"Безопасное общество": казахстанцы должны жить спокойно

Касым-Жомарт Токаев отметил, что полиция играет особую роль в утверждении на постоянной основе принципа "Закона и порядка", что требования закона должны быть полностью реализованы в государстве, и каждый, кто нарушает его, должен быть наказан.

Только так можно создать "Безопасное общество", о котором говорит президент, где будет комфортно жить казахстанцам. В связи с этим в республике ведется большая работа, в том числе и в Кызылординской области, передает Zakon.kz.

Уважение к закону – одна из характеристик честного гражданина, и это общая обязанность не только государственных органов, но и всех людей. Борьба с преступностью и поддержание общественного порядка является очень важной задачей. Обеспечение законности и порядка является главным условием создания "Справедливого Казахстана". Поэтому правоохранительные органы уделяют особое внимание профилактике преступности. Необходимо особое внимание несовершеннолетним, препятствовать распространению наркотиков, бороться с киберпреступностью и интернет-мошенничеством.

"В мире бурно развиваются новые технологии, которые применяются и в казахстанской полиции. Используется система автоматической регистрации правил дорожного движения, нагрудные видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения. И они уже стали повседневным, обыденным делом, которые должны быть в порядке вещей. Уголовные и административные процессы ведутся полностью в электронном формате. Эта система позволяет гражданам следить за ходом расследования. В прошлом году в Кызылорде в 15 местах были установлены тревожные кнопки SOS. Благодаря им у людей есть возможность немедленно сообщить в полицию в случае противоправных действий, нажав на них. Ведутся работы по отправке фото и видео о происшествии в виде сообщения в случае, если вы стали свидетелем преступления. В мобильную программу "Охрана" добавлены интеллектуальные камеры с устройствами измерения скорости, расположенные в городе Кызылорда. Стоит отметить, что новая программа предназначена для водителей, управляющих автомобилями с поддельными номерами. В целях обеспечения безопасности жителей совместно с местными исполнительными органами в центре региона планируется установить дополнительно 1400 видеокамер, 19 интеллектуальных перекрестков и 58 стационарных устройств измерения скорости", – говорит начальник Департамента полиции Кызылординской области, генерал-майор полиции Максутхан Аблазимов.

Цифровизация полиции – разумный способ обеспечить безопасность людей. Во дворах общественных мест и многоэтажных домов города усилена работа по профилактике правонарушений. Сотрудники полиции работают не только на служебных автомобилях, но и на 10 ежедневных пешеходных маршрутах (два в дневную смену, пять – в вечернюю) и посещают обозначенные места пешком.

"Мы добились положительных показателей в борьбе с преступностью и обеспечении правопорядка. Зарегистрированные преступления с начала 2024 года снизились на 9 процентов. Это кражи, барымта, грабежи и вандализм. Кроме того, улучшилась раскрываемость краж чужого имущества, краж скота, квартирных краж, краж мобильных телефонов, преступлений вандализма. Следует отметить, что наш регион является самым безопасным регионом республики. В этом году фактов квартирных краж стало меньше на 5,7 процента. Хотелось бы особо отметить работу оперативников и судмедэкспертов при расследовании этого преступления", – продолжает Максутхан Аблазимов.

Несмотря на информацию в СМИ и социальных сетях об административной ответственности владельцев за кражи сельскохозяйственных животных, оставленных без присмотра, и о том, что они становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, не все жители пасут своих животных на пастбище. Многие бродят по окрестностям и становятся жертвами преступников. А те, кто пасет на пастбищах, не всегда нанимает пастухов. И в этом случае скот становится легкой добычей преступников. Недавний пример – полицейские задержали 23, 28 и 29-летних жителей Казалинского района, которые похитили с пастбища 11 верблюдов.

Помимо этого, на сегодняшний день тема домашнего насилия является одной из самых актуальных. Чаще всего жертвами домашнего насилия становятся женщины и дети. Поэтому в Кызылординской области принимаются активные меры по снижению уровня домашнего насилия.

Согласно статистике региона, по вопросам семейно-бытовых отношений поступило 596 звонков от 102 жителей, вынесено решение по 342 лицам, совершившим противоправные действия, 106 лицам, умышленно причинившим вред здоровью, а также 95 человек были привлечены к ответственности за избиение. По решению суда 90 человек были арестованы в административном порядке, к 143 правонарушителям установлены особые требования, а 441 человек арестован. Среди 102 неблагополучных семей есть также граждане, которые бьют своих жен и детей, а также пристрастились к спиртным напиткам.

Для безопасности семей, женщин, детей полицейские области проводят профилактические мероприятия "Турмыс", "Квадрат", "Соседский контроль", "Участок", "Общество без насилия", направленные на предотвращение преступлений и правонарушений.

Одной из наиболее актуальных проблем также является преступность среди подростков. За три месяца зарегистрировано 4 преступления, совершенных подростками, к уголовной ответственности привлечены два школьника, два студента. Родители 1486 подростков, находившихся после 23:00 без законного представителя на улицах города и в развлекательных заведениях, привлечены к административной ответственности.

"Если рассмотреть причины детской и подростковой преступности, то самая главная кроется в том, что ребенок не получил элементарного воспитания в семье. Дело в том, что некоторых родителей не волнует судьба своих детей, они их оставляют без присмотра, не следят за ними, не контролируют их. В то же время нам, как обществу, как и родителям, необходимо вместе работать, чтобы не быть равнодушными к образованию молодого поколения, следить за тем, чтобы подростки не сидели сложа руки, повышать их интерес к творчеству и спорту. Кроме того, хотелось бы остановиться на проблеме безопасности детей на дорогах. Сегодня совместно с учителями в образовательных учреждениях проводятся лекции по правилам дорожного движения. Важно обратить внимание на то, насколько опасны мотоциклы, скутеры, мопеды, самокаты, вызывающие интерес современной молодежи и детей, и рассказать, что они на шаг ближе к опасности из-за незнания правил вождения и ПДД. Мы просим родителей ограничить использование этих средств", – говорит Максутхан Аблазимов.

Большое внимание уделяется и профилактике наркотиков. Общество не может быть безопасным, если их продают, в том числе детям, подросткам. Сейчас большое распространение получают синтетические наркотики, и это огромная опасность для будущих поколений. Подростки становятся легкой добычей для торговцев наркотиками. Не до конца осознавая ответственность, они обманываются легкими деньгами и считают, что ответственности за подобные действия нет. Это заблуждение! Синтетические наркотики в основном продаются в интернете. А известно, что интернет-магазины доступны каждому жителю страны. То есть покупатель и торговец не встречаются лицом к лицу.

С начала года кызылординские стражи порядка заблокировали 20 сайтов с рекламой синтетических наркотиков, в регионе выявлено 45 наркопреступлений, изъято почти 10 кг наркотиков. Создание безопасного общества, свободного от наркотиков – долг каждого гражданина Казахстана. Поэтому профилактика наркомании находится на особом контроле ведомства.