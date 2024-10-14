Современная школа, мастерская и теплица: как центр "Жанұя" станет уютным гнездышком для детей-сирот

У алматинцев сжималось сердце, видя, что дети-сироты живут и учатся в старейшем здании. Общественники долгие годы просили капитальный ремонт. Удача улыбнулась маленьким жителям. В скором времени они поселятся в совершенно новом комплексе "Жанұя".

СК "Жанұя" обещает стать современным и комфортным, и главное – любимым домом.

Корреспондент Zakon.kz посетил организацию и понаблюдал за ходом работ.

СК "Жанұя" огорожен высокими заборами. Однако еще не переступив порог, гостю становится ясно — комплекс ожидают грандиозные изменения. Все благодаря вывешенным огромным плакатам, на которых фото будущего здания. Выглядит впечатляюще: super school из фантазии японских архитекторов. Именно у них заимствовали опыт в проектировании уникального и первого в стране столь масштабного проекта для осиротевших детей. И начало заложено хорошее — здесь каждое деревце с любовью окутали в кольца из высоких реек, чтобы не повредить их при строительстве. Пока тут приступили к демонтажу здания.

Фото: СК "Жануя"

Журналистов встретила директор детского дома Марина Даулетбекова.



"Старое здание "Жануя" построили в 1967 году. Капитального ремонта с того времени не было. В аварийной ситуации дети не жили, текущий ремонт был. У нас отдельно от комплекса стояла столовая, прачечная, душ, кладовые помещения. И учащимся, допустим, когда нужно было есть, они одевались и выходили через двор в столовую. Это нарушает санитарные нормы и правила. Поэтому мы решили, что все-таки нужно построить новый комплекс", — рассказала Марина Даулетбекова.

Фото: СК "Жануя"

Проект по строительству нового уникального объекта совместно ведут акимат Алматы и компания BI Group.

"До этого здесь проживало и обучалось 420 детей, из которых 72 ребенка относятся к категории сироты и оставшиеся без попечения родителей. Они размещены в Специализированном интернате №1, а дети, которые обучались здесь, учатся в городских школах. Именно для этих ребят будет построен кампус семейного типа. И созданы условия, в которых бы ребенок ощущал, что он находится дома. Комплекс будет полностью построен за счет застройщика в рамках социальной ответственности. Компания BI Group взяла на себя такое доброе дело", — уточнила заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

Фото: СК "Жануя"

Представители строительной компании презентовали журналистам эскизы будущих объектов. Они гарантируют, что дети теперь будут учиться в комфортных и безопасных условиях, а главное – с интересом. Также маленькие жильцы поселятся в уютном доме и каждый из них найдет себе здесь досуг по душе.

"Прежде чем приступить к делу, мы посоветовались с детьми, учли их пожелания. Поэтому в новом здании будут мастерские, где они могут заняться обувным, швейным, столярным ремеслом. Новые технологии еще больше увлекут детей получать качественное образование, заниматься спортом. Также мы увеличим мощность общежития с 85 мест до 200. Раньше в одной комнате спали до восьми детей, теперь они будут размещаться по четыре человека. У каждого будет свой личный шкаф. Дети просили зоны рекреации, где они могут проводить свободное время, поэтому появится красивая аллея. Плюс создадим теплицу, чтобы они круглый год высаживали зеленые насаждения", — приоткрыл секреты руководитель проекта Диас Тунгишбеков.

Фото: СК "Жануя"

Общественник, который больше всех настаивал на комфортных условиях для детей-сирот, председатель попечительского совета СК "Жанұя" Рафаэль Гасанов не сдерживал эмоций от счастья. По его словам, сколько бы государство не боролось за то, чтобы дети росли в семьях, есть лица, которые невольно сиротеют, и они тоже заслуживают того, чтобы хорошо жить и учиться.

"Есть мнение, что не надо строить детские дома, государство борется с их числом, чтобы дети находились в семье. В городе два единственных учреждения, которые могут принять детей, оставшихся без попечения родителей. Это необязательно, чтобы дети были сироты. Есть дети, которые по разным обстоятельствам могут остаться без присмотра взрослых. Они не могут пойти в Центр адаптации, а должны находиться в таких специализированных учреждениях. Поэтому утверждать, что детских домов не должно быть – рано. Чтобы прийти к этому, нужно еще время", — считает общественник.

Фото: СК "Жануя"

Рафаэль Гасанов признается, что раньше было больно проезжать мимо серого скудного здания. Дети с опаской ждали холодов: когда шел дождь, крыша дома протекала, а зимой они мерзли. Даже когда ходили по старому полу, был слышен скрип.

А теперь современный объект обещает стать уютным гнездышком для жильцов и гордостью для алматинцев. Ведь беззаботное детство — лучшее достижение.