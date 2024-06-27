Госслужащим запретят азартные игры – Сенат одобрил закон

Депутаты сената рассмотрели и одобрили в двух чтениях закон, которым госслужащим запрещается делать ставки. Документ направили на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

Как отметила депутат Асем Рахметова, закон направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари.

Документом ограничивается участие в азартных играх и пари лиц в возрасте до 21 года. В этот перечень входят также лица, ограниченные в участии в азартных играх и (или) пари, в том числе путем самоограничения со сроком от одного года до 10 лет, лица, включенные в Единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях, лица, принявшие антикоррупционные ограничения по участию в азартных играх.

"Да, эта норма (о запрете чиновникам играть в азартные игры. – Прим. авт.) вошла. Она как раз полностью согласуется с петицией, которая была инициирована общественным активистом, председателем общественной организации "Әділдік жолы" Дидаром Смагуловым. За короткий срок эта петиция была рассмотрена нашим Министерством туризма и спорта. Единогласно все члены рабочей группы приняли решение ее в полном объеме удовлетворить", – сообщил в кулуарах сената вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев.

Он же рассказал, какая ответственность предусмотрена за нарушение данного запрета.

"Если госслужащий или военнослужащий примет участие в азартной игре или сделает ставку в букмекерской конторе, то в этом случае он по отрицательным мотивам будет освобожден от занимаемой должности. Штрафных санкций не предусмотрено, в отношении госслужащего такой санкции нет", – добавил он.

Законом также устанавливается порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр, и введение консультативного медицинского наблюдение за ними.

Ряд новелл касаются:

установления запрета по рассылке операторами сотовой связи текстовых сообщений на абонентские устройства населения, содержащих рекламу электронного казино, интернет-казино, а также рекламу азартных игр и (или) пари;

установления запрета рекламы букмекерских контор и тотализаторов, а именно: наружной рекламы на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании (за исключением рекламы в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий);

установления запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования и здравоохранения, в культовых зданиях и сооружениях;

установления запрета на осуществление деятельности на территории Республики Казахстан интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор, тотализаторов, без наличия лицензии.

Сопутствующими поправками устанавливается административная ответственность организаторов игорного бизнеса за:

допуск к участию лиц в возрасте до 21 года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари и состоящих в Едином реестре должников;

распространение или размещение тотализатором, букмекерской конторой рекламы, не соответствующей положениям законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;

несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению в игорных заведениях, помещениях букмекерской конторы и тотализатора, кассах казино и залах игровых автоматов, кассах и электронных кассах букмекерской конторы и тотализатора, собственных интернет-ресурсах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари;

распространение карт условного доступа к услугам операторов телерадиовещания;

Отмечается, что закон позволит актуализировать нормативную основу регулирования сферы игорного бизнеса и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в области игорного бизнеса.

27 июня 2024 года сенаторы одобрили закон, которым ужесточается ответственность за акты вандализма.