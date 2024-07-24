Брачный договор в Казахстане: от каких потенциальных рисков он может защитить

В Казахстане в последнее время участились скандалы с разделом имущества. Сюда же можно отнести случаи, когда кто-то из супругов все проигрывал на ставках и теперь его семья вынуждена скитаться по съемным квартирам.

На этом фоне вновь актуализировался вопрос о необходимости заключения брачного договора. Кандидат юридических наук, управляющий партнер юридической компании Булат Пономарев рассказал корреспонденту Zakon.kz, когда и как нужно заключить данный контракт и какие вопросы он позволит снять в случае развода.

– Булат Аскарович, позволяет ли законодательство Казахстана заключать брачный контракт? В каких законах прописано такое право?

– Да, конечно, положения параграфа 2 главы 7 Кодекса Республики Казахстан от 26.12.2011 № 518-IV "О браке (супружестве) и семье" посвящены договорному режиму имущества супругов. Согласно части 1 статьи 39 Кодекса, брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения. То есть брачный договор может быть заключен как до вступления в брак, так и в период брака, и в случае его расторжения. Брачный договор заключается исключительно в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В противном случае юридическую силу документ иметь не будет.

– Насколько это действенный инструмент, чтобы защитить свои имущественные права? Не является ли это в нашей реальности просто очередной бумагой? Ведь зачастую супруги могут просто не регистрировать свои права на имущество?

– Брачный договор – один из наиболее действенных инструментов для решения потенциальных имущественных споров супругов, так как позволяет заблаговременно определить, кому и что достанется в случае развода. Как и любой договор, форма которого соблюдена (в данном случае – нотариальная), он имеет обязательную силу для подписавших его сторон. В нем допустимо определить, какое имущество является личным каждого супруга, а какое – совместным, а также заранее установить порядок его раздела. Причем брачный договор можно заключить как в отношении любого имущества, в том числе планируемого к приобретению в будущем, так и в отношении отдельных его видов.

– Как часто казахстанцы заключают такой договор? Есть ли какая-то статистика, сколько таких контрактов заключено в Астане за последние, скажем, три года?

– К сожалению, официальная статистика количества заключенных брачных договоров не публикуется, хотя это возможно силами Республиканской нотариальной палаты. По крайней мере, я не нашел таких данных в открытом доступе. Но могу допустить, что процент заключенных брачных контрактов невелик. Тем не менее в крупных городах такие договоры заключаются регулярно, но по своей практике могу сказать, что с подобным вопросом приходят далеко не каждый день.

– Чем это может быть обусловлено?

– Во-первых, многие молодожены не знают, что существует такая возможность. Особенно в сельской местности.

Во-вторых, в Казахстане, как и в других странах СНГ, не принято обсуждать имущественные вопросы, стесняются или опасаются, что это может быть расценено одним из брачующихся как проявление недоверия.

В-третьих, в республике большое количество браков заключается в молодом возрасте, в 20-25 лет. В этом случае, как правило, будущие супруги еще не успели обзавестись существенным имущественным комплексом.

– Кто чаще всего инициирует заключение такого контракта – мужчины или женщины? Может быть, инициаторами выступают родные той или иной стороны?

– Такой статистики тем более нет, так как в брачном договоре не указывается инициатор его заключения. На личном опыте скажу, что, в первую очередь, подписание этого документа в интересах более состоятельного из супругов. Имею в виду в материальном плане.

Конечно, родственники тоже играют не последнюю роль в этом вопросе, так как могут подтолкнуть одного из супругов к совершению данной сделки.

– Что можно прописать в брачном договоре?

– Как я уже сказал, брачным договором супруги вправе изменить установленный режим общей совместной собственности (50/50), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Кроме того, в брачном договоре супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов.

А также определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Включить в брачный договор можно любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов, а также имущественного положения детей, рожденных или усыновленных в этом браке. Это прямо установлено частью 1 статьи 41 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

Таким образом, в брачном договоре допустимо определять только имущественные вопросы.

Брачный договор не может:

ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;

их право на обращение в суд за защитой своих прав;

регулировать личные неимущественные отношения между супругами;

права и обязанности супругов в отношении детей и включать в себя другие условия, противоречащие основным началам брачно-семейного законодательства Республики Казахстан.

Поэтому установить, условно, кто будет выносить мусор, а готовить или убираться – нельзя. Также нельзя включить в договор условие о том, как будут супруги воспитывать ребенка.

– Можете назвать из практики случаи заключения брачного контракта, которые вам запомнились?

