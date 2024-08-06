Многоликий враг: как и с чем Казахстан борется за безопасность своих детей

Конечно, за безопасность юных сограждан, в первую очередь, отвечают родители и ответственные лица. Но немалую роль в их благополучии играет правовая защита, которая должна учитывать множество аспектов. Подробнее об этой комплексной задаче – в материале Zakon.kz.

Одна большая проблема

Лекций об опасности не зарешеченных окон для малышей, вреде наркотиков и необходимости соблюдения правил дорожного движения недостаточно для изменения ситуации. Да и зацикливаться только на одном направлении нецелесообразно. В борьбе за, во всех смыслах, будущее страны необходим комплексный подход, учитывающий множество рисков и объединяющий их по принципу "одно вытекает из другого".

Как видно по опыту последних лет, именно такой подход избрало высшее государственное руководство. К примеру, безопасность в школе не может отделяться от безопасности в семье, проблема детской наркозависимости напрямую связана с дефицитом спортплощадок и библиотек и так далее.

Есть прямые инициативы, которые на сегодняшний день уже пришли к логическому решению. Так, в предвыборной программе президента Касым-Жомарта Токаева 2022 года "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" было четко указано:

"Правоохранительные органы должны сосредоточиться на тех преступлениях, от которых больше всего страдают сограждане – семейное бытовое насилие, наркопреступления, мошенничества, финансовые пирамиды".

Эти проблемы были объединены не только потому, что задачу поставили перед правоохранителями, но и потому, что все они составляют разные стороны одной беды, где безопасности детей должно уделяться особое внимание.

Президент поднимал эти темы и ранее, а потом озвучивал их с других площадок, в том числе в ходе Послания, в выступлениях на Курултае в Туркестане и Атырау, а также с многих других трибун. Он следит за исполнением своих поручений и инициатив, ведь главное – конечный результат. Особенно, если это касается подрастающего поколения.

Безопасность в доме

В первую очередь, выделяется безопасность внутри семьи. Еще год назад вступили в силу поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за бытовое насилие. Напомним, что одна из новелл закона – возможность открывать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. То есть, если сосед или случайный свидетель заявил о каком-нибудь факте бытового насилия или же он был зафиксирован камерами наблюдения, этого достаточно для составления протокола. Обозначенная норма также влияет на повышение гражданского самосознания, да и значимость камер и видеорегистраторов возросла, что подтверждается цифрами: за прошедший год многие подобные правонарушения были выявлены именно по записям с них.

В 2024 году глава государства подписал закон, направленный на обеспечение прав женщин и безопасности детей. Было принято и утверждено более 70 поправок, ужесточающих наказание за насилие в отношении несовершеннолетних, что, по некоторым данным, уже привело к снижению числа зарегистрированных преступлений.

Вдобавок о проблемах стали говорить все чаще на самых разных уровнях. Реакция общества и выработка в нем позиции нулевой терпимости, о чем тоже еще несколько лет назад говорил Токаев, является основой для профилактики и выявления подобных правонарушений и преступлений на разных фазах их совершения.

Сюда же можно добавить, что законодательно утвержден статус региональных уполномоченных по правам ребенка, предусмотрена специальная программа помощи детям, пострадавшим от насилия. Речь не только о бытовом насилии, но это новшество дает больше прав и возможностей для работы защитников мальчиков и девочек на местах, причем как в юридическом, так и в практическом плане. Например, на сегодняшний день открыто 18 центров психологической поддержки, а для оперативного реагирования на случаи нарушения прав введены внеплановые проверки без предупреждения и расширены контрольные функции в сфере охраны прав детей, запущен контакт-центр "111".

Другие меры

Многое делается для малышей и подростков с особыми потребностями. В частности, был введен институт наставничества, а штат сотрудников органов опеки увеличен на 46%. Более того, сейчас обсуждается вопрос о повышении их заработной платы на 50%. Напомним, что благодаря инициативам президента и массиву проделанной работы по всем направлениям зарплата самих педагогов всех уровней с 2020 года была повышена в два раза. И это играет свою роль, если рассматривать тему безопасности генофонда нации в комплексе.

В стране продолжается расширение сети специализированных образовательных учреждений. Доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, выросла до 88%, а охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой достиг 80%. Разработаны дополнительные критерии для обеспечения инклюзивного образования. Эти изменения – настоящий прорыв для семей с "особенными" чадами, к тому же они в полной мере соответствуют концепции "Справедливого государства".

В прошлом году во многих школах установили электронные турникеты. Они не только ограждают учебные заведения от чужих, но и фиксируют вход-выход каждого школьника. Что касается обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности, кроме упомянутых турникетов, появились тревожные кнопки и, что немаловажно, лицензированная охрана. Судя по отчетам правительства, в Казахстане впервые введено максимальное оснащение системами безопасности организаций образования.

Для справки – на сегодняшний день в ведении Министерства просвещения РК находится 22 тысячи организаций образования, включая более 11,5 тысяч детских садов, 8 тысяч школ и 700 колледжей. Общее число учащихся составляет 6 млн, а педагогов – около 600 тыс. Если раньше можно было сказать "за всем и всеми не уследишь", то с внедрением современных систем безопасности это перестало был главной проблемой.

Глава государства, выступая в Мажилисе, на Курултае, в стенах МВД и на многих других площадках, постоянно говорил о том, что дети – это наше будущее. Он инициировал принятие ряда законопроектов, многие из которых уже воплотились в жизнь. Идет борьба с наркотиками, в том числе синтетическими, открываются новые и пополняются существующие библиотеки, строятся детские спортивные площадки, спортцентры, проводится комплекс мероприятий по безопасности на дорогах. То же продвижение законопроекта по самокатам и мопедам имеет прямое отношение к благополучию нового поколения.

Некоторые правила уже внедрены, а кое-что еще находится на стадии обсуждения в Сенате. Но все это говорит о комплексном подходе, который в конечном итоге призван создать максимально комфортную среду для наших маленьких сограждан.

Республика старается заботиться о своих детях круглогодично. И хорошо, что это постоянный, успешно продвигающийся процесс.