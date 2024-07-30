Приятное с полезным: как избавиться от ненужных вещей, помогая другим

Взмах руки – и в помойку летят "уже немодные" наряды и опостылевшие любимому чаду игрушки. Я ведь кто-то, деля одну футболку на троих и ходя в школу с полиэтиленовым пакетом, был бы рад и б/у. О том, как расхламить свой дом и принести радость в чужой – в материале Zakon.kz.

Благотворительные склады

Такие, как правило, существуют при благотворительных фондах и аккумулируют в своих стенах то добро, которым граждане готовы поделиться с нуждающимися. Отсюда его теплые "лучи" достигают даже самых отдаленных уголков страны.

Есть подобный, в сотрудничестве с движением "Я алматинец" и фондом помощи онкобольным детям "Амила", и в южной столице. По словам волонтера Адель Оразалиновой, принимают здесь практически все: одежду, книги, игрушки, косметику, мелкогабаритную мебель и технику. Лишь бы в хорошем состоянии и полном комплекте – не стоит привозить, например, одну варежку или ботинок.

Вместе с тем денежные пожертвования и слишком дорогостоящие дары не приветствуются – во избежание финансовых рисков.

В данный момент офис команды располагается по адресу Сагадата Нурмагамбетова, 204. Работа ведется каждый день с 9:00 до 18:00, за исключением выходных и праздников. Но! Перед визитом желательно связаться с Адель. Контакт прилагается.

"Это частная инициатива. Мы развозим вещи по аулам, передаем нашим партнерам-волонтерам, поддерживаем погорельцев. Когда были паводки, тоже передавали вещи", – рассказала Оразалинова.

Упор делается на малоимущих, многодетных, но, поскольку беда способна "заглянуть на огонек" к каждому, ухватиться за крепкую руку помощи может практически кто угодно.

"К нам обращались релоканты. Выдавали им постельные комплекты, принадлежности, утварь. Надо сказать, что очень многие из них нам потом все это вернули, когда уезжали. Привозили обратно матрацы, чайники, сковородки, благодарили", – вспоминает волонтер.

Боксы "Тепло"

Установлены в разных локациях, увы, только Алматы. Всего "теплых коробочек" 25, посмотреть адреса и выбрать ближайший к дому или работе можно на сайте проекта.

Важно! В отличие от благотворительных складов, боксы принимают только текстиль.

"А куда девать неликвид?"

Откровенную ветошь у вас с радостью заберут в приютах и передержках для животных.

Для всего остального есть пункты приема. В них можно снести, допустим, совсем старые книги с трухлявыми страницами, стекло, сломанные гаджеты, жестяные банки, картонные упаковки, непригодные для "второй жизни" пластиковые изделия и т. д.

Тяготы зарождения культуры

Как призналась в беседе с журналистом Адель Оразалинова, обращаясь к подписчикам в соцсетях, она не раз просила привозить постиранные вещи. И казалось бы, и без наставлений ясно, что если у человека нет денег на рубашку, вряд ли найдется на бытовую химию. Если у человека сгорел или оказался затопленным дом, где он раздобудет стиральную машину? Однако...

"Я веду эту деятельность уже более 10 лет. И за эти годы бывало такое, что мы "копались", пардон, в грязных трусах с характерными следами. Даже локальная шутка возникла: зимой ждем "угольки" со сгоревших дач, летом – в пору выпускных и свадеб – костюмы и платья, на которые кого-нибудь вырвало. Понятное дело, ребята хорошо погуляли, превысили свою норму алкоголя – вот вам и "авария". А теперь выбросить едва купленный пиджак жалко, а чистить не хочется".

Или как вам такая трэш-история? В частном доме умер старичок. Его родственники "поскребли по сусекам", собрали скромные пожитки, покидали их в "пузатые" клетчатые сумки – и добро пожаловать в благотворительность! Естественно, сортировкой "от сердца оторванного" скарба никто не заморачивался. А в скарбе том, простите, разве что сам почивший дедушка не обнаружился: в тряпье "прятались" дохлые крысы, насекомые с личинками, рассада, собачьи фекалии, отрава от грызунов.

"Мы могли бы организовать свой "музей" с такими находками. Стоим, разбираем все это: грязное белье, куклы без головы, машинки без колес, одинокий тапок... Граждане, это не помощь, а я не свалка! Я старалась не обижаться на людей, понимала, что культура совсем не развита. Набиралась терпения и объясняла. И надо сказать, дело сдвинулось с мертвой точки! Со временем стали привозить все больше чистого, аккуратного, и все меньше хлама. Даже извиняются, если привозят детские вещички, а там едва заметные пятна и потертости. Люди научились избавляться от мусора, а нам привозить то, что действительно еще послужит. То есть поняли суть".

Впрочем, конфуз подкрадывается и ко совсем нежадным индивидам. Так, в "передачке" от зажиточной семейной четы, среди дорогих покрывал и наволочек, которые планировалось направить дому престарелых, коварно "засели" игрушки для взрослых.

"Ох, и повеселила бы я бабушек, если б так и передала", – смеется наша собеседница.

Иметь дело с тайной чужой личной жизни, конечно, непросто. Активисты находят в книгах трогательные записки, памятные фотографии, и очень расстраиваются, когда эти "осколки прошлого" не представляется возможным вернуть владельцам.

И пока одни крайне щепетильны к пожертвованному, другие не гнушаются делать на нем деньги. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

"Мы сотрудничали с волонтерами из области, которые приезжали, забирали вещи. Мне не жалко. Но потом эти вещи замечали в секонд-хендах... И ладно, когда так поступают действительно бедные люди: купит он себе на эти деньги булку хлеба – да на здоровье. Это ведь не от хорошей жизни, а мы и работаем на то, чтобы хоть как-то эту жизнь улучшить. Но вот когда этим занимаются наши коллеги... Поэтому перед тем, как куда-то что-то пожертвовать, убедитесь в том, что оказывается реальная помощь, не в коммерческих целях".

Почему это важно? Потому что, пока не чистые на руку "добрые самаритяне" сбывают с рук чужой багаж, в иных районах республики босоногие мальчишки играют пластиковой бутылкой с песком в футбол. Но это – на поверхности. А в глубине – огромная неудовлетворенность жизнью и обида на мир.

"Игрушек нет, книг нет, телевизора нет, кружков и "развивашек" – подавно. Что им еще остается? Мы вот удивляемся, почему столько насилия. А у них и в голове ничего нет, они не знают, как справляться со своим гормональным фоном. Что почувствовали, то и сделали. Заходишь летом в дом – скрученные корпешки, низкий стол, хорошо, если бутылка молока, лепешка, арбуз нарезанный. Все. Тем и "наелись" на день. Понятно, что возникают закономерные вопросы к родителям, но сейчас не об этом. Я рассказываю подобные истории своим детям, племянникам. Вот пинают ребята эту бутылку, футбол у них такой. Какие там летние лагеря, заграничные поездки? Дома, когда разбираем шкафы, я объясняю: отдать нужно не испорченное, а пригодное к использованию. Почему бедный ребенок должен играть безголовой куклой? Лучше тогда вообще не делиться. Конечно, нельзя требовать отдавать самое любимое, но и приучать к позиции "нищим и барахло сойдет" в корне неправильно. Мы все равны", – считает активистка.

Вместе с тем, несмотря на обозначенное равенство, одни маются с недостатком, а другие с избытком. И эти две группы вполне способны принести пользу друг другу: первые получат необходимое, вторые справятся с захламлением.

Волонтеры советуют установить правило: купили одну новую вещь – отдайте две старые. В этом случае придется сто раз подумать, так ли уж нужна очередная обновка. Да и практика взаимопомощи прочно войдет в повседневность.

От добра добра не ищут?

Благими намерениями – дорога... Сами знаете, куда. И как бы благотворители ни старались, всегда найдутся недовольные их деятельностью сторонники "теорий заработка".

Алматинцы, по наблюдениям Оразалиновой, пресытились вниманием, в последние годы стали слишком капризны и переборчивы. Доходило и до скандалов:

"Раньше, до пандемии, мы принимали желающих у себя на складе. Стояли ящики, комоды – люди брали, что хотели. Я знала семьи, на моих глазах росли их дети. И вот приходит в очередной раз знакомая женщина. С порога заявляет: "А чего вы все тут такие разодетые?". Якобы мы хорошие вещи забираем себе, а им "обноски" оставляем. Или спрашивали: "А получше ничего нет?". Нет. Выложили все более-менее приличное, что нам привезли. "А хорошее когда будет?". К нам начали относиться как к какому-то бесплатному магазину. Еще случай. Одна посетительница увидела, что до нее другие дамы вышли с сумками. Подняла крик: "Почему они так много забрали?". Мы объясняем, что никого не контролируем. Предлагаем пройти посмотреть, что осталось. Много о себе выслушали... И "своим" отдаем, и в акимат она на нас пожалуется, и деньги мы на бедняках зарабатываем... Люди приходят за бесплатным, но сами не могут поверить в то, что помогать можно безвозмездно".

Стычки с народом и карантинные ограничения привели к тому, что "шведский стол" на складе закрыли, возможно, навсегда. Теперь команда сама развозит "угощения" по потребности.

Хотя зла и не держит. Как ни парадоксально, благотворительность – эта такая деятельность, в которой ты всегда плохой. Дал не тому. Не дал, сколько нужно. Дал, тому и сколько нужно, но "самое лучшее явно прикарманил".

Поэтому мнить себя Робин Гудом не стоит, равно как и "чистить карму", ожидать социальных поглаживаний по голове. Да и белое пальто быстро покроется пятнами чужих суждений.

Тем более цели ставятся куда глобальнее, чем кажется на первый взгляд.

В дар – людям и природе

Волонтеры подчеркивают: задачи у них сразу две. А если вдуматься, даже три. Научить соотечественников милосердию. Выручить тех их них, кто попал в незавидное положение. Ну и позаботиться об экологии.

"Вы можете вообще не быть добрым, но вам же потом тоже жить в этой помойке. Свалки переполнены. И ведь многим предметам легко продлить цикл службы. Вот скоро 1 сентября. На помойках окажется уйма рюкзаков: школьнику разонравился, изменились вкусы, хочется с другим персонажем. А в аулах дети ходят в школу с пакетами. Почему бы не пожертвовать им эти ранцы?", – считают "волшебники".

Вроде так просто – а все остались в выигрыше. Родители, уставшие разбирать переполненные балконы и антресоли. Дети, в глаза не видевшие такой "роскоши". И в итоге – целая страна, на долю которой в кои-то веки выпадет меньше отходов. Вот такое "обыкновенное чудо".