Токаев о Назарбаеве: Его заслуги не должны быть преданы забвению

23 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев уточнил, почему постоянно говорит о диктатуре закона и порядка. Кроме того, президент отметил заслуги Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Во время торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики глава государства указал на то, что мир и прогресс начинаются с воспитания в семье, чистоты на улицах, согласия в обществе.

"Это наш тщательно продуманный фундаментальный принцип, который должен укорениться в общественном сознании. Ведь, как гласит известное изречение, "право – это искусство добра и справедливости". Закон для того и нужен, чтобы защищать права и свободы граждан, обеспечивать порядок в обществе. Конечно, всегда будут люди, недовольные суровыми, на их взгляд, законами, и утверждающие, что происходит "закручивание гаек". Но те, кто хочет жить в безнаказанности и вседозволенности, по сути, выступают против интересов народа и страны". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, государство продолжит принимать меры для реализации принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям, будет жестко бороться с хулиганством и организованной преступностью.



Также президент подчеркнул, что только взаимная поддержка и солидарность, устремленность к высоким целям позволят повысить авторитет нашей страны и сделать узнаваемым и авторитетным наш бирюзовый паспорт.

"Нужно относиться друг к другу с уважением, вниманием и заботой. Нам необходимо противостоять любым трудностям и работать сообща на благо Родины. Мы должны вместе строить Справедливый Казахстан, в котором в мире и согласии будут жить наши граждане, уверенно смотря в завтрашний день. Люди ждут справедливости во всех сферах. Для этого каждый должен начать, прежде всего, с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он отметил, что в главный для страны праздник необходимо отметить заслуги Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.

"Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: "Жақсының жақсылығын айт". Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое". Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что достижения Казахстана – это общий успех всего народа.

Также Токаев уже рассказал свое видение перспектив развития агропромышленного комплекса. По его словам, несмотря на весенние паводки, было собрано более 26 млн тонн зерна, что стало рекордным показателем.

Кроме того, он заявил, что в 2024 году средняя продолжительность жизни впервые за годы независимости превысила 75 лет.