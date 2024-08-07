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Новый формат сотрудничества: эксперты о визите Шавката Мирзиёева в Казахстан

флаги Казахстана и Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:42 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-8 августа посетит Казахстан. Также 9 августа в Астане пройдет шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Что значит этот визит для развития отношений между двумя странами, рассказывает Zakon.kz.

Значение Центрально-Азиатского региона в мире неуклонно возрастает. Здесь проходят стратегические торговые пути, протекают политические процессы, которые так или иначе влияют на планетарную экономику и политику. Стабильность и мир в регионе – важнейшее условие поступательного развития всего евразийского субконтинента. И от того, как будут развиваться отношения между ведущими державами Центральной Азии — Казахстаном и Узбекистаном, зависит многое.

Визит Шавката Мирзиёева в Астану — очень важное событие с точки зрения региональной кооперации, считает руководитель отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана (КИСИ) Айдар Курмашев. КИСИ и Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) создали совершенно новую диалоговую платформу – Казахстанско-Узбекистанский экспертный совет. Эта площадка будет работать на постоянной основе, она усилит экспертное сопровождение развития двустороннего сотрудничества и внутрирегионального взаимодействия.

2 августа 2024 года эксперты провели первое заседание и обсудили все главные точки соприкосновения между странами. Это экономическое взаимодействие, увеличение товарооборота, сотрудничество в сфере транспорта, экологические вопросы и водная повестка.

Казахстан и Узбекистан — основные экономики региона, которые могут совместно решать самые глобальные вопросы, уверен Курмашев.

"При этом наши экономики не стоят на месте — они трансформируются и показывают значительный рост. Например, за пять лет — с 2018 по 2023 год — ВВП Казахстана увеличился на 80 млрд долларов (с 179,34 до 259,29), ВВП Узбекистана на 38 млрд (с 52,87 до 90,9). Товарооборот между странами составляет около 4 млрд долларов, и здесь есть хорошие возможности для его увеличения".Айдар Курмашев

Интересно отметить, что производители двух стран открывают для себя новые отрасли.

Нишами для казахстанского экспорта в Узбекистан в 2023 году стали уголь, торф, кокс и полукокс, а также удобрения с содержанием азота, фосфора и калия, поставки которых выросли в 2,5 раза. Продажи напитков увеличились в 3,1 раза, подсолнечного масла — в 1,6 раз. В то же время рост импорта из Узбекистана пришелся на одежду и аксессуары (1,6 раза), автобусы и служебные авто (рост — в 1,8 раза).

Учитывая ресурсы, масштабы экономик и демографический потенциал, наши государства объективно являются локомотивами кооперации региона, продолжает эксперт. Здесь важно, чтобы межгосударственные механизмы работали согласованно и гармонично, учитывая интересы друг друга и других участников региона.

"Мы все видим, с каким интересом к нам относятся наши международные партнеры. Свидетельством этого может служить недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В принятой итоговой Декларации Центральная Азия была признана ядром организации, и ее геополитическое окружение, состоящее из крупных региональных держав, были едины во мнении".Айдар Курмашев

В документе была отмечена созидающая роль Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, а также дальнейшая реализация сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов, выступая на экспертном заседании, отметил, что Казахстан неизменно входит в тройку крупнейших партнеров Узбекистана.

"Только за последние 7 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в два раза, достигнув по итогам 2023 года 4,4 миллиарда долларов". Элдор Арипов

Начиная с 2017 года объем инвестиций из Казахстана в Узбекистан вырос в 23 раза – с 10 до 230 миллионов долларов в 2023 году. Одновременно увеличивается количество предприятий с участием казахстанского капитала в Узбекистане. По сравнению с 2016 годом их число выросло почти в пять раз, превысив отметку в тысячу предприятий.

Директор ИСМИ считает, что в целях дальнейшего наращивания сложившейся позитивной динамики двустороннего взаимодействия необходимо делать ставку не на сохранение и приумножение собственных конкурентных преимуществ, а на сложение общих потенциалов с выходом на новые экономические возможности. По убеждению эксперта, такая стратегия в столь взаимосвязанном регионе будет наиболее выигрышной.

Для справки.

Дипломатические отношения с Узбекистаном были установлены 23 ноября 1992 года. Основополагающим международно-правовым документом двустороннего взаимодействия стран является Договор о вечной дружбе между Казахстаном и Узбекистаном, заключенный 31 октября 1998 года. Также в июне 2013 года был подписан Договор о стратегическом партнерстве, а в декабре 2022 года — Договор о союзнических отношениях.

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