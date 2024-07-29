"Помогите встать": как ТОО обмануло человека с инвалидностью и государство почти на миллион тенге

В этом году житель СКО Жанат Курманбаев должен был получить услугу по ремонту протезов ног. Услуга, по его словам, оказана не была, хотя средства из бюджета на это выделили и даже освоили, сообщает Zakon.kz.

Жанат Курманбаев рассказал, что перенес ампутацию обеих нижних конечностей из-за болезни, прошел реабилитацию и получил от государства протезы. В текущем году ему потребовалось их отремонтировать.

Фото: из личного архива Жаната Курманбаева

Воспользоваться такой возможностью нуждающийся в ней человек имеет право раз в год, причем совершенно бесплатно.

Узнав об этом, Жанат выбрал поставщика услуги на официальном портале – ТОО "Sunfeel".

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На предоставленных Zakon.kz скриншотах из личного кабинета Курманбаева видно: ему требовался ремонт протезов левого и правого бедра. Каждая услуга обходится в 457 728 тенге.

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Фото: скриншот

"Я выбрал их 26 апреля, собирался ехать в Алматы после майских праздников. Ждал ответа. 1 числа они приняли мою заявку, дали ответ, что услуга доступна в стационаре", – рассказал собеседник.

Обращаемся к букве закона. В Правилах обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью сказано следующее:

"Вызов на стационарное протезирование высылается заблаговременно. Первичное стационарное протезирование осуществляется в срок не более 20 рабочих дней. Вторичное стационарное протезирование осуществляется в срок не более семи рабочих дней".

Проще говоря, указанное время пациент должен находиться под наблюдением врачей в стационаре. Однако...

"После майских праздников я связался с ними снова, и тут неожиданно выяснилось, что стационара у них нет. Вернее, есть, но в Актобе. Предложили приехать, отдать протезы, а позже забрать уже отремонтированные. А мне в Алматы и остановиться-то негде", – прокомментировал Курманбаев.

Из-за невозможности получения услуги житель СКО попытался сменить Sunfeel на другого поставщика. Но тут обнаружился еще один "сюрприз": на портале запрошенная услуга значится как оказанная, причем еще 1 мая. Соответственно, обратиться за помощью Курманбаев теперь сможет не раньше, чем через год.

В качестве, вероятно, "утешительного приза" Жанату, по его словам, скинули на карту 185 тыс. тенге. Надо ли говорить, что эта сумма не решила его проблем?

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"Непонятно, как они это все провернули, как попали в список? Меня, считай, лишили возможности встать, потому что приемные гильзы протезов стали мне не по размеру, ходить так я не могу. Они получили из бюджета почти миллион тенге за "помощь" мне. А я теперь год буду вынужден сидеть в коляске, и непонятно, что теперь делать", – рассказал казахстанец.