"Помогите встать": как ТОО обмануло человека с инвалидностью и государство почти на миллион тенге
Жанат Курманбаев рассказал, что перенес ампутацию обеих нижних конечностей из-за болезни, прошел реабилитацию и получил от государства протезы. В текущем году ему потребовалось их отремонтировать.
Фото: из личного архива Жаната Курманбаева
Воспользоваться такой возможностью нуждающийся в ней человек имеет право раз в год, причем совершенно бесплатно.
Узнав об этом, Жанат выбрал поставщика услуги на официальном портале – ТОО "Sunfeel".
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На предоставленных Zakon.kz скриншотах из личного кабинета Курманбаева видно: ему требовался ремонт протезов левого и правого бедра. Каждая услуга обходится в 457 728 тенге.
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Фото: скриншот
"Я выбрал их 26 апреля, собирался ехать в Алматы после майских праздников. Ждал ответа. 1 числа они приняли мою заявку, дали ответ, что услуга доступна в стационаре", – рассказал собеседник.
Обращаемся к букве закона. В Правилах обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью сказано следующее:
"Вызов на стационарное протезирование высылается заблаговременно. Первичное стационарное протезирование осуществляется в срок не более 20 рабочих дней. Вторичное стационарное протезирование осуществляется в срок не более семи рабочих дней".
Проще говоря, указанное время пациент должен находиться под наблюдением врачей в стационаре. Однако...
"После майских праздников я связался с ними снова, и тут неожиданно выяснилось, что стационара у них нет. Вернее, есть, но в Актобе. Предложили приехать, отдать протезы, а позже забрать уже отремонтированные. А мне в Алматы и остановиться-то негде", – прокомментировал Курманбаев.
Из-за невозможности получения услуги житель СКО попытался сменить Sunfeel на другого поставщика. Но тут обнаружился еще один "сюрприз": на портале запрошенная услуга значится как оказанная, причем еще 1 мая. Соответственно, обратиться за помощью Курманбаев теперь сможет не раньше, чем через год.
В качестве, вероятно, "утешительного приза" Жанату, по его словам, скинули на карту 185 тыс. тенге. Надо ли говорить, что эта сумма не решила его проблем?
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"Непонятно, как они это все провернули, как попали в список? Меня, считай, лишили возможности встать, потому что приемные гильзы протезов стали мне не по размеру, ходить так я не могу. Они получили из бюджета почти миллион тенге за "помощь" мне. А я теперь год буду вынужден сидеть в коляске, и непонятно, что теперь делать", – рассказал казахстанец.
До болезни Жанат Курманбаев жил обычной жизнью: занимался перевозками, обеспечивал семью. Теперь ему требуется постоянный присмотр и уход. Основной доход – пособие по инвалидности. Такую "роскошь", как обслуживание протезов за свои деньги, мужчина попросту не может себе позволить. Остается надеяться, что произошедшим заинтересуется, по всей видимости, такое же обманутое, как Жанат Курманбаев, Министерство труда и социальной защиты населения РК.