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 17:21 Фото: pixabay
Онлайн-платформа по поиску работы HeadHunter составила для Zakon.kz топ-10 самых высокооплачиваемых и топ-15 самых востребованных на рынке специальностей за текущий год.

Ранее Министерство труда и соцзащиты населения напомнило о социальных выплатах, которые получают граждане по случаю потери работы. Ознакомиться с размером выплат и условиями их получения можно здесь.

На фоне этой информации Zakon.kz заинтересовало, как соотечественникам не остаться "за бортом" трудовых отношений. А чем выше ценятся ваши умения, тем меньше вероятности лишиться куска хлеба.

Подчеркнем, что в материале приводятся не средние, а медианные зарплаты, не учитывающие самые скромные и, напротив, самые щедрые предложения работодателей. Такие цифры, как правило, наиболее близки к реальности.

Возглавили список пользующихся спросом профессий по итогам января-июня 2024 года менеджеры по продажам и работе с клиентами (350 тыс. тенге), бухгалтеры (300 тыс.) и продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (200 тыс.).

Вторые по востребованности – водители (300 тыс. тенге), администраторы (225 тыс.) и торговые представители (330 тыс.).

Повара, пекари и кондитеры оказались на седьмой строчке с зарплатой 260 тыс. тенге.

Весьма востребованными остаются педагоги, им предлагают 225 тыс. тенге.

Далее следуют операторы call-центра, специалисты контактного центра (200 тыс.), официанты, бармены, бариста (300 тыс.) и офис-менеджеры (220 тыс.).

Программисты и разработчики заняли 12 место рейтинга, но зато их труды наниматели готовы вознаграждать суммой в 500 тыс. тенге.

Замыкают топ SMM-менеджеры, контент-менеджеры (250 тыс.), секретари, помощники руководителя, ассистенты (215 тыс.) и кладовщики (225 тыс.).

Заработать не просто на хлеб, а еще и с маслом вполне реально в ряде профессиональных областей. Самая "питательная" из них – область высшего и среднего менеджмента, где медианная заработная плата, согласно аналитике HeadHunter, достигает 503 тыс. тенге.

Чуть менее привлекательны, с финансовой точки зрения, сферы стратегии, инвестиций и консалтинга – около 400 тыс.

"Бронзу" получают спортивные и фитнес-клубы, салоны красоты с 321 тыс. тенге.

В области информационных технологий соискатель может рассчитывать на 313 тыс. тенге, в автомобильном бизнесе – на 310 тыс., в продажах и обслуживании клиентов – 308 тыс.

Последними планку в 300 тыс. тенге преодолели юристы, зарабатывающие 306 тыс. тенге в среднем.

В маркетинге, рекламе и PR, а также управлении персоналом зарплаты достигают 298 тыс. тенге.

В сфере строительства и недвижимости – 297 тыс.

В остальных профессиональных областях вознаграждения за старания выглядят следующим образом:

  • Закупки – 296 тыс. тенге
  • Сельское хозяйство – 295 тыс.
  • Добыча сырья – 294 тыс.
  • Финансы, бухгалтерия – 292 тыс.
  • Производство, сервисное обслуживание – 282 тыс.
  • Искусство, развлечения, массмедиа – 278 тыс.
  • Транспорт, логистика, перевозки – 277 тыс.
  • Рабочий персонал – 260 тыс.
  • Медицина, фармацевтика – 247 тыс.
  • Домашний, обслуживающий персонал – 232 тыс.
  • Административный персонал – 229 тыс.
  • Наука, образование – 224 тыс.
  • Туризм, гостиницы, рестораны – 224 тыс.
  • Страхование – 215 тыс.
  • Розничная торговля – 215 тыс.
  • Безопасность – 155 тыс.

Вместе с тем, как отметили эксперты, кандидат, который имеет большой спрос у работодателей, комбинирует в себе как теоретические навыки, полученные в процессе приобретения диплома, так и практические, приобретенные в процессе работы. Однако уже сейчас большее внимание уделяется все-таки вторым:

"По оценкам аналитиков hh.kz, доля вакансий с требованием высшего образования снижается каждый год: если в 2022 году их было 30%, то в 2023-м – 28%".

Иными словами, найти "свое место под солнцем" можно и без диплома. И реже всего требования к наличию "корочки" предъявляются в таких областях, как "Информационные технологии", "Маркетинг, реклама, PR", "Искусство, развлечения, масс-медиа".

Читайте также

Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Австрии
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Австрии
Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина
Семейные ценности через традиции: почему важно, чтобы семья была едина
Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан
"Келешек": казахстанским родителям нужно научиться копить на учебу детей
Ирина Мишура
Интересное Казахстан 2024 год Трудоустройство Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: