Подделывают голоса и внешность: какие схемы используют мошенники, чтобы обмануть казахстанцев

В полиции Астаны рассказали об основных схемах интернет-мошенников и как они ими пользуются, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным заместителя начальника УП столичного района Сарыарка Жасулана Жакай, одна из часто используемых схем – звонки от имени сотрудников службы безопасности банков или правоохранительных органов с использованием искусственного интеллекта.

"В данном случае злоумышленники, используя различные приложения искусственного интеллекта, подделывают внешность, голос, тем самым могут ввести вас в заблуждение под видом сомнительных банковских транзакций или спецоперации по поимке злоумышленников", – рассказал Жасулан Жакай на брифинге в РСК.

Он отметил, что также часто мошенники используют фишинговые сайты, которые нацелены на сбор персональных данных и банковских сведений. И, как правило, такие поддельные сайты один в один идентичны реальным сайтам.

"Еще один новый вид мошенничества – рассылка вредоносных ссылок, которые, как правило, поступают от знакомых контактов. После прохождения по указанным ссылкам злоумышленники получают доступ к вашей учетной записи, а затем рассылают информацию по контактам с просьбой одолжить денежные средства, которые выводят на подставные банковские счета", – объяснил заместитель начальника УП района Сарыарка Жасулана Жакай.

Инвестирование в криптовалюты и ценные бумаги, продажа несуществующих товаров в интернете – наиболее известные схемы мошенников. Однако по сей день многие граждане продолжают попадаться на эти схемы обмана. В связи с этим в полиции просят быть более внимательными и не приобретать товары на неизвестных сайтах.

"Также не забывайте соблюдать конфиденциальность, используйте надежные пароли, не переводите денежные средства неизвестным лицам, не отвечайте на звонки с иностранных номеров и не переходите по сомнительным ссылкам, которые тиражируются в виде розыгрышей призов или голосований", – заключил Жасулан Жакай.

В марте казахстанцы столкнулись с новым видом мошенничества. В мессенджере WhatsApp с различных номеров, зарегистрированных в России, жителям поступали сообщения от якобы полномочного представителя президента Казахстана в России.