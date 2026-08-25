Что делать, если ребенок потерялся: семейная инструкция по безопасности

Потеряться ребенок может даже на хорошо знакомом маршруте – по дороге из школы, кружка или магазина. В такой ситуации важно не паниковать и знать четкий порядок действий. Zakon.kz выяснил у полиции и психолога, чему родители должны заранее научить ребенка и куда ему обращаться за помощью.

Телефон может подвести. Память – нет

Мы привыкли решать почти все с помощью смартфона. Позвонить маме – открыть контакты, найти адрес – открыть карту, написать бабушке – открыть мессенджер. Но у ребенка, который растерялся на улице, может не оказаться доступа ни к одной из этих возможностей. Телефон может разрядиться, потеряться, разбиться, упасть в воду. Ребенок может забыть его в школе или оставить в рюкзаке, который вдруг оказался далеко. Поэтому номер мамы, папы, бабушки или другого взрослого, который точно сможет приехать, полезно превратить из записи в телефоне в знание, которое всегда с ребенком.

Корреспондент Zakon.kz поговорила с начальником отдела ювенальной полиции ДП г. Алматы подполковником полиции Жанной Шонжановой, которая рассказала, что делать школьнику, если он заплутал.

"В первую очередь родителей необходимо предупредить, чтобы ребенок всегда знал наизусть номер телефона родителей. Если ребенок маленький, например, первоклассник, и потерялся, не обязательно искать именно сотрудника полиции. Главное – пройти в людное место и обратиться за помощью к взрослому человеку, желательно к женщине, либо к сотруднику полиции, если он находится рядом. Нужно прямо сказать: "Я потерялся и не могу найти своих родителей", – поясняет начальник отдела ювенальной полиции Жанна Шонжанова.

Также эксперт уточнила, что если рядом нет ни взрослых, к которым можно обратиться, ни сотрудников полиции, ребенок может самостоятельно позвонить по номеру "102" и сообщить, что он потерялся и где он находится. При этом важно спокойно и точно описать свое местоположение и не сообщать заведомо ложную информацию.

"Главное – не паниковать, оставаться в людном и безопасном месте, чтобы сотрудники полиции сразу смогли найти ребенка", – добавила Жанна Шонжанова.

Потеряться – это не стыдно

Есть еще одна вещь, которую взрослым важно объяснить ребенку: если он не знает, куда идти, не нужно продолжать идти. Не надо пытаться самостоятельно искать дорогу, садиться в транспорт "примерно в сторону дома" или идти за человеком, который обещает помочь найти родителей. Нужно остановиться и найти взрослого, которому можно довериться и попросить помощь.

"Если поступает сообщение о том, что ребенок потерялся, неважно, сообщил об этом сам ребенок или взрослый человек, к которому он обратился, – на место незамедлительно выезжает патрульная полиция. По прибытии сотрудники выясняют у ребенка необходимые сведения: как зовут родителей, где он живет, в какой школе учится, и другую информацию, которая поможет установить его личность и найти родителей". Начальник отдела ювенальной полиции ДП г. Алматы подполковник полиции Жанна Шонжанова

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Очень важна социализация и умение коммуницировать

Фраза "если потеряешься, обратись к взрослому" звучит понятно взрослому. Для испуганного ребенка – не всегда. Поэтому иногда полезнее не читать лекцию, а устроить маленькую репетицию дома. По словам кандидата психологических наук Жанат Биржановой, чтобы ребенок не терялся и не впадал в панику в незнакомой ситуации, ему необходимы базовые навыки коммуникации и социализации. С раннего детства важно учить его обращаться за помощью:

к воспитателю,

учителю,

сотруднику полиции,

просто к взрослому человеку.

Ребенок должен понимать, что попросить о помощи – это нормально и что в такой ситуации ему обязательно помогут.

"Ступор, когда ребенок потерялся, возникает не только потому, что он не знает, где находится его дом. Часто причина в отсутствии самых обычных бытовых и социальных навыков. Например, ребенок может не знать свой домашний адрес, район, в котором живет, номер телефона родителей или даже фамилию мамы, особенно если она отличается от его фамилии. Поэтому такие вещи важно проговаривать и постепенно закреплять в повседневной жизни. Ребенок должен знать основную информацию о себе и своей семье и уметь спокойно обратиться к взрослому за помощью. Это базовые навыки безопасности, которые лучше формировать заранее, а не в тот момент, когда ребенок уже оказался в стрессовой ситуации", – поясняет психолог.

Если ребенок потерялся и начинает паниковать, в первую очередь важно помочь ему успокоиться и только потом принимать решения. Для этого ребенка можно заранее научить простому навыку – контролировать дыхание. Например, сделать глубокий вдох, выдох и повторить несколько раз.

"Можно использовать технику "дыхание по квадрату": мысленно представить квадрат и двигаться по его сторонам. На одну сторону – вдох, на следующую – небольшая пауза, затем выдох и снова пауза. После этого цикл повторяется: вдох/пауза/выдох/пауза". Психолог Жанат Биржанова

Еще один способ успокоиться, по словам психолога, – "заземлиться", то есть переключить внимание на ощущения собственного тела. Можно попросить ребенка обратить внимание на ноги – что он чувствует стопами: землю, пол, ботинки, носки, холодно ему или тепло. Можно потрогать руками одежду или собственные руки и назвать про себя несколько ощущений.

"Такие простые упражнения помогают вернуть внимание к происходящему здесь и сейчас, и снизить панику. И уже после того, как ребенок немного успокоился, ему будет проще сориентироваться: понять, где он находится, найти безопасное место и обратиться за помощью к взрослому или сотруднику полиции", – резюмирует психолог.

Задача родителей не в том, чтобы напугать возможными сценариями, а в том, чтобы заранее дать ребенку понятный алгоритм:

остановиться,

успокоиться,

оглядеться,

обратиться за помощью.

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Чем лучше ребенок знает свой номер телефона, адрес и имена родителей, умеет обращаться к взрослым и понимает, что просить о помощи – нормально, тем увереннее он сможет действовать в стрессовой ситуации. Потеряться может каждый. Но если ребенок знает, что делать в первые минуты, шансы быстро найтись становятся гораздо выше.