– Ко мне пришла супружеская пара. Они хотели, чтобы я помог им в составлении брачного договора относительно садового инвентаря. Они принесли перечень, я смотрю, там грабли, лопаты и что-то еще. Но позже выяснилось, что это антиквариат, и этому садовому инвентарю больше ста лет и его совокупная стоимость – несколько десятков тысяч долларов. И супруг, будучи коллекционером, хотел этот вопрос регламентировать, что в случае чего делим все, но вот это не трогайте.

– В Казахстане не исключение случаи лудомании, когда кто-то из супругов проигрывает все имущество. Можно ли прописать в договоре, что супругу/супруге нельзя делать ставки? Можно ли прописать в контракте, что не должен делать кто-то из супругов и что станет однозначным поводом для развода?

– Пойдем по порядку. Обычно один из супругов оформляет совместно нажитое имущество на третьих лиц, чаще всего – на близких родственников, как раз для того, чтобы обойти установленный режим общей совместной собственности 50/50 (в этом случае при совершении юридических сделок требуется согласие супруги (супруга). – Прим. ред.).

Конечно, это может быть сделано и по другим мотивам, в частности, уклонения от уплаты налогов, например. Но мы сейчас говорим в контексте брачно-семейных отношений. Поэтому в этом смысле брачный договор решает проблему сокрытия имущества одним из супругов.

Что же касается домашнего насилия, наркомании, лудомании и дополнительных оснований для развода, в брачном контракте невозможно определить неимущественные отношения супругов. Это прямо установлено частью 3 статьи 41 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье". Однако важно упомянуть, что в силу части 1 статьи 16 Кодекса брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов. То есть достаточно воли одного из супругов, чтобы развестись. Поэтому установление списка причин для этого попросту ограничивало бы правовой статус супругов.

Необходимо также подчеркнуть, что в соответствии с частью 1 статьи 27 Гражданского кодекса РК гражданина, который вследствие злоупотребления азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, можно ограничить в дееспособности в судебном порядке. В этом случае он хотя бы будет ограничен в праве распоряжаться семейным имуществом и денежными средствами.

Вместе с тем 8 июля 2024 года принят Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации", согласно которому госслужащие и военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, а также руководители бюджетных организаций и вовсе лишены права участвовать в азартных играх/пари.

– Можно ли расторгнуть брачный контракт?

– Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов, а также по воле одного из них в судебном порядке при существенном нарушении договора другой стороной.

Кроме того, брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям недействительности сделок, например, если условия договора ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или нарушают имущественные права детей (так называемая, кабальная сделка).

– Что бы вы все-таки порекомендовали молодым людям, которые вступают в брак?

– Я порекомендовал бы не стесняться обсуждать имущественные вопросы, как говорится, на берегу, потому что как только у людей начинает появляться имущественный комплекс, соответственно, возникают потенциальные риски споров. Поэтому, чтобы исключить эти вероятные споры, и, так скажем, тем самым по факту укрепить брачный союз, я рекомендую с самого начала сесть и все проговорить. Понятно, что вы можете столкнуться с непониманием со стороны своего партнера. Это нормально. Но это не говорит о том, что вам нужно тему закрыть раз и навсегда. Нет, можно несколько раз поговорить, подвести к этому. И само собой можно обратиться за консультацией к юристам.

Не нужно пренебрегать юридической помощью в этом вопросе просто потому, что юрист знает законы и он сможет подсказать. А когда люди начинают заниматься самодеятельностью, читать что-то в интернете, на форумах или слушать друзей и так далее, это может привести, условно, к некорректному регулированию. Я на практике сталкивался с ситуацией, когда люди, вроде бы, подписали между собой брачный договор, но нотариально не удостоверили. И в таком случае, если возникнет спор, то стороны могут обратиться в суд. А там этот договор, где, якобы они все отрегулировали, может быть признан незаключенным. Соответственно, все то, что вы там отрегулировали, к сожалению, не будет работать.

– Какова цена спокойствия?

– Как я уже отметил, брачный договор составляется исключительно в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В противном случае он не считается незаключенным по закону.

У нотариусов есть стандартизированные формы. Не могу сказать в моменте, сколько стоит данная услуга, но думаю, что это небольшие деньги – в пределах 20-30 тыс. тенге.

Если же идти за составлением договора к юристу, думаю, что такая услуга будет стоить не менее 50 тыс. тенге. Но плюс в том, что он сможет максимально сделать так, как люди хотят, описать все моменты детально и подробно. Во-вторых, он может предусмотреть правовые риски обеих сторон, а нотариусы используют, как правило, стандартные формы и там идут минимальные изменения.

На что следует обращать внимание при составлении брачного договора, можно узнать здесь.