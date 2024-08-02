Отдых без правил: за лето в водоемах Казахстана утонули больше 100 человек

Почти 85% несчастных случаев произошло на необорудованных пляжах. Несмотря на запрет спасателей, казахстанцы все же продолжают их посещать. За нарушение правил полицейские оштрафовали 800 человек на 21 миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

Штраф за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах сейчас составляет почти 26 тысяч. Специалисты отмечают, что большинство погибших – 90% – это мужчины в районе 40 лет.

Цифры растут

С начала 2024 года в Кызылординской области утонули 15 человек, из них 10 детей. За указанный период в водоемах удалось спасти 5 человек. Один из последних случаев, когда удалось предотвратить трагедию, произошел в Кармакшинском районе еще в середине июля.

Молодая девушка чуть не утонула в реке Сырдарья. К счастью, ее удалось спасти, так как недалеко от берега оказался командир пожарной службы города Байконыр Шакизат Алькут. Он бросился в реку и вытащил ее на берег.

"В Кармакшинском районе я находился в отпуске, приехал к родным в гости. На берег реки пошел в поисках заблудившегося нашего скота. Вдруг услышал крики о помощи, увидел, как бегут люди к реке, машут руками. Сам тоже побежал и увидел, как течением несет девушку. Так как я сам пожарный, то не растерялся. По долгу службы немало было подобных ситуаций, когда нужно было принимать решения о спасении людей. Я быстро поплыл, смог ее вытащить на берег. Не знаю, как она очутилась в воде, я уже не спрашивал, оказал первую медицинскую помощь и понял, что ее жизни больше ничего не угрожает", – рассказал Шакизат.

Как признается Шакизат, очень страшно становится, когда на твоих глазах гибнет человек. Ужас от того, что не смог помочь погибшему остаться в живых, долго будет преследовать.

"На самом деле очень сложно помогать утопающему или людям при пожаре. Это я знаю по своей практике. Нужно быстро принять решение о том, как лучше спасти, вывести человека из опасности. Это большая ответственность и за свою жизнь, и за жизнь другого человека. Поэтому когда ты видишь, что ему ничего не угрожает, тебя охватывают такие необъяснимые чувства, радость, даже слезы идут. В эти минуты особенно начинаешь любить мир, жизнь и своих близких", – говорит Шакизат.

Специалисты ежедневно проводят рейды и разъясняют элементарные правила безопасности на воде. Но многих отдыхающих эта информация практически не интересует. Так, начальник Управления гражданской обороны областного департамента по ЧС Жандос Жугинисов на проведенном брифинге отметил, что в 2023 году в регионе утонули 34 человека, из них 8 детей.

"Одна из главных причин гибели людей – купание в неустановленных для этого местах и несоблюдение норм поведения на воде. В Кызылорде определены 63 участка, где нельзя купаться, и на их территории установлены предупреждающие таблички. На водоемах, где не запрещено купаться, с утра и до вечера дежурят спасатели, и они используют дроны. Трагедия может произойти и по той причине, что купающиеся были нетрезвыми, или дети не находились под присмотром взрослых. Круглый год спасатели ведут среди населения разъяснительную работу, дают памятки, как вести себя на воде. То есть идет комплексная работа, чтобы люди не тонули. Но и самим людям надо быть бдительными на воде, ответственными, соблюдать правила безопасности", – говорит Жандос Жугинисов.

По всей территории Кызылординской области протекает река Сырдарья, есть 4 коммунальных пляжа, 8 стационарных и 6 модульных бассейнов. В зонах отдыха 11 стационарных бассейнов. Вместе с тем определены места, где купаться категорически запрещено. Это 63 участка, где в настоящее время установлены таблички и билборды с предупреждением.

Так, с начала купального сезона было оштрафованы за распитие алкоголя и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде почти 3000 кызылординцев. К административной ответственности привлечено 33 местных жителя.

А где пляж?

Еще в прошлом сезоне жители Атырау могли отдыхать на шести официальных пляжах на реке Урал. А в этом вопрос их открытия у ДЧС Атырауской области вызывал большие сомнения. До конца лета остается совсем немного времени, а искупаться атыраусцам еще не удалось. И на то объективные причины.

"После паводка берег водоема стал высоким и обрывистым, к тому же до сих пор течение воды сильное. На пляжах, что напротив областного акимата, в микрорайоне Жилгородок и других, произошло заиливание, образовалась насыпь высотой 2,5-3 м. Там резкий обрыв и сразу сильная глубина. Балансодержателям пляжей было дано поручение, чтобы они занялись их очисткой, но все это зависит от их финансовых возможностей", – рассказал начальник Управления гражданской защиты ДЧС Атырауской области Бахыт Абланов.

Заиливание, быстрое течение 2 еще не все неожиданные проблемы.

"Урал очень сильно загрязнен трупами сельскохозяйственных животных. Спасатели буквально каждый день вытаскивает из воды разложившихся коров и лошадей, многие из них с бирками", – Бахыт Абланов.

Сотрудники ДЧС Атырауской области выяснили, обратившись в региональное управление сельского хозяйства, еще в Уральск к коллегам, что часть погибших животных, учитывая характер бирок, не имеет отношения к Казахстану. И предполагают, что трупы животных принесло течением из России, где этой весной так же как и в Казахстане столкнулись с небывалым паводком.

"Скорее всего, пляжный сезон в нынешнем году в Атырау открыт не будет, все к этому идет. К тому же лето скоро закончится, а за короткий срок навряд ли пляжи очистят от заиливания, но данный вопрос у местных исполнительных органов на особом контроле", – Бахыт Абланов.

Вот и гадают горожане, получится ли у них искупаться в Урале, если после весеннего наводнения с открытием пляжного сезона навалилось столько проблем.

Между тем спасатели продолжают предупреждать казахстанцев о простых правилах безопасности на воде. А именно – не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов и не допускайте их самостоятельного купания.

Призывают специалисты не купаться и не нырять в незнакомых и необорудованных местах, где установлены запрещающие знаки, и в состоянии алкогольного опьянения. И конечно, не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, и не подплывать к катерам и лодкам. Все это может спасти жизнь и не испортить отдых с близкими